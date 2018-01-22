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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1010) парламент (753) Трюдо Джастин (73) план Маршалла (20)

 Консервативная партия Канады призывает Трюдо присоединиться к "плану Маршалла" для Украины

Крупнейшая оппозиционная Консервативная партия Канады призывает правительство страны присоединиться к поддержке Украины в рамках международного "плана Маршалла".

Об этом заявил теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

 "Консервативная партия Канады верит в основанную на принципах международную политику и в соблюдение нашей хорошей традиции относительно предоставления руки помощи тем, кто хочет мира, свободы и безопасности. Мы призываем правительство Трюдо поддержать долгосрочный пакет помощи Украине, предложенный Литвой, в партнерстве с ЕС", - сказал Безан. 

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По его словам, предложенный пакет помощи "усилит связи Украины с ее западными союзниками и предоставит крайне необходимые инвестиции для экономического развития и политической реформы". "Канада должна работать вместе с ЕС и НАТО над поддержкой Украины и привлечением власти России к ответственности за ее незаконные действия в Украине", - отметил депутат. 

Напомним, 6 ноября 2017 года в Вильнюсе послам стран ЕС, США, Канады и Японии был представлен проект "Новый Европейский план для Украины на 2017-2020 гг." (т.н. "План Маршалла для Украины"). Он рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривает выделение по $5 млрд в год. Согласно тексту принятой 30 марта резолюции, ЕНП призвала европейские государства разработать долгосрочный план поддержки Украины, который бы включал разные программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: https://censor.net.ua/n3045924
 
 
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весь этот план маршала украдет лично порошенко и переведет в оффшор,это если говорить без реверансов
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Дякуємо навіть за саму пропозицію.
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А от якби не корупція в Україні й тотальне злодіійство, справа пішла би куди далі пропозицій...
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сейчас масковския завизжат от зависти
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Йоксель!!! Слышу, как на Банковой и Грушевского завелись бензопилы!!!
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Та ладно -деньги в таких случаях выделяются целевым направлением, под определенные программы, расходы строго подотчетны. Или ты так , абы шум создать?
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А эти целевые направления под определённые программы кто осваивает? Фирмы, выводящие деньги, приходящие из-за рубежа в оффшоры!
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Только не при етих проходимцах,Барыги должны уйти в тюряги вместе с Соевым вором лжецом...
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план этот если и будет то начинать его надо с судов над несколькими могущественными коррупционерами. Канада ты знаешь об этом?
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Тревожные новости поступают с западных фронтов...враг решил провести разведку боем, как раз во время обеденного перерыва когда наше государство полностью беззащитно... Я рад что порохосрань готова сражаться насмерть на западных рубежах...готов помочь материально и отправить трехлитровую банку фекалий чтоб заплевать врага!!!

Ряд международных партнеров
- кредиторов Украины
призвали минимизировать
расходы населения в связи с
банкротством банков. В
частности, предлагается начать
привлекать к ответственности
собственников банков,
утративших лицензии.
Информацию передает издание
«Українські новини», ссылаясь на
копию совместного обращения
Международного валютного
фонда, Европейского банка
реконструкции и развития и
Всемирного банка.
«Для плательщиков налогов
стоимость банкротств банков с
2014 года составила свыше 215
млрд гривен, из которых 155 млрд
гривен потрачено на
национализацию ПриватБанка
(или около 7,5% от ВВП 2017
года). Это столько же, сколько
правительство потратило на
образование и медицину в
прошлом году», - говорится в
сообщении.
Согласно тексту Минфину и НБУ
предлагается преобразовать
обязательства связанных сторон
банка в капитал (bail-in), вернуть
неработающие кредиты с
помощью юридической
спецпроцедуры, а также привлечь
к судебной ответственности
бывших собственников
обанкротившихся банков за
убытки клиентам.
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нема такого плану..чиста гіпотетика..
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так Приват не банкрот, а теперь ваще успешный банк с рошенками
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Какой Маршалл? После рядового дают ефрейтора.
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банда петра охметова готова к труду и обороне
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсервативная партия Канады призывает Трюдо присоединиться к "плану Маршалла" для Украины
 
 
 
 
 
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