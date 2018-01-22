 Конституционный суд собирается в очередной раз для избрания нового главы

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация размещена на сайте КСУ.

"Выборы председателя Конституционного суда состоятся 23 января на закрытом пленарном заседании", - отметила в комментарии Укринформу руководитель пресс-службы суда Наталья Муха.

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Срок полномочий предыдущего председателя суда Виктора Баулина истек еще 18 марта 2017 года, но он продолжал их выполнять как старший судья по возрасту. В то же время 3 июня 2017 года Баулин был освобожден в связи с окончанием 9-летнего срока судейских полномочий.

Теперь обязанности председателя КСУ исполняет самый старший судья по возрасту Виктор Кривенко.

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В прошлом году судьи КСУ несколько раз пытались избрать себе председателя, однако выдвиженец не набирал необходимого количества голосов. В последний раз назначенные на 12 декабря выборы не состоялись, поскольку ни один из судей не выдвинул свою кандидатуру.

В КС должно работать 18 судей, теперь есть 14 полномочных. Для избрания председателя необходимо конституционное большинство, то есть за кандидата должно проголосовать не менее 10 судей.

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