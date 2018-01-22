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 Российские наемники из минометов калибра 82 мм обстреляли оккупированный Докучаевск. Есть пострадавшие среди мирного населения, - штаб АТО

Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно из 82 мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения. Наши военнослужащие, выполняющие задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра (об этом мы сообщали в вечерней сводке) боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО у Новотроицкого, так и в сторону ними же захваченного Докучаевская.

Таким образом российские наемники в очередной создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов".

Также читайте: С начала суток ни одного обстрела со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3045918
 
 
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Докучаєвськ оточений з трьох сторін підрозділами ЗСУ!!!! Він давно має бути звільнений та зачищений від бандитів!!!!! Те що українська влада не звільняє Докучаєвськ, це аж ніяк не захищає це місто від обстрілів терористів!!!!! Потрібно взят Докучаєвськ та відкинути терористів на 20км від міста, за межі ефективного артилерійського вогню ствольної артилерії 122мм.
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сидя на диване можно тока пиздеть ? ты походу был на передовой ? воевать сильно хочешь ? каждый день и без взятия гибнут наши воины ..
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правильно. незачем с оккупантом воевать. тока мир.
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"Ще в червні 2015-го року, завдячуючи мінським недомовленістям, ми вивели танки і артилерію яка була під Докучаєвським. Через декілька годин кацапи почали крити місто і наші позиції...." Дежавю
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И ты думаешь там мало таких, кто ждет руцкага мира? В лучшем случае －это треть населения. А в худшем и половина. Телевизор свое дело делает исправно...
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лишнехромасомный биоматериал закопаем любой ценой, при любых дагаваренностях, а сейчас ниче не предпринимаем, не идем в наступление, не трогаем Михаэля, не разгоняем Майдан, приглашаем ФБР, кушаем попкорн.........
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как закончатся камни с неба, кокаколу попьем и посмотрим че там за паредриком трапилось?
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Прививають донбасцям любов до рузького міра
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Ща лолита должна свалить из страны. Что то назревает, второй обстрел гражданских
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Докучаевской вате снаряды от %уйла не докучают , они им в радость .
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Схема стара, как мир! Любимый паРашенский трюк!
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Больше снарядов для ваты от путлера хороших и разных .
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«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
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«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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мирные это те шо с банками меда по блокпостам шастают?
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война это сплошные провокации .... увы так устроен миропорядок !! поэтому нужна трезвая голова, только гаага и санкции спасут украину
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Сепаратисты не могут быть "мирным" населением.
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И вообще где такое было что бы сепаратисты с оккупантами обстреливали ВСУ, а давать ответ нельзя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники из минометов калибра 82 мм обстреляли оккупированный Докучаевск. Есть пострадавшие среди мирного населения, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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