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Все про:Сердюк (21) Янукович (30140) Гонтарева (709)

 Суд может допросить Гонтареву по делу о "деньгах Януковича", - документ

Экс-президент требует вызвать в суд пока еще действующую главу Нацбанка в рамках дела о спецконфискации так называемых "денег Януковича".

Речь идет о 1,5 млрд. долларов США, о конфискации которых стало известно в апреле 2017года. Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что арестованные деньги окружения беглого президента "возвращены украинскому народу".

"Поскольку сам председатель "Ощадбанка" уклоняется от участия в суде и дачи объяснений о наличии средств Виктора Януковича в "Ощадбанке", его отношения к конфискованным средствам и ценным бумагам. Для установления истины и прекращения любых инсинуаций по этому поводу, мы считаем необходимым допросить Валерию Гонтареву и Макара Пасенюка", - прокомментировал заявление адвокат Януковича Виталий Сердюк.

 Напомним, защита беглого президента подала в суд на главу правления "Ощадбанка" Андрея Пышного, обвинив его в распространении недостоверной информации. А в Едином реестре судебных решений - текст соответствующего решения суда отсутствует до сих пор. Однако, копию "секретного" документа опубликовали журналисты "УП"

 "В решении суда, распространенном СМИ, нет ни одного доказательства или ссылки на то, что Виктор Янукович хоть какое-то отношение к конфискованных средств. Но там фигурирует финансовая компания ICU (ООО "Инвестиционный капитал Украина"), владельцами которой на момент перевода денег и закупки облигаций внутреннего государственного займа были Валерия Гонтарева и Макар Пасенюк. – Сердюк.

Суд может допросить Гонтареву по делу о деньгах Януковича, - документ 01
Суд может допросить Гонтареву по делу о деньгах Януковича, - документ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3045916
 
 
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каждого из Нацбанка есть за что посадить. Тут есть закон - если есть за что - хай сидит по максимуму.
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Анекдот в тему.
"Соломон Маркович уже столько отложил себе на чёрный день, что таки ждал его с большим нетерпением." Суд может допросить Гонтареву по делу о "деньгах Януковича", - документ - Цензор.НЕТ 2776
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Гонтарева уже "перековалась".
Практически, оппозиционер. Суд может допросить Гонтареву по делу о "деньгах Януковича", - документ - Цензор.НЕТ 7377
Только кивает на действующую власть, рассказывая о вопиющих нарушениях законов и попрания Конституции.
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***
- а у нас каждый вечер то ли шоу, то ли допрос с пристрастием... не для слабонервных
-?
- та директор автобазы, в конце рабочего дня... лично, целует всех водителей в губы
- фууу, бэляяя.... на хрена?
- а чтобы узнать, какой гондон постоянно сливает соляру.
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Мне вот интересно: у меня 24 дня на год плановый оплачиваемый отпуск и 15 дней в году я могу взять отпуск без оплаты...А у госчиновников иной КЗоТ, что Гонтарева по полгода в отпусках?
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это ее вина?почему депутутки,хотя бы йулины,ее не уволили?заявление то было...
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Гонтарєву потрібно в святі записати за спасіння України! Не можна на цю святу людину наговорювати. Вона ж свята майже ж така як і свята лоліта.
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если бы гонтарева помогала ему вывести бабки-он бы не вызывал ее...бо кто ж ее ,бабу знает,может и расколотся,засветить все схемы и схемки,ей известные.но не боится-значит ничего не знает
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это бабамужик. она спокойно будет сидеть в камере люкс годик два. ну а потом карибы форевер.
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Ну вот шо ты мелешь Гыга Мелешь лишь бы молоть Она ети схемы схемки мутки и маланские зифера Знает лутше чем овощь з бимбой вместе взятые И с десяток курченков вместе с сотнекй продавателей труселей А овлщь не боится что ета прошмандовка расколется По одной причине Те бабки которые она с него содрала за услуги Гонтарева никому не отдаст Хоть сто судов будет Гвга ты бы отдал пару десятков лимонов зелени ?т
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а я и не сомневаюсь,шо она профессионал Суд може допитати Гонтареву у справі про "гроші Януковича", - документ - Цензор.НЕТ 8063.потому и смогла оздоровить банковскую систему,даже по меркам международным...
это ты сомневаешься
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И нехило так оздоровила Обокрав украинцев Лутше бы мы болели Гыга Особливо заметны оздоровления На доходах Ахметова и Петрусио Вот они таки да Оздоровились на пару другую лярдов
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та я знаю,шо вам зраде лучше...тока не все же зрада
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А це вже цікаво. Мабуть, "договорняки" з Овочем дали тріщину і хтось собі хапонув чималий кусень.
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Что у нас в юриспруденции последнее время часто мелькает "может",в каком законе есть этому определение интересно,понятно тут кроется и предположения,шо и "не может",но как с правовой точки это совмещается пляха
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А это, как команда "Е2ашь!" в Княжичах.
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- доктор гонтарь, это главврач лола. как там пациент гривня?
- дышит еще.
- цианид давали?
- как прописано, смертельную дозу.
- странно... примените кислород от мвф. должно помочь.
- кислород уже в панаме. и на кипре.
- я вас не слышу, гонтарь, я вас не слышу....
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Хорошо Кролю. Отгрыз от бюджетной и МВФ-ской морковки, нырнул и нет его. Уже и забыли про грызуна. Гонтареву трясут, на Гросю матюкаются, Петруху клянут, Кроль ушёл, как за линию фронта. Вообще не при делах..
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А Кроль - как и Йуля варовка - мильярды накрали - только где их хранят - неизвестно.
А фсе думают на Парашенко - а он что - ну подрос с Ахметовым в списке Форбс немного - ну и что.

А обоссанные стець-Тролли всё срут свою копейку отбивая...
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Та хто ж її допитає,вона ж...памятник...корупції...
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Дорулились, скоро гривна сравняется с рублём.
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Дорулились, скоро гривна сравняется с рублём.
***********
Сру, - чєм?
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"може допитати". Хай такі справи у нас синоптики визначають. Все одно збрешуть. Баба на курсі з подільниками бабло заробила і винних нікого.
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Красти на на війні. Та хай руки повідсихають. Думаю багато людей відмовились би.
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её надо арестовать - пусть отвечает за обесценивание гривны!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=hwssKYE1A14 - посмотрите и скажите - неужели пэдрыло с гонтаревой и гнойсманом чем-то отличаются от козломордого путенина...
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О схемах в Михайловском и Гонтареву и Рыжкову неплохо было бы допросить. Более 4000 стариков так и остались без потом и кровью заработанной копейки.
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Керують нами зараз ті, хто і завжди́ -
Невігласи, бариги, казнокради!
Ті, що готові за бариш до зради,
Ті, що завжди вели країну до біди!
У нас краду́ть і нам же брешуть без кінця!
За статок продадуть і матір, і отця!
Чому, коли народ продовжує жебр́ать,
Ви можете і далі сито жрать?
Мільйони топите у віскі на мальдівах.
«Porsche» купуєте для о́тприсків сопливих.
Прибутки в сто разів мілкіші за видатки -
То може скажете народу, звідки ваші статки?
Коло корита тільки вмієте дружити -
Як кра́де з вами - хоч до прапора приший.
Як заважає красти і жиріти,
То вже не друг - женуть його взаший!
Це через вашу ненажерливу породу
Від нас по малу відвертаються народи!
І на розборки в суд йдете́ ви залюбки,
Бо суд годується із вашої руки.
Війна на сході вам неначе мати рідна -
Не ваші сиротами плачуть діти бідні.
На шиї може годі в нас терпіти
Це кодло політичної «еліти»?
Здається підсумовувать пора
Здобутки нашого кондитера - Петра!
Як дурно ви солодке обирали,
Так дурно й ваші мрії помирали!
Він обдурив вас? А чіпать йог не смій!
Бо в нас завжди́ - «Хоч і гівно, та свій!»
Чотири роки вже безплідно промайнули!
То може треба нагадати вам минуле?
Так, нагадаю (тільки без образ ) -
Й князів у Києві калічили не раз.
То стережіться - із могили скоро встануть
За правду вбиті вояки Майдану!!!
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Для этой твари нет никакого прощения, судить её по всей строгости.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд может допросить Гонтареву по делу о "деньгах Януковича", - документ
 
 
 
 
 
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