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Все про:Кабмин (10240) пенсионеры (586) субсидия (361) Госстат (109)

 В прошлом году за субсидиями обращались в основном одинокие люди, - Госстат

В январе-декабря 2017 года за субсидиями на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 8,2 млн хозяйств, причем подавляющее большинство - одинокие жители или семьи из двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

 Так, в декабре - с наступлением нового отопительного сезона - субсидию получили 6,9 млн домохозяйств, из них 37,5% - одинокие люди, 28,2% - семьи из двух человек, в основном пенсионеров. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в декабре составил 993,4 грн.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За 11 месяцев 2017 года население Украины уменьшилось почти на 200 тыс. человек, - Госстат

 "Таким образом, государственная помощь в виде субсидий на возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг востребована в основном стариками и одинокими жителями, которые были и остаются в приоритете государственной системы социальной защиты", - резюмируют в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3045914
 
 
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вірно - з літа 2014 вони і стали цією владою !
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це абсолютна брехня як вся парашенківська влада в країні.
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Багато хто вже не хоче просити ці субсидії. Тому, що постійно дурять та знаходять зачіпки не нараховувати їх.
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Из карманов граждан через тарифы на коммуналку вытащили намного больше, чем добавили.

Все это фирменный фокус Порошенко-Гройсмана: денег вроде бы больше, а покупательная способность гражданина меньше.
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закон фізики - якщо в когось стає бабла менше - отже є хтось , в кого цього бабла стає більше ... Тобто - чим більше зубожіє народ - тим більше бабла в олігархів .
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Якщо хочеш зробити людину щасливою, забери у неї все, а потім половину віддай.)))
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одинокие, потому что люди без государства.
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В 2011 году МВФ признал иранскую программу субсидий очень успешной, но в 2017 она не спасла страну от вспышки протестов. Об этом пишет автор на сайте «ЛИГА.net«.

Уже неделю продолжаются протесты в Иране. 21 человек погиб, 450 арестованы. Протесты начались во втором по величине городе Мешхед. Катализатором протестов, которые быстро разрослись по стране, называют подорожание яиц на 50%, потом причин прибавилось.

В целом - это широкий круг экономических и политических вопросов. Рост цен; большой разрыв в уровне доходов; коррупция; щедрое финансирование религиозных структур, ядерной программы, структур Асада в Сирии, Хезболлы в Ливии - но при этом острая нехватка средств на внутреннее развитие страны. Одним словом - несправедливость.

Более 40% иранцев живут за чертой бедности, в сельской местности доходит до 60-70%. Безработица составляет 12%, а среди молодежи - около 25%.

Средняя зарплата в Иране составляет около 450 долларов, что не так уж и мало (в Украине - 220 долларов). Но во-первых, доходы очень неровно распределены. А во-вторых, на фоне соседней Саудовской Аравии с зарплатой 1700 долларов, почти такой же богатый природными ресурсами Иран выглядит совершенно неубедительно.

Опыт Ирана интересен тем, что в 2010 году там начали проводить реформу, подобную нашей: повышение цен и тарифов с одновременным переходом на адресные субсидии. В 2011 году МВФ даже признал иранские реформы успешными и рекомендовал переносить иранский опыт в другие страны.


Но, похоже, МВФ несколько поспешил, поскольку результат этих реформ оказался достаточно спорным.

Субсидиями в Иране стали пользоваться около 90% домохозяйств. Поскольку субсидии были монетизированы, их выплаты повлекли за собой быстрый рост цен и инфляцию: в 2011-2014 годах ежегодная инфляция составляла в стране от 20% до 40%.

Как следствие, в апреле 2012 года в Иране программа субсидий была приостановлена. Известные актеры и спортсмены начали агитировать обеспеченных иранцев не подавать заявки на оформление субсидий. Даже была выпущена специальная фетва (имеющая в Иране статус правового акта), что Аллах не одобряет намерения обеспеченных иранцев получать субсидии.

Однако это мало помогло - заявки на субсидии снова направили 73 миллиона граждан (при населении всей страны 77 миллионов ​​человек). Провести задуманную реформу за 7 лет, как предполагалось, не удалось, и она была продлена до 2021 года.

В 2015 году опыт Ирана был применен в Украине при реформе субсидий и либерализации рынков. Однако этот опыт, скорее, следует рассматривать как хороший кейс для развития критического мышления.

Сегодняшние беспорядки в Иране - результат именно реформ, при которых цены и тарифы росли, сохранялись коррупция, неравное и несправедливое распределение доходов и национальных благ, ограничивались права человека, а перспективы для молодежи оставались туманными.

Опыт достаточно ценный, чтобы внимательно и придирчиво его изучить. Тем более для Украины, в которой по данным ООН 55% граждан живут за чертой бедности и 55% домохозяйств пользуются субсидиями.

Умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на своих.

😀
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Насправді в Ірані ціни на продовольство дуже високі.
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Не говори,яйца в несколько раз дешевле чем у нас,а они на протесты вышли шатать
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можливо треба не на ціни дивитися , а на доходи людей ?
Думаю - в Ірані , вони значно більші а ніж В Україні ...
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Если бы в Иране плавленый сырок с менее 4 грн штучка Подорожал до 20 грн штучка Как у наса при богоданых маланцах По сравнению с овощем Они бы все правительство уже давно б четвертовали Не нравится им средняя зарплатка в 450 баксов А 200 как у нас не хотите
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это вообще сплошная ошибка, нахрен ошибки изучать?
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Это потому, что невозможно на одну пенсию прожить, выплачивая коммуналку в полном объеме. А те, кто вдвоем выживают, экономят на отоплении. Сволочная власть, проклятое место.
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Так эти выделенные из бюджета средства идут прямо на счета владельцев "Киевэнерго", "Водоканала" и т.д., а заранее никто не знает кол-ва людей, которые подадут на субсидии. Как правило, кол-во субсидиантов меньше, чем количество выделенных на них средств. Как правильно сказал экономист Лановой, которому можно доверять, ибо он не лижет подшипники власти, нет алгоритма возврата неиспользованных денег обратно в бюджет. Так что излишек накапливается и накапливается на счетах олигархов.
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Что вы хотите этим сказать? Что все уже настолько стали богаты, что ни в какой помощи государства и не нуждаются? Осталась небольшая кучка одиноких , которые все ещё пока не справились с ситуацией? Я просто уже обалдеваю от этого липового благополучия граждан в Украине! После офигительного повышения коммуналки , отсутствия работы и вообще перспектив ее обрести, вот такой вот переворот? Липовый госстат тиражирует липовые новости. Лже политологи, лже экономисты и лже юристы постоянно вещают с экранов тв, что жизнь стала легче и богаче. Фэйковое министерство по оккупированным территориям рассказывает, что эти территории скоро прибегут назад , видя изобилие в Украине.
Нет адекватного анализа ситуации в экономике. Гривна обвалилась , а гонтарева, ее уничтожившая, преспокойно отдыхает на островах.
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ну й до чого Гонтарєва до гривні? Нацбанк гривню гарантувати не може. Гривня - еквівалент товару, а не Нацбанку. Отже гривню може гарантувати лише національний виробник.
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Эту Леру-ХОЛеру так просто не вышвырнешь, она в обойме привластных. Другая бы, нанеся такой урон банковской системе Украины, от стыда глаз бы не поднимала и не возникала. Так нет, она уже строит новые планы, "отдохнув, набрав и украв".

«У меня уже есть собственные планы, чем я хочу заниматься. Открою тайну: это, скорее всего, стартапы. У меня уже есть идеи на эту тему. Понимаете, если у вас есть глобальная идея, то вы можете ее имплементировать в Украине. У нас много компаний, которые могут заниматься подготовкой программного обеспечения этих стартапов, но идея любого начинания может масштабироваться и глобально», - сообщила Гонтарева.
Также она рассказала, что готовит исследования по поводу реформы банковского сектора.
Держитесь, Гонтарева готовит для Украины и украинцев новые испытания.
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Мошенники и аферисты олигархической власти реализуют еще одну схему кражи денег у украинцев называемую субсидиями. На следующей сезон планируют уменьшить еще лимит по всем энергоносителем, а неработающим записывать три прожиточных вместо нынешних двух. Тогда госстат отрапортует, что субсидии получают единицы и гнойсман обьявит очередную победу.
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Отже добре. Пограємо в статистику. Що нам говорить статистика на тему а скільки домогосподарств в Україні ? напочаток 2014 г. (більш свіжих данних пока немає) в Україні було 16,95 млн домогосподарств, включно з 869 тис. в Криму та Севастополі. Тобто виходить що кожне друге домогосподарство не в змозі оплатити звичайні собі коммунальні послуги. Доречі, середня кількість проживаючих в одному домогосподарстві на 2014 рік було 2.58. Тобто майже всі домогосподарства є такими як "одинокие жители или семьи из двух человек"
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как по мне субсидии могут получать только старые и одинокие а все остальные должны работать за хорошую з\п и оплачивать то что покупают а когда будут оплачивать то потребуют качество будет право выбора.а у нас всех загнали в нищету а бюджет перегоняют олигархам за энергоносители.возможно за откаты.Но шары нет все равно это деньги народа
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Особенно в субсидиях меня впечатлила сумма, которая приписывается безработному. Он у нас на пустых бутылках, оказывается, получает 3200. Когда спросил - бомжи свой ореол не отдают, это опасный бизнес, мне ответили - откуда мы знаем, где вы зарабатываете, может в Польшу, на заработки ездите? Идет зачистка территории от населения под возвращение наших евреев из Израиля.
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Небесная сотня погибла на майдане за наши субсидии. А мы свиньи неблагодарные.
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В нас на Закарпатті субсидії треба відміняти і давати грошову адресну допомогу після тотальної перевірки умов проживання тільки реально нужденним. Не знаю, як в інших регіонах, але в нас на Закарпатті де-факто в значній кількості домогосподарств-субсидіантів кормильці працюють за європейську зарплату за кордоном (країни Вишеграду + зах. Європа+ Америка+РФ) або ж отримують, дякуючи кордону, високі контрабандні доходи європейського рівня в Україні. Субсидії - це викачування народних грошей з бюджету і перенаправлення їх на рахунки енергетичних олігархів.
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А вы всё недовольны? Что хотели, то и получили!

Вот вы все годы голосовали то за гречку, то за 200 гривен.
И платили вам депутаты и президенты из своего кармана.
Они вам самим давали воровать везде и что угодно.
Вы заключили с властью контракт- люди и власть воруют и друг друга не замечают.
Такой вот джентльменский договор.
Власть подумала: нихера себе , а чего это они воруют, да еще и за те гроши, которые я им в виде гречки и бабла запластил ? А кто бабки взад вертать будет ?
И первым это понял Порошенко и депутаты БПП и НФ.
Плюс примкнувший к ним голубец Ляшко.
Вот они вам салазки и загнули, тарифы вам ввели по "самое не могу", Роттердам+ , цены взвинтили на продукцию,которую они сами вам и поставляют.
А вы всё недовольны ?
Так вы же сами их обокрали на выборах, получая гречку и деньги.
А кто возвращать будет ?
Так что терпите и глохните под пердячим одеялом.
Что хотели-то и получили !

😀😸😱
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Возникло желание, чтобы у Ревы сосстав семьи был из пяти человек, четверо - нетрудоспособных, совокупный доход семь 12800 грн.
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Гройсман всю жизнь горбатился чтоб нам пенсии платить, а главное - распределять
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Я не понимаю,но ситуация в стране катастрофическая! Власти рассказывают сказки о хорошей жизни , а народ по всей Украине на грани большой революции, терять просто уже нечего, нищета! Классовая ненависть на грани тотального истребления! А когда надежды развеяны, все на субсидиях, обкрадены на поколение в перёд, что будет делать народ в случае прорыва этой гангрены? Правильно вы подумали, физически уничтожать, всех кто им покажется виноват, в их зубожінні.
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Субсидії треба відмінити. Всі тарифи повинні бути економічно обгрунтованими. Дати пільги інвалідам, воїнам АТО, сім'ям загиблих . Не повинні працюючі люди платити за свою комуналку і за комуналку ледаря або алкаша (через податки ).
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Підтримую. Субсидія є негативом ще і в іншому аспекті: стимулює марнотратство енергоресурсів. Це підтверджено емпірично за останні 4 роки: за однакових умов домогосподарство-субсидіант в середньому споживає майже в 2 рази більше енергетичних ресурсів, ніж домогосподарство-донор.
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Естественно. Механизм субсидий построен так, что самые бедные вынужденные жить по 4-5 человек в квартире субсидии не получат.
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В наиболее выгодном положении - одиночки, потому как многие нормы, в том числе и по электричеству рассчитываются не количество человек, а на квартиру. И если для одинокого человека 100 Кв это большая половина потребления, то для семьи из 4-5 человек при условии электро водонагревателя это 1/5 их расхода. Кроме того даже сидя на минимальной з/п они не получат субсидии, т.к. 3723 * 5 = 18 615, отсюда берем 15% = 2792 грн, что наверняка составит сумму квартплаты. Получается что самые бедные сидящие на минималке и живущие от без исходности в одной квартире как раз и не имеют права на субсидию. Гениально, не так ли?
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ВОни спеціально мутять, щоб бабло наживати з бюджета. Їм же треба якось вкрасти те, що люди сплачують за газ. При цьому, якоїсь логіки в призначенні тих субсидій годі шукати.
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Всі субсидії треба скасувати. Немаєш грошей - не користуєшся. Чому хтось має сплачувати за ледарів?
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Найкраще було б відмінити всі субсидії + встановити ціну газу на рівні с/в українського+певна норма прибутку (2-3 грн/куб). Це було б дуже корисно і для енергоефективності, бо багато субсидіантів нарешті почали б також реально економити енергоресурси.
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Обращаются все, кому откажут а кому дадут, и будут обращаться.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ прошлом году за субсидиями обращались в основном одинокие люди, - Госстат
 
 
 
 
 
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