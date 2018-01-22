 Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 22 января Печерский суд Киева принял решение о разрешении специальноого досудебного расследования в отношении российского наемника Андрея Тихонова, который подозревается в организации покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко в январе 2017 года.

На сайте "Миротворец" о Тихонове есть такая информация: "Боевик НВФ. Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. "лнр". 17.06.2014 г. принимал участие в пленении Н. Савченко.

Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб россии. Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов — сотрудник спецслужб россии с позывным "Эльбрус". (до боевых действий на территории Украины служил/работал в в/ч А-4104). Позывной: Илим, Ильин

А. Тихонов также является одним из соисполнителей покушения на депутата ВР Украины А.Геращенко в январе 2017 г.

Покушение планировалось российскими спецслужбами в декабре 2016 года, но по-причине "особенностей характера" его исполнителей, было перенесено на конец января 2017".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.



Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.



Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.



