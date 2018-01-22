 Консервативная партия Канады призывает Трюдо присоединиться к "плану Маршалла" для Украины

Об этом заявил теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Консервативная партия Канады верит в основанную на принципах международную политику и в соблюдение нашей хорошей традиции относительно предоставления руки помощи тем, кто хочет мира, свободы и безопасности. Мы призываем правительство Трюдо поддержать долгосрочный пакет помощи Украине, предложенный Литвой, в партнерстве с ЕС", - сказал Безан.
По его словам, предложенный пакет помощи "усилит связи Украины с ее западными союзниками и предоставит крайне необходимые инвестиции для экономического развития и политической реформы". "Канада должна работать вместе с ЕС и НАТО над поддержкой Украины и привлечением власти России к ответственности за ее незаконные действия в Украине", - отметил депутат.
Напомним, 6 ноября 2017 года в Вильнюсе послам стран ЕС, США, Канады и Японии был представлен проект "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины"). Он рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривает выделение по $5 млрд в год. Согласно тексту принятой 30 марта резолюции, ЕНП призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.
Ряд международных партнеров
- кредиторов Украины
призвали минимизировать
расходы населения в связи с
банкротством банков. В
частности, предлагается начать
привлекать к ответственности
собственников банков,
утративших лицензии.
Информацию передает издание
«Українські новини», ссылаясь на
копию совместного обращения
Международного валютного
фонда, Европейского банка
реконструкции и развития и
Всемирного банка.
«Для плательщиков налогов
стоимость банкротств банков с
2014 года составила свыше 215
млрд гривен, из которых 155 млрд
гривен потрачено на
национализацию ПриватБанка
(или около 7,5% от ВВП 2017
года). Это столько же, сколько
правительство потратило на
образование и медицину в
прошлом году», - говорится в
сообщении.
Согласно тексту Минфину и НБУ
предлагается преобразовать
обязательства связанных сторон
банка в капитал (bail-in), вернуть
неработающие кредиты с
помощью юридической
спецпроцедуры, а также привлечь
к судебной ответственности
бывших собственников
обанкротившихся банков за
убытки клиентам.