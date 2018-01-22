 Никакого официального предложения о передаче крымских кораблей от РФ не было, - Климкин

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил на пресс-конференции 22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Никакого официального предложения в виде письма или дипломатической ноты не было", - сказал Климкин.
Он добавил, что считает озвученное Путиным предложение "абсолютно понятной провокацией", поскольку Россия хочет, чтобы попытку аннексии Крыма "кто-то признал", но "это России не удастся", - подчеркнул Климкин.
Он заметил, что в Гаагской конвенции четко написано, что оружие передается после достижения мира, а если сейчас начнется процесс передачи из оккупированного Крыма не в рамках соответствующих исков, это может ослабить нашу политическую и юридическую позицию.
"Поэтому мы очень внимательно проанализировали эту ситуацию, и, я уже сказал, мы не будем делать ничего, что ослабило бы или нашу политическую, или юридическую позицию относительно оккупированного Крыма", - резюмировал министр.
Как сообщал Цензор.НЕТ, российский президент Путин заявил 11 января о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По словам Путина, эта "техника находится в плачевном состоянии".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на это заявление, отметив, что Украина готова принять технику вместе с полуостровом.
Комментируя заявление Путина, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, а решение по предложению президента РФ о ее возврате будет принимать руководство Украины. По данным И.Воронченко, на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте. Говоря о береговых частях, он сказал: "Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи".
По состоянию на май 2014 года из Крыма были вывезены украинская военная техника, оружие и военное имущество на сумму более $1 млрд (более 2 тыс. единиц). В частности, авиационной техники - 75 единиц, кораблей - 32 единицы, автомобильной техники - 1341 единицы, ракетно-артиллерийского вооружения - 120 единиц, бронетехники – 121 единиц, техники связи - 201 единиц, техники оперативного обеспечения - 302 единицы, техники тыла - 400 единиц.
В начале июля 2014 года МИД РФ сообщило о приостановке передачи Украине вооружения, техники и материальных средств ВСУ, находящихся на территории Крыма.
В том же месяце командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко заявил, что России не нужна военная техника Украины, оставшаяся в Крыму, но передавать ее, пока ведутся боевые действия на востоке страны, РФ не будет. "Нам эта техника не нужна, она морально устарела. Но мы приостановили передачу этой техники Украине, поскольку, к сожалению, она используется в боевых действиях против собственного народа. Поскольку она не совсем совершенна, это приводит к многочисленным жертвам", - заявил тогда Витко.
Зачем акцентировать на пуйловских бреднях внимание?
Как будто в Украине сидят тут и ждут металлолом...
Пусть лучше Климкин ржавой ручкой от ведра - аркой займётся. Эта тема ему куда более интересна...
Если влажные мечты кремля реализуются. Если нам (как к нашим м@лдавским соседям) - на следующих выборах наступит Додон (условная Тимошенко, Бойко, Савченко, да мало ли у нас кремляди?) - наряду с Дзержинскими и дедушками Лениными, какие памятники тогда будут в моде?
На месте (условной) Юлии Владимировны - я бы первым долгом поставил памятник Юрию Ярославовичу Стецю и одноименному министерству. И назвал бы его именем какую-нибудь площадь. Почему?
Потому что приход к власти условного Додона - будет на 90% заслугой полностью проср@нной информационной политики.
За 4 истекших года РАЗИТЕЛЬНО изменилась армия (снабжение, обучение, зарплаты, и так далее), изменилась сфера энергетики (закрыты многомиллиардные коррупционные дыры - вроде тех, что были в Нафтогазе, и мы более не покупаем газ у россии). Изменились ОЧЕНЬ многие сферы - и только в сфере коммуникации, информации и информирования людей о реформах (и вообще о процессах, которые на самом деле происходят в стране) - как и 3.5 года назад творится полный трэшак.
Кремль диктовал, диктует и, по-видимому, собирается и далее диктовать свою повестку дня в украинском информационном поле: фейки-набросы-разносы-карманные "иксперты"и липовые, картонные"герои".
А где наша повестка дня?
Где хотя бы ОДИН телеканал, который занимает проевропейскую и провластную позицию? Пятый? Вы его давно смотрели? Он сильно отличается от рыговского NewsOne? Really?
Ну, почему у МинЮста получается? Почему у ГПУ получается? Почему у Минэнерго получается? И при этом у Минстеця - них@ра?
"Денег нету?" - ребят, на вас выделено в бюджете этого года более полумиллиарда гривен. Плюс (если хоть раз в жизни сделать что-то стоящее) - можно потом наколядовать денег у спонсоров.
Просто мозгов нету. Желания нету, "эрекции". Если набить свою службу ребятами-девчатами типа ТПоповых-Деликатных и иже с ними - ничего путного из нее не вырастет. (Неожиданно, да?)
Я не знаю, что еще должен прогадить Минстець, чтобы Президент принял кадровые решения - или хотя бы начал ДРЮЧИТЬ существующую службу, дабы заставить ее шевелиться?
Аллан Левитов
- Забирайте.
- Это провокация!
насчитали затраты 3 млрд грн, по факту будет 6.
Климкин подчеркнул, что если передача оружия будет проходить не в рамках исков в международные суды, это может ослабить политическую или юридическую позицию Украины.
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сколько миллиардов запросят за это ?
«Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично», - сказал Картер, отметив, что Западу необходимо создать прочные институты в соседних с Россией государствах.Необходимо также защитить наш жизненно важный потенциал - здесь важно киберпространство. Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого»