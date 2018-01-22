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 Политика Украины
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 Никакого официального предложения о передаче крымских кораблей от РФ не было, - Климкин

Украина не получала от Российской Федерации никаких официальных предложений по поводу передачи военных кораблей и авиатехники из оккупированного Крыма.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил на пресс-конференции 22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Никакого официального предложения в виде письма или дипломатической ноты не было", - сказал Климкин.

Он добавил, что считает озвученное Путиным предложение "абсолютно понятной провокацией", поскольку Россия хочет, чтобы попытку аннексии Крыма "кто-то признал", но "это России не удастся", - подчеркнул Климкин. 

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Он заметил, что в Гаагской конвенции четко написано, что оружие передается после достижения мира, а если сейчас начнется процесс передачи из оккупированного Крыма не в рамках соответствующих исков, это может ослабить нашу политическую и юридическую позицию. 

"Поэтому мы очень внимательно проанализировали эту ситуацию, и, я уже сказал, мы не будем делать ничего, что ослабило бы или нашу политическую, или юридическую позицию относительно оккупированного Крыма", - резюмировал министр. 

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Как сообщал Цензор.НЕТ, российский президент Путин заявил 11 января о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По словам Путина, эта "техника находится в плачевном состоянии".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на это заявление, отметив, что Украина готова принять технику вместе с полуостровом.

Комментируя заявление Путина, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, а решение по предложению президента РФ о ее возврате будет принимать руководство Украины. По данным И.Воронченко, на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте. Говоря о береговых частях, он сказал: "Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи".

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По состоянию на май 2014 года из Крыма были вывезены украинская военная техника, оружие и военное имущество на сумму более $1 млрд (более 2 тыс. единиц). В частности, авиационной техники - 75 единиц, кораблей - 32 единицы, автомобильной техники - 1341 единицы, ракетно-артиллерийского вооружения - 120 единиц, бронетехники – 121 единиц, техники связи - 201 единиц, техники оперативного обеспечения - 302 единицы, техники тыла - 400 единиц.

В начале июля 2014 года МИД РФ сообщило о приостановке передачи Украине вооружения, техники и материальных средств ВСУ, находящихся на территории Крыма.

В том же месяце командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко заявил, что России не нужна военная техника Украины, оставшаяся в Крыму, но передавать ее, пока ведутся боевые действия на востоке страны, РФ не будет. "Нам эта техника не нужна, она морально устарела. Но мы приостановили передачу этой техники Украине, поскольку, к сожалению, она используется в боевых действиях против собственного народа. Поскольку она не совсем совершенна, это приводит к многочисленным жертвам", - заявил тогда Витко.

Источник: https://censor.net.ua/n3045917
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
что важнее - Крым или пара ржавых кораблей?
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если даже эти корабли вернутся в Украину,какое им будет применение,они будут стоять в порту и выходить на парад,воевать им негде и не с кем ,защиту побережья могут выполнять морские катера длинной около 50 метров,больший флот не нужен
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Зрозуміло, що то кацапська провокація. Але для це казати, якщо відомо яке буде сприйняття цієї пропозиції.
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И не надо.
Зачем акцентировать на пуйловских бреднях внимание?
Как будто в Украине сидят тут и ждут металлолом...
Пусть лучше Климкин ржавой ручкой от ведра - аркой займётся. Эта тема ему куда более интересна...
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Идея памятника

Если влажные мечты кремля реализуются. Если нам (как к нашим м@лдавским соседям) - на следующих выборах наступит Додон (условная Тимошенко, Бойко, Савченко, да мало ли у нас кремляди?) - наряду с Дзержинскими и дедушками Лениными, какие памятники тогда будут в моде?

На месте (условной) Юлии Владимировны - я бы первым долгом поставил памятник Юрию Ярославовичу Стецю и одноименному министерству. И назвал бы его именем какую-нибудь площадь. Почему?
Потому что приход к власти условного Додона - будет на 90% заслугой полностью проср@нной информационной политики.

За 4 истекших года РАЗИТЕЛЬНО изменилась армия (снабжение, обучение, зарплаты, и так далее), изменилась сфера энергетики (закрыты многомиллиардные коррупционные дыры - вроде тех, что были в Нафтогазе, и мы более не покупаем газ у россии). Изменились ОЧЕНЬ многие сферы - и только в сфере коммуникации, информации и информирования людей о реформах (и вообще о процессах, которые на самом деле происходят в стране) - как и 3.5 года назад творится полный трэшак.
Кремль диктовал, диктует и, по-видимому, собирается и далее диктовать свою повестку дня в украинском информационном поле: фейки-набросы-разносы-карманные "иксперты"и липовые, картонные"герои".
А где наша повестка дня?
Где хотя бы ОДИН телеканал, который занимает проевропейскую и провластную позицию? Пятый? Вы его давно смотрели? Он сильно отличается от рыговского NewsOne? Really?

Ну, почему у МинЮста получается? Почему у ГПУ получается? Почему у Минэнерго получается? И при этом у Минстеця - них@ра?
"Денег нету?" - ребят, на вас выделено в бюджете этого года более полумиллиарда гривен. Плюс (если хоть раз в жизни сделать что-то стоящее) - можно потом наколядовать денег у спонсоров.
Просто мозгов нету. Желания нету, "эрекции". Если набить свою службу ребятами-девчатами типа ТПоповых-Деликатных и иже с ними - ничего путного из нее не вырастет. (Неожиданно, да?)

Я не знаю, что еще должен прогадить Минстець, чтобы Президент принял кадровые решения - или хотя бы начал ДРЮЧИТЬ существующую службу, дабы заставить ее шевелиться?
Аллан Левитов
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получается там, где крутятся бабки. И то, очень сомнительно. Вообще нихрена там не получается. Порошенко и ЮТ почти идентичние либерасты. Шило-мыло. Дети одной системы. Одна карта с разных сторон.
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олигархат никогда не позволит существовать независимому от них каналу. хоть он погоды и не сделает, но даст прецедент.и это уже посягательство на их статус кво.
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пока что кум путина к порошенко ездит,как на работу
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- Верните флот!
- Забирайте.
- Это провокация!
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не договорились. кравчука надо брать в посредники.
насчитали затраты 3 млрд грн, по факту будет 6.
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Климкин забудь. мы уже забыли и думаем уже какого бы олигарха щипануть на пару подлодок типа...
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Та нічо-нічо,місяць лютий вже не за горами...Скоро і не такі пропозиції від кацапні зазвучать...
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А Климкин всё таки ожидает официальное предложение. Значит договоренность уже есть, всё дело в цене на доставку владельцу или уже покупателю.
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По его словам(Клімкін), в 4-й Гаагской конвенции о законах и обычаях войны от 18 октября 1907 году говорится о том, что оружие может возвращаться после заключения мира.
Климкин подчеркнул, что если передача оружия будет проходить не в рамках исков в международные суды, это может ослабить политическую или юридическую позицию Украины.
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Вроде половину забрали.Смотрите, оружие может и в Сирию пойти.
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Если потрясти немного Ахметку и пару рыгов то можно купить новый флот для Украины.
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эти гниды из Московии только и ждут насладиться, чтобы мы им поклонились, чтобы мы УНИЗИЛИСЬ. Не дождешься, русская свинья!!!
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Кремляді плещуть язиками, а ви ведетесь.
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Мир живёт давно сверх-рационально. Так надо. Жизнь заставила. Какой флот? Да, там было пара-тройка терпимых корветов. Сто раз модернизированых. Для оборонной доктрины как то что то. Остальное ржавьё брежневское. Убогость. кстати и ЧФ РФ тоже самое. есть конечно кое что из последнего. Да здесь банальный расчёт. тащить на переплав дороже металла что выйдет. Это мартеновская плавка лома. Та энергии на миллионы зелени спалить надо. Отдайте дуракам---пусть дуремарят! Над нами смеются. Забыть. нужна морская авиация. Морпехи на катерах. ракетные катера. Нам вообще линейный флот не нужен. только погран-плав средства. Быстроходные сторожевики. печатал много раз---самый лучший военный корабль для нас в Чёрном море---это канал прорыть по перешейку. Что бы на Мариуполь укоротить дорогу балкерам. Японцы за 3 месяца прокопают. То то смеху будет над мостом и под мостом. Это не стёб. В своё время были проекты. там просится.
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Японцы за 3 месяца прокопают.

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сколько миллиардов запросят за это ?
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Генштаб Британии считает необходимым изучить «слабые стороны» россии Для противостояния России западным странам необходимо изучить её слабые стороны и помнить, что россия уважает силу. Такое мнение выразил глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер, выступая в Королевском институте вооружённых сил.
«Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично», - сказал Картер, отметив, что Западу необходимо создать прочные институты в соседних с Россией государствах.Необходимо также защитить наш жизненно важный потенциал - здесь важно киберпространство. Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого»
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а шо там в Киеве со снегом? Климкин по Киеву больше не ездил?
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Уйло понимает к чему все идет и поэтому старается, чтобы потом пришлось выплачивать контрибуций меньше Украине. Отвечать то придется как за настоящую боевую технику, а не ржавое железо. Барыжная власть видимо в доле, раз ждет "предложений" от врага.
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ты пьяный -? До сих пор после нг? Ты шо, сцу ка, )(уйлу - не веришь? На подвал, ой ой , попадешь... В словах лишнехромосомного главмокши сомневатся вздумал, пыль лагерная???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикакого официального предложения о передаче крымских кораблей от РФ не было, - Климкин
 
 
 
 
 
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