 Украинские лесоводы начали флешмоб "Елка challenge", чтобы спасти украинские леса от усыхания. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Только за прошлый год на Житомирщине короедом повреждено почти 10% хвойных лесов. 22 тысячи гектаров - уже "мертвые". От усыхания страдает и жемчужина края - резерват Полесский заповедник, где "мертвыми" деревьями охвачено более 400 гектаров", - говорится в сообщении.

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Участвовать во флешмобе "Елка challenge" пригласили журналистов, ученых, активистов, представителей полиции и ГСЧС. "Молниеносная толпа" (так дословно переводится "флешмоб") выстроилась в виде "живой" зеленой елки, тем самым демонстрируя единение мыслей и общность позиций. Ведь в последнее время не совсем квалифицированные псевдоэксперты распространяют мнение среди населения о "надуманной" проблеме короеда и стремятся запретить все виды деятельности в лесу. К сожалению, вредитель этого только и ждет", - отмечают лесоводы.

Кроме уничтожения дерева, короеды приносят на древесину грибы Этот вредитель влечет за собой офиостомовые грибы, поражающие ценную часть древесины, она синеет. "Нам нужна оперативность, так как пропадает деловая древесина, нанося огромные экономические убытки. Короеду хватает один месяц, чтобы убить дерево", - подчеркивается в сообщении.

Идентичные проблемы с усыханием из-за вредителя имеют Австрия, Чехия, Польша, Беларусь, Канада и Северная Америка. На данном этапе другого способа борьбы, кроме "зачистки" больного леса и посадки нового не существует в мировой практике.

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"Массовая акция, проведенная для сохранения леса, должна изменить бытующее мнение общественности и привести к конструктивному диалогу между людьми и лесниками", - убеждены участники и организаторы флешмоба. Эстафету житомирские лесоводы передают всем своим коллегам.

Недавно заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь сообщил, что на сегодня только на Полесье более 120 тыс. га усыхающей из-за вредителей сосны. В целом по Украине 350 тыс. га различной степени усыхания деревьев.