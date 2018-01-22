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Все про:покушение (700) Тихонов (54) Геращенко_Антон (879)

 Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко. ДОКУМЕНТ

22 января Печерский районный суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении российского наемника Андрея Тихонова, который подозревается в организации покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 22 января Печерский суд Киева принял решение о разрешении специальноого досудебного расследования в отношении российского наемника Андрея Тихонова, который подозревается в организации покушения на народного депутата Украины Антона Геращенко в январе 2017 года.

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко 01

На сайте "Миротворец" о Тихонове есть такая информация: "Боевик НВФ. Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. "лнр". 17.06.2014 г. принимал участие в пленении Н. Савченко.
Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб россии. Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов — сотрудник спецслужб россии с позывным "Эльбрус". (до боевых действий на территории Украины служил/работал в в/ч А-4104). Позывной: Илим, Ильин

А. Тихонов также является одним из соисполнителей покушения на депутата ВР Украины А.Геращенко в январе 2017 г.
Покушение планировалось российскими спецслужбами в декабре 2016 года, но по-причине "особенностей характера" его исполнителей, было перенесено на конец января 2017".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.

Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3045922
 
 
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лучше бы он его пристрелил
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Судя по виду Пупсик ходит без лифчика!
Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко - Цензор.НЕТ 5382
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Все уже и Забыли про "ПОКУШЕНИЕ на ШОКИНА".
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особенности характера-это забухал шоле? Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко - Цензор.НЕТ 7152
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Шо этот хряк творит?
Он своей жирной персоной затошнил во всех новостных ветках! Спамит собой весь информационный эфир Украины!
Шо творится люди! Шо за "киллеры" такие кривожопые пошли...
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если бы киллер пристрелил этого свина,я бы был за его амнистию и даже награду народный герой Украины
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Там мідаль треба давати. І до голубана з аброськіним.
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антошка будет на этом ""покушении"" пиариться до конца жизни
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щас еще мосейчук вылезет и будет орать ,что на него больше покушались
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Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко-

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В самому документі нема про тероризм. Можлива якась статтю КК України говорить про це?
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Стаття 258.-3 Створення терористичної групи чи терористичної організації
Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної ор­ганізації -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
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На людях це моветон, а вдома можна )))
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ну , пристойні люди , цього і вдома не роблять ...))
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мєнтовська показуха... краще б йобнули.. хоч людиною і чоловіком запам"ятався б... гидота.
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Блин, что-то я не верю в это покушение нифига! Так хряк завтра на любого на Хрещатике пальцем ткнёт и заметут! Хотели бы грохнуть - грохнули бы! Там слепоглухонемой хрен промахнётся!
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Та да, мишень такая, что с америки ракетой хрен промажешь
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но по-причине "особенностей характера" его исполнителей,Источник:https://censor.net.ua/n3045922

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко - Цензор.НЕТ 5692

було перенесено ....
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На заметку будующим...
Приманку нужно правильную иметь - тарелка со жратвой, и Антонина ваш
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А РАЗВЕ АНДРЕЙ ТИХОНОВ ЯВЛЕТСЯ АКТИВНЫМ ЗООФИЛОМ?ИЗНАСИЛОВАТЬ ШАКАЛА- ЛИЗОБЛЮДА ГАНТОНА ТАБАКИ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫМ СПОСОБОМ!
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Вот, как-то во всех попали: в Хараберюша, в Махаури,в Шаповала, в Окуеву. А Антоха оказался крепкий орешек. Уцелел, на благо Украине..
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добре, що є такі кадри як герик), а то би й новин не було би! Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко - Цензор.НЕТ 2196
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То, шо киллер-террорист оказался рукожопым, повезло не столько пупсу Тосику, сколько киевлянам. Ану, если б этот ходячий камбуз всё-таки подорвали бы - там же бутора намеряно - залепил бы каловыми массами всю округу. А так Тосик ещё не раз раскроет свою хлеборезку и изрыгает на аудиторию свои феноменальные интеллект, осведомленность и прозорливость.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд разрешил специальное досудебное расследование в отношении террориста Тихонова, который готовил покушение на Геращенко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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