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 Польша не будет сокращать объемы помощи Украине, - посол Пекло

Польша не планирует сокращать объемы помощи Украине, заявляет польский посол в Киеве Ян Пекло.

"У нас идет помощь и через ООН и через проект UNDP. Мы также выделяем средства для переселенцев с Донбасса, чтобы они могли найти работу, купить необходимые вещи. Вместе с замминистра иностранных дел Польши Бартошем Цихотски мы были в Краматорске и Славянске, где видели обстановку. Также мы помогаем в реабилитации украинских военных", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

При этом польский дипломат подчеркнул, что помощь будет продолжатся и в этом году, отметив: "Никто не говорил, что на это не будут выделяться средства".

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Источник: https://censor.net.ua/n3045842
 
 
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Весь мир помогает Украине. Но результата чего-то не видно. Вот куда например подевались миллионы которая дала Польша?
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