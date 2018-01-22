 Российские наемники из минометов калибра 82 мм обстреляли оккупированный Докучаевск. Есть пострадавшие среди мирного населения, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения. Наши военнослужащие, выполняющие задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра (об этом мы сообщали в вечерней сводке) боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО у Новотроицкого, так и в сторону ними же захваченного Докучаевская.

Таким образом российские наемники в очередной создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов".

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