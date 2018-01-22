 Волкер приедет в Киев и на Донбасс перед встречей с Сурковым, - Голос Америки

Волкер подтвердил свои планы в комментарии Украинской службе "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Переговоры в формате Волкер-Сурков выглядят более перспективными, чем встречи в Минске, - экс посол США в Киеве Хербст

В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Курт Волкер назвал "шагом назад" встречу с помощником Путина Сурковым, которая состоялась 13 ноября в Белграде. Он отметил, что Россия была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.