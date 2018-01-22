 Никакого официального предложения о передаче крымских кораблей от РФ не было, - Климкин

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил на пресс-конференции 22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Никакого официального предложения в виде письма или дипломатической ноты не было", - сказал Климкин.

Он добавил, что считает озвученное Путиным предложение "абсолютно понятной провокацией", поскольку Россия хочет, чтобы попытку аннексии Крыма "кто-то признал", но "это России не удастся", - подчеркнул Климкин.

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Он заметил, что в Гаагской конвенции четко написано, что оружие передается после достижения мира, а если сейчас начнется процесс передачи из оккупированного Крыма не в рамках соответствующих исков, это может ослабить нашу политическую и юридическую позицию.

"Поэтому мы очень внимательно проанализировали эту ситуацию, и, я уже сказал, мы не будем делать ничего, что ослабило бы или нашу политическую, или юридическую позицию относительно оккупированного Крыма", - резюмировал министр.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, российский президент Путин заявил 11 января о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По словам Путина, эта "техника находится в плачевном состоянии".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на это заявление, отметив, что Украина готова принять технику вместе с полуостровом.

Комментируя заявление Путина, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, а решение по предложению президента РФ о ее возврате будет принимать руководство Украины. По данным И.Воронченко, на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте. Говоря о береговых частях, он сказал: "Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи".

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По состоянию на май 2014 года из Крыма были вывезены украинская военная техника, оружие и военное имущество на сумму более $1 млрд (более 2 тыс. единиц). В частности, авиационной техники - 75 единиц, кораблей - 32 единицы, автомобильной техники - 1341 единицы, ракетно-артиллерийского вооружения - 120 единиц, бронетехники – 121 единиц, техники связи - 201 единиц, техники оперативного обеспечения - 302 единицы, техники тыла - 400 единиц.

В начале июля 2014 года МИД РФ сообщило о приостановке передачи Украине вооружения, техники и материальных средств ВСУ, находящихся на территории Крыма.

В том же месяце командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко заявил, что России не нужна военная техника Украины, оставшаяся в Крыму, но передавать ее, пока ведутся боевые действия на востоке страны, РФ не будет. "Нам эта техника не нужна, она морально устарела. Но мы приостановили передачу этой техники Украине, поскольку, к сожалению, она используется в боевых действиях против собственного народа. Поскольку она не совсем совершенна, это приводит к многочисленным жертвам", - заявил тогда Витко.