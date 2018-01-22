 Волкер приедет в Киев и на Донбасс перед встречей с Сурковым, - Голос Америки

Волкер подтвердил свои планы в комментарии Украинской службе "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве.
В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.
Курт Волкер назвал "шагом назад" встречу с помощником Путина Сурковым, которая состоялась 13 ноября в Белграде. Он отметил, что Россия была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.
#Google Google как всегда прав )))))))))))
В ответ на санкции Запада сколковские учёные
предложили вместо инъекций ботокса
использовать укусы отечественных шмелей.
(Тётя Роза)
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Тем более что фамилии созвучны
На жаль інші серії будут додивлятись нащадки (якщо, звісно, не буде ядерної або допоки Сонце не згасне.)
А вот Суркову придеться "вертеться"!
И что-то мне подсказывает, что у Волкера на руках все четыре туза!
Так что, кто останется в дурачках - предельно ясно...
- так, синку.
- а оксану в кукурузі.
- так, синку.
- а вовчика в помідорах.
- так, синку.
- ох і потаскали вас мамо по городах...
Тоді ось.
«Помогите! Вы можете отвести меня домой?»- кадры спасения бойцом АТО ребенка в Донецкой области во время обстрела боевиков покорили интернет
https://www.youtube.com/watch?v=94Q-gjuG6s4
Навіть гугл позначає його зеленим кольором, тобто сайт переверений та безпечний.
Можливо майнінгом займаються...
Бизнесмен занимался тем, что искал бедных спортсменов, раскручивал из них звезд, платил за тренировки и делал им имя в НХЛ. Вдруг его гоп-стопнул бандюган и расист, прилетевший в США по поддельным документам, перестреляв пол-офиса невинных сотрудников
Брат-2, взгляд через 18 лет
а бегает на Донбассе
В Киеве проблема Донбасса
Там посредине нужно зраду искать
оттуда финансируют Донбасс
Бедное ХЛО только политические антидевиденды выгребает
и уже ничему не рад, что связался с идиотами зрады