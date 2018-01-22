 Украина уже денонсировала 35 украинско-российских документов, на очереди еще 8, - Климкин

"По состоянию на конец 2017-го года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные, межведомственные", - заявил он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
П.Климкин также проинформировал, что в очереди на денонсацию еще 8 украинско-российских документов.
"Мы будем последовательно продолжать эту работу", - отметил глава МИД Украины.
Во время выступления на День Соборности, 22 января, президент Петр Поршенко сделал оговорку, заявив об украинском оккупанте который топчет украинскую землю.
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