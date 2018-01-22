 В прошлом году за субсидиями обращались в основном одинокие люди, - Госстат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Так, в декабре - с наступлением нового отопительного сезона - субсидию получили 6,9 млн домохозяйств, из них 37,5% - одинокие люди, 28,2% - семьи из двух человек, в основном пенсионеров. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в декабре составил 993,4 грн.
"Таким образом, государственная помощь в виде субсидий на возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг востребована в основном стариками и одинокими жителями, которые были и остаются в приоритете государственной системы социальной защиты", - резюмируют в сообщении.
Все это фирменный фокус Порошенко-Гройсмана: денег вроде бы больше, а покупательная способность гражданина меньше.
Уже неделю продолжаются протесты в Иране. 21 человек погиб, 450 арестованы. Протесты начались во втором по величине городе Мешхед. Катализатором протестов, которые быстро разрослись по стране, называют подорожание яиц на 50%, потом причин прибавилось.
В целом - это широкий круг экономических и политических вопросов. Рост цен; большой разрыв в уровне доходов; коррупция; щедрое финансирование религиозных структур, ядерной программы, структур Асада в Сирии, Хезболлы в Ливии - но при этом острая нехватка средств на внутреннее развитие страны. Одним словом - несправедливость.
Более 40% иранцев живут за чертой бедности, в сельской местности доходит до 60-70%. Безработица составляет 12%, а среди молодежи - около 25%.
Средняя зарплата в Иране составляет около 450 долларов, что не так уж и мало (в Украине - 220 долларов). Но во-первых, доходы очень неровно распределены. А во-вторых, на фоне соседней Саудовской Аравии с зарплатой 1700 долларов, почти такой же богатый природными ресурсами Иран выглядит совершенно неубедительно.
Опыт Ирана интересен тем, что в 2010 году там начали проводить реформу, подобную нашей: повышение цен и тарифов с одновременным переходом на адресные субсидии. В 2011 году МВФ даже признал иранские реформы успешными и рекомендовал переносить иранский опыт в другие страны.
Но, похоже, МВФ несколько поспешил, поскольку результат этих реформ оказался достаточно спорным.
Субсидиями в Иране стали пользоваться около 90% домохозяйств. Поскольку субсидии были монетизированы, их выплаты повлекли за собой быстрый рост цен и инфляцию: в 2011-2014 годах ежегодная инфляция составляла в стране от 20% до 40%.
Как следствие, в апреле 2012 года в Иране программа субсидий была приостановлена. Известные актеры и спортсмены начали агитировать обеспеченных иранцев не подавать заявки на оформление субсидий. Даже была выпущена специальная фетва (имеющая в Иране статус правового акта), что Аллах не одобряет намерения обеспеченных иранцев получать субсидии.
Однако это мало помогло - заявки на субсидии снова направили 73 миллиона граждан (при населении всей страны 77 миллионов человек). Провести задуманную реформу за 7 лет, как предполагалось, не удалось, и она была продлена до 2021 года.
В 2015 году опыт Ирана был применен в Украине при реформе субсидий и либерализации рынков. Однако этот опыт, скорее, следует рассматривать как хороший кейс для развития критического мышления.
Сегодняшние беспорядки в Иране - результат именно реформ, при которых цены и тарифы росли, сохранялись коррупция, неравное и несправедливое распределение доходов и национальных благ, ограничивались права человека, а перспективы для молодежи оставались туманными.
Опыт достаточно ценный, чтобы внимательно и придирчиво его изучить. Тем более для Украины, в которой по данным ООН 55% граждан живут за чертой бедности и 55% домохозяйств пользуются субсидиями.
Умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих.
😀
Думаю - в Ірані , вони значно більші а ніж В Україні ...
Нет адекватного анализа ситуации в экономике. Гривна обвалилась , а гонтарева, ее уничтожившая, преспокойно отдыхает на островах.
«У меня уже есть собственные планы, чем я хочу заниматься. Открою тайну: это, скорее всего, стартапы. У меня уже есть идеи на эту тему. Понимаете, если у вас есть глобальная идея, то вы можете ее имплементировать в Украине. У нас много компаний, которые могут заниматься подготовкой программного обеспечения этих стартапов, но идея любого начинания может масштабироваться и глобально», - сообщила Гонтарева.
Также она рассказала, что готовит исследования по поводу реформы банковского сектора.
Держитесь, Гонтарева готовит для Украины и украинцев новые испытания.
Вот вы все годы голосовали то за гречку, то за 200 гривен.
И платили вам депутаты и президенты из своего кармана.
Они вам самим давали воровать везде и что угодно.
Вы заключили с властью контракт- люди и власть воруют и друг друга не замечают.
Такой вот джентльменский договор.
Власть подумала: нихера себе , а чего это они воруют, да еще и за те гроши, которые я им в виде гречки и бабла запластил ? А кто бабки взад вертать будет ?
И первым это понял Порошенко и депутаты БПП и НФ.
Плюс примкнувший к ним голубец Ляшко.
Вот они вам салазки и загнули, тарифы вам ввели по "самое не могу", Роттердам+ , цены взвинтили на продукцию,которую они сами вам и поставляют.
А вы всё недовольны ?
Так вы же сами их обокрали на выборах, получая гречку и деньги.
А кто возвращать будет ?
Так что терпите и глохните под пердячим одеялом.
Что хотели-то и получили !
😀😸😱