 В прошлом году за субсидиями обращались в основном одинокие люди, - Госстат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, в декабре - с наступлением нового отопительного сезона - субсидию получили 6,9 млн домохозяйств, из них 37,5% - одинокие люди, 28,2% - семьи из двух человек, в основном пенсионеров. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в декабре составил 993,4 грн.

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"Таким образом, государственная помощь в виде субсидий на возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг востребована в основном стариками и одинокими жителями, которые были и остаются в приоритете государственной системы социальной защиты", - резюмируют в сообщении.