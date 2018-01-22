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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Киев (15221) США (13106) Донбасс (15259) Сурков (192) Волкер Курт (159)

 Волкер приедет в Киев и на Донбасс перед встречей с Сурковым, - Голос Америки

На этой неделе cпецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Киев и Донбасс.

Волкер подтвердил свои планы в комментарии Украинской службе "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ. 

Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Переговоры в формате Волкер-Сурков выглядят более перспективными, чем встречи в Минске, - экс посол США в Киеве Хербст

В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии. 

Курт Волкер назвал "шагом назад" встречу с помощником Путина Сурковым, которая состоялась 13 ноября в Белграде. Он отметил, что Россия была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3045919
 
 
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В ответ на санкции Запада сколковские учёные
предложили вместо инъекций ботокса
использовать укусы отечественных шмелей.
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Прорубь - хорошо. Но это часть ритуала. Сначала - пирожные с цианидом, потом душить, потом из револьвера много раз, а уже потом топить в проруби. Как с Распутиным!
(Тётя Роза)

---------------------
Тем более что фамилии созвучны
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та в каком то предсказании было,что начнете с распутина,а закончите путиным Волкер приедет в Киев и на Донбасс перед встречей с Сурковым, - Голос Америки - Цензор.НЕТ 6556.ща уже не вспомню,давно где то встречалось
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Уолкер к суркову приходит каждый раз, как смерть, с косой
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"Отже це Санта-Барбара." - так - це життя...
На жаль інші серії будут додивлятись нащадки (якщо, звісно, не буде ядерної або допоки Сонце не згасне.)
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буде остаточна здача України за мінським договорняком..бо петя захід вже за__в..
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велікій, іді на хуй..і увесь твій жидівський мінстець..
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твои булки для этого годятся - ты и в этом эксперд...)
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ну, я не вражений схильністю кагалу залучати до брудної роботи схиблених на ізвратах ідіотів як ти..
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так ты получил что хотел - расслабься лолитолОх...
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на хуй пошёл..
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тебе видно там понравилось - что другим предлагаешь...\это даже не вопрос...\)))
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этот тип - фобос- бывший мент (времена овощя), ему довольно хорошо знакомо то место ,куда он пошел....)))))))))) Он там- частый сидетель)
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А далі санкції нові по результатам розслідування, яке вже завршують спецслужби США стосовно грошей хуйла та Ко.
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Как это помогает Украине?
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Украине помогает всё, что создаёт дополнительные финансовые проблемы россосии.
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враховуючи дужі тісну співпрацю з ордою у багатьох галузях, Україна автоматично отримує санкції якими захід душить кацапстан..
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Будет повод развивать сотрудничество с другими странами. Их почти 2 сотни в мире. Без россосии можно прожить.
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якщо ви не у курсі..більшість американських та європейських ТНК мають головні регіональні офіси, що курують Україну у масквабаді..подекуди без узгодження з кацапнею не приймуть на роботу навіть прибиральницю..
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Недавно тут був пост про мамку молодого Квача, яка стала головою якогось селища, а сам він загинув на фронті у складі Айдару. Так от там було таке, що він сперечався з дядьком, який казав, що систему змниту не можна, а малий переконував, що можна. І от парадокс - дядько систему захищати не схотів, а малий пішов її захищати й загинув. А мамка стала мером. Коротше, логіки в тому нема, бо систему не змінюють її захищаючи.
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Не, ну тут можно сказать, что человек не систему защищал.
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ну тут можна сказати, що на фронті систему не змінюють. Дядька пішов захищати. Який систему дуже любить.
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Дядька дядькой, но тут же полно людей, которые систему не поддерживают. Вот их..
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Тебе явно хватит на сегодня)))))У меня мозг потек.Дядька говорил,что систему не изменить и не пошел ее защищать....Шедевр😁😂
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Или таки пошел???🚭
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У Волкера точно есть план действий!!!
А вот Суркову придеться "вертеться"!
И что-то мне подсказывает, что у Волкера на руках все четыре туза!
Так что, кто останется в дурачках - предельно ясно...
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Кацапы с пеной на губах будут доказывать, что игра была "по мизеру" .
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Это типа в ответ на проьбы сербских братушек?
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можливо, що вивід військ із Сирії й є результатом санкцій, а, вірніше - нестачею фінансів у Росії. Далі буде видно.
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- мамо, кажуть мене знайшли в капусті.
- так, синку.
- а оксану в кукурузі.
- так, синку.
- а вовчика в помідорах.
- так, синку.
- ох і потаскали вас мамо по городах...
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В мене нічого не показало.
Тоді ось.
«Помогите! Вы можете отвести меня домой?»- кадры спасения бойцом АТО ребенка в Донецкой области во время обстрела боевиков покорили интернет
https://www.youtube.com/watch?v=94Q-gjuG6s4
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Тут все нормально. А там є, можливо Ви з Андроїда заходили.
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Ні, не з андроїда.
Навіть гугл позначає його зеленим кольором, тобто сайт переверений та безпечний.
Можливо майнінгом займаються...
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Я зараз заходив з Віндовз 10. Антивірус писати не буду, але повністю новий і побачив там вірус.
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Навіщо десятці антивірус? Мені вистачає вбудованого мєлкософтовського...
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У мене давно стояло якесь чудо яке лаялось на всі екзешники.
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Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin1 дн.1 день назад

Бизнесмен занимался тем, что искал бедных спортсменов, раскручивал из них звезд, платил за тренировки и делал им имя в НХЛ. Вдруг его гоп-стопнул бандюган и расист, прилетевший в США по поддельным документам, перестреляв пол-офиса невинных сотрудников

Брат-2, взгляд через 18 лет
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ни о чем. Запад изображает какое-то действие. Волкер - он деньги за работу не получает. он типа волонтера-добровольца.
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Вот когда приедет в Украину уберите все СМИ не показывайте куда и когда поедет Влокер, что бы сепары не знали, пусть Волкер на обстрелы посмотрит. А то красную дорожку выстилать аж до Донецка будете и порошенко будет позировать на ней, обстрелы и прекратятся на время.
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Волкер серьезный мужик. и он сам может формировать политику. ни Тиллерсон ни рыжий клоун не смогут решить этот вопрос. Волкера в президенты США сразу после импичмента Трампа.
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Нормальный с виду парень
а бегает на Донбассе
В Киеве проблема Донбасса
Там посредине нужно зраду искать
оттуда финансируют Донбасс
Бедное ХЛО только политические антидевиденды выгребает
и уже ничему не рад, что связался с идиотами зрады
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер приедет в Киев и на Донбасс перед встречей с Сурковым, - Голос Америки
 
 
 
 
 
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