EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Киевские новости
  144  0
Все про:Киев (15221) Метрополитен (471)

 В киевском метро начнут работать еще 12 турникетов с функцией оплаты проезда банковской картой

Дополнительные турникеты будут функционировать на станциях "синей" ветки уже в конце января.

До конца января в столичном метрополитене начнут работать еще 12 турникетов с возможностью оплаты проезда банковской картой, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Так, по два турникета начнут функционировать на станциях "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Петровка" и "Контрактовая площадь". Еще по одному будут работать на станциях "Тараса Шевченко" и "Почтовая площадь", в феврале к ним присоединится "Олимпийская".

Отмечается, что пассажиры используют услугу оплаты проезда банковской картой в среднем 40 тысяч раз в день.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3045843
 
 
VEhrNGRrdzVRMk13VEZoU1ozUkhRVEJNTjFGMk9VTXJNRXgyVVhWT1IwTXdURmhSZGxoNlVXMTBRelF3VEZoUmMyYzlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ киевском метро начнут работать еще 12 турникетов с функцией оплаты проезда банковской картой
 
 
 
 
 
 вверх