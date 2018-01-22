 Суд может допросить Гонтареву по делу о "деньгах Януковича", - документ

Речь идет о 1,5 млрд. долларов США, о конфискации которых стало известно в апреле 2017года. Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что арестованные деньги окружения беглого президента "возвращены украинскому народу".

"Поскольку сам председатель "Ощадбанка" уклоняется от участия в суде и дачи объяснений о наличии средств Виктора Януковича в "Ощадбанке", его отношения к конфискованным средствам и ценным бумагам. Для установления истины и прекращения любых инсинуаций по этому поводу, мы считаем необходимым допросить Валерию Гонтареву и Макара Пасенюка", - прокомментировал заявление адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Напомним, защита беглого президента подала в суд на главу правления "Ощадбанка" Андрея Пышного, обвинив его в распространении недостоверной информации. А в Едином реестре судебных решений - текст соответствующего решения суда отсутствует до сих пор. Однако, копию "секретного" документа опубликовали журналисты "УП"

"В решении суда, распространенном СМИ, нет ни одного доказательства или ссылки на то, что Виктор Янукович хоть какое-то отношение к конфискованных средств. Но там фигурирует финансовая компания ICU (ООО "Инвестиционный капитал Украина"), владельцами которой на момент перевода денег и закупки облигаций внутреннего государственного займа были Валерия Гонтарева и Макар Пасенюк. – Сердюк.



