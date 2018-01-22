 Суд может допросить Гонтареву по делу о "деньгах Януковича", - документ

Речь идет о 1,5 млрд. долларов США, о конфискации которых стало известно в апреле 2017года. Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что арестованные деньги окружения беглого президента "возвращены украинскому народу".
"Поскольку сам председатель "Ощадбанка" уклоняется от участия в суде и дачи объяснений о наличии средств Виктора Януковича в "Ощадбанке", его отношения к конфискованным средствам и ценным бумагам. Для установления истины и прекращения любых инсинуаций по этому поводу, мы считаем необходимым допросить Валерию Гонтареву и Макара Пасенюка", - прокомментировал заявление адвокат Януковича Виталий Сердюк.
Напомним, защита беглого президента подала в суд на главу правления "Ощадбанка" Андрея Пышного, обвинив его в распространении недостоверной информации. А в Едином реестре судебных решений - текст соответствующего решения суда отсутствует до сих пор. Однако, копию "секретного" документа опубликовали журналисты "УП"
"В решении суда, распространенном СМИ, нет ни одного доказательства или ссылки на то, что Виктор Янукович хоть какое-то отношение к конфискованных средств. Но там фигурирует финансовая компания ICU (ООО "Инвестиционный капитал Украина"), владельцами которой на момент перевода денег и закупки облигаций внутреннего государственного займа были Валерия Гонтарева и Макар Пасенюк. – Сердюк.
"Соломон Маркович уже столько отложил себе на чёрный день, что таки ждал его с большим нетерпением."
Практически, оппозиционер.
Только кивает на действующую власть, рассказывая о вопиющих нарушениях законов и попрания Конституции.
- а у нас каждый вечер то ли шоу, то ли допрос с пристрастием... не для слабонервных
-?
- та директор автобазы, в конце рабочего дня... лично, целует всех водителей в губы
- фууу, бэляяя.... на хрена?
- а чтобы узнать, какой гондон постоянно сливает соляру.
это ты сомневаешься
- дышит еще.
- цианид давали?
- как прописано, смертельную дозу.
- странно... примените кислород от мвф. должно помочь.
- кислород уже в панаме. и на кипре.
- я вас не слышу, гонтарь, я вас не слышу....
А фсе думают на Парашенко - а он что - ну подрос с Ахметовым в списке Форбс немного - ну и что.
А обоссанные стець-Тролли всё срут свою копейку отбивая...
***********
Сру, - чєм?
я- єм
Невігласи, бариги, казнокради!
Ті, що готові за бариш до зради,
Ті, що завжди вели країну до біди!
У нас краду́ть і нам же брешуть без кінця!
За статок продадуть і матір, і отця!
Чому, коли народ продовжує жебр́ать,
Ви можете і далі сито жрать?
Мільйони топите у віскі на мальдівах.
«Porsche» купуєте для о́тприсків сопливих.
Прибутки в сто разів мілкіші за видатки -
То може скажете народу, звідки ваші статки?
Коло корита тільки вмієте дружити -
Як кра́де з вами - хоч до прапора приший.
Як заважає красти і жиріти,
То вже не друг - женуть його взаший!
Це через вашу ненажерливу породу
Від нас по малу відвертаються народи!
І на розборки в суд йдете́ ви залюбки,
Бо суд годується із вашої руки.
Війна на сході вам неначе мати рідна -
Не ваші сиротами плачуть діти бідні.
На шиї може годі в нас терпіти
Це кодло політичної «еліти»?
Здається підсумовувать пора
Здобутки нашого кондитера - Петра!
Як дурно ви солодке обирали,
Так дурно й ваші мрії помирали!
Він обдурив вас? А чіпать йог не смій!
Бо в нас завжди́ - «Хоч і гівно, та свій!»
Чотири роки вже безплідно промайнули!
То може треба нагадати вам минуле?
Так, нагадаю (тільки без образ ) -
Й князів у Києві калічили не раз.
То стережіться - із могили скоро встануть
За правду вбиті вояки Майдану!!!