 В киевском метро начнут работать еще 12 турникетов с функцией оплаты проезда банковской картой

До конца января в столичном метрополитене начнут работать еще 12 турникетов с возможностью оплаты проезда банковской картой, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Так, по два турникета начнут функционировать на станциях "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Петровка" и "Контрактовая площадь". Еще по одному будут работать на станциях "Тараса Шевченко" и "Почтовая площадь", в феврале к ним присоединится "Олимпийская".

Отмечается, что пассажиры используют услугу оплаты проезда банковской картой в среднем 40 тысяч раз в день.

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