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 Политика Украины
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Все про:КС (1146) судья (1780)

 Конституционный суд собирается в очередной раз для избрания нового главы

Судьи Конституционного суда во вторник, 23 января, попробуют избрать председателя суда.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация размещена на сайте КСУ.

"Выборы председателя Конституционного суда состоятся 23 января на закрытом пленарном заседании", - отметила в комментарии Укринформу руководитель пресс-службы суда Наталья Муха.

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Срок полномочий предыдущего председателя суда Виктора Баулина истек еще 18 марта 2017 года, но он продолжал их выполнять как старший судья по возрасту. В то же время 3 июня 2017 года Баулин был освобожден в связи с окончанием 9-летнего срока судейских полномочий. 

Теперь обязанности председателя КСУ исполняет самый старший судья по возрасту Виктор Кривенко.

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В прошлом году судьи КСУ несколько раз пытались избрать себе председателя, однако выдвиженец не набирал необходимого количества голосов. В последний раз назначенные на 12 декабря выборы не состоялись, поскольку ни один из судей не выдвинул свою кандидатуру.

В КС должно работать 18 судей, теперь есть 14 полномочных. Для избрания председателя необходимо конституционное большинство, то есть за кандидата должно проголосовать не менее 10 судей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045840
 
 
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порошенко выездом по левому паспорту нарушил закон. и не один.
о какой конституции и конституционном суде оно будет рассказывать Украине?
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как все сложно...долго и нудно!
ЦИК на несколько лет просрочил свой термин (йогурт без даты)
эти тоже... кота за все подробности тянут...
лафа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд собирается в очередной раз для избрания нового главы
 
 
 
 
 
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