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 Политика Украины
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Все про:денонсация (21) договор (175) МИД (4337) Россия (67757) Климкин (1508)

 Украина уже денонсировала 35 украинско-российских документов, на очереди еще 8, - Климкин

Власти Украины денонсировали 35 украинско-российских документов, в ближайшее время на очереди еще 8, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"По состоянию на конец 2017-го года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные, межведомственные", - заявил он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

П.Климкин также проинформировал, что в очереди на денонсацию еще 8 украинско-российских документов.

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"Мы будем последовательно продолжать эту работу", - отметил глава МИД Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3045844
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
росія вже давно це зробила своїми діями
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...Фрейд плаче ...
Во время выступления на День Соборности, 22 января, президент Петр Поршенко сделал оговорку, заявив об украинском оккупанте который топчет украинскую землю.

https://antikor.com.ua/articles/216673-sapog_ukrainskogo_okkupanta._poroshenko_ogovorilsja_vystupaja_na_denj_sobornosti

...
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Оговорка - это когда один раз, а тут уже подсознание выдает, тем более, что текст он читает с суфлера.
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То мы циничные бандеровцы, то оккупанты... Порошенко, определись, кем для тебя является народ Украины.
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А не пора спустя 4 года расторгнуть договор о свободной экономической зоне с Крымом?
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Не пора ли Лолите валить к своему хозяину пуйлу в Липецк?
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Так держать пане Климкин. Лучший министр за всю историю Украины.
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Украина уже денонсировала 35 украинско-российских документов, на очереди еще 8, - Климкин - Цензор.НЕТ 4448 "...По состоянию на конец 2017-го года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией...П.Климкин также проинформировал, что в очереди на денонсацию еще 8 украинско-российских документов...", если я не ошибаюсь!........ - клоун толково подготовился к отчёту!
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все денонсируют и денонсируют - никак не выденонсируют на фиг!
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...По данным журналистов "Схем", летала президентская семья под чужими именами: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.
https://antikor.com.ua/articles/216672-pogranichniki_govorjat_chto_poroshenko_zakonno_vyehal_iz_ukrainy_na_maljdivy

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При всех претензиях к Климкину, это единственный министр, который не говорит, как быдло, и не ведет себя, как быдло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина уже денонсировала 35 украинско-российских документов, на очереди еще 8, - Климкин
 
 
 
 
 
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