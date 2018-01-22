 Консервативная партия Канады призывает Трюдо присоединиться к "плану Маршалла" для Украины

Об этом заявил теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Консервативная партия Канады верит в основанную на принципах международную политику и в соблюдение нашей хорошей традиции относительно предоставления руки помощи тем, кто хочет мира, свободы и безопасности. Мы призываем правительство Трюдо поддержать долгосрочный пакет помощи Украине, предложенный Литвой, в партнерстве с ЕС", - сказал Безан.

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По его словам, предложенный пакет помощи "усилит связи Украины с ее западными союзниками и предоставит крайне необходимые инвестиции для экономического развития и политической реформы". "Канада должна работать вместе с ЕС и НАТО над поддержкой Украины и привлечением власти России к ответственности за ее незаконные действия в Украине", - отметил депутат.

Напомним, 6 ноября 2017 года в Вильнюсе послам стран ЕС, США, Канады и Японии был представлен проект "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины"). Он рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривает выделение по $5 млрд в год. Согласно тексту принятой 30 марта резолюции, ЕНП призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.