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 Общество
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Все про:Житомирщина (508) Кабмин (10240) лес (349) флешмоб (77)

 Украинские лесоводы начали флешмоб "Елка challenge", чтобы спасти украинские леса от усыхания. ВИДЕО

Первый в Украине флешмоб "Елка challenge" состоялся на Житомирщине. "Елка challenge" - это попытка лесоводов в очередной раз акцентировать внимание населения на проблеме масштабности усыхания лесов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Только за прошлый год на Житомирщине короедом повреждено почти 10% хвойных лесов. 22 тысячи гектаров - уже "мертвые". От усыхания страдает и жемчужина края - резерват Полесский заповедник, где "мертвыми" деревьями охвачено более 400 гектаров", - говорится в сообщении. 

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Участвовать во флешмобе "Елка challenge" пригласили журналистов, ученых, активистов, представителей полиции и ГСЧС. "Молниеносная толпа" (так дословно переводится "флешмоб") выстроилась в виде "живой" зеленой елки, тем самым демонстрируя единение мыслей и общность позиций. Ведь в последнее время не совсем квалифицированные псевдоэксперты распространяют мнение среди населения о "надуманной" проблеме короеда и стремятся запретить все виды деятельности в лесу. К сожалению, вредитель этого только и ждет", - отмечают лесоводы.

Кроме уничтожения дерева, короеды приносят на древесину грибы Этот вредитель влечет за собой офиостомовые грибы, поражающие ценную часть древесины, она синеет. "Нам нужна оперативность, так как пропадает деловая древесина, нанося огромные экономические убытки. Короеду хватает один месяц, чтобы убить дерево", - подчеркивается в сообщении. 

Идентичные проблемы с усыханием из-за вредителя имеют Австрия, Чехия, Польша, Беларусь, Канада и Северная Америка. На данном этапе другого способа борьбы, кроме "зачистки" больного леса и посадки нового не существует в мировой практике. 

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"Массовая акция, проведенная для сохранения леса, должна изменить бытующее мнение общественности и привести к конструктивному диалогу между людьми и лесниками", - убеждены участники и организаторы флешмоба. Эстафету житомирские лесоводы передают всем своим коллегам. 

Недавно заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь сообщил, что на сегодня только на Полесье более 120 тыс. га усыхающей из-за вредителей сосны. В целом по Украине 350 тыс. га различной степени усыхания деревьев.

Источник: https://censor.net.ua/n3045923
 
 
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Яке,ще,всихання, при перевищенні рівня вологості грунту?
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что бы сохранять леса их садить нужно,а не флешмобы проводить
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даже говорю,что надо делать вместо флешмоба,закатываете рукава и садите лес,как во всем мире
Украинские лесоводы начали флешмоб "Елка challenge", чтобы спасти украинские леса от усыхания - Цензор.НЕТ 5261
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как то часто высажены - это скорее всего питомник, а не высадка леса!
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угу через полметра, да деревьям места не хватит рости
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Ага, а то що вирубали ліси Карпат лісоводи мовчать.
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Лукашенко приказал за месяц короедов вырубить, справились за две недели без всяких флешмобов.
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знатный рабовладелец ваш лукашенка...
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Лука бульбу сам копает. Какой же он рабовладелец? Он колхозник.
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Балованый барин.... с заскоками.... а как он бульбу тоннами перочинным ножиком чистит.....
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Обьявить вайну кароедам!!! Ну и бобрам тоже...
Не, нашли на кого списать скиженное...😱
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І ше шоб ліс-кругляк не всихав.

У Європі хай свої ліси вирубують, а не ультиматуми ставлять.
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А простые люди что могут сделать? Что-то я не понял смысла акции.
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Статью ніхто не читав ? Там лісники пропонують зачистить ліса масовою виробкою всіх дерев "хворого" лісу , і тіпа посадять молодий ... .ненажерливі короїди - наші лісники !спасателі бть.
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ЛОЛ, у нас бляха сети на водоемах снимать не желают, а тут с короедом борьба анонсируется. 360 флешмобов в год надо, на борьбу со всякой паскудой людской.
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это такая украинская совковая традиция сразу украсть нельзя,не по христиански,не по православному это,нужно объявить причину,в данном случае лес пожрали короеды ,потом проводятся флешмобы,можно с лозунгами,обещаниями,потом только можно взять и все вырубить и вывести за границы,в конце все крестятся в церкви и просят США и Евросоюз побороть в Украине коррупцию и обижаются на гастролеров из Грузии
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под прикрытием "короеда" можно еще 50 процентов вырубить. смотрите гугл карты - леса полулысые по всей стране. А в Беларуси все густо растёт.
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Гугл это, тема. По фасаду (вдоль дороги) лес, а через 30 метров гектарные вырубки. Ахтырка Сумская обл.
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таких еще не было, пока все не сожрут в Австрию на ПМЖ не переберутся.
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У наs в sosновом леsу дейsтвительно какая-то дрянь напала на деревья: sохнет sosна, оsыпаютsя иголки и дерево sтоит голое...целые пятна мертвого леsа..(( Никогда такого не видели!(( Вот только под эту мульку наши барыги могут вырубить веsь леs..(((
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Ну, шо тут сказать - долбоелки. Это писZдец какое ноу-хау. И вообще, почему не в стрингах, без голого торса не победить короеда флешмобом.

Немного конструктива. Климат меняется, думайте о ГМО соснах и т.д.
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Ага,рыболовные промысловики уже митинговали,что семьи нужно кормить.В итоге рыбы уже мало.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские лесоводы начали флешмоб "Елка challenge", чтобы спасти украинские леса от усыхания. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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