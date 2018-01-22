 Санкции США против РФ ограничивают продажи продуктов Microsoft сотням российских компаний, - Reuters

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рейтер.

Хотя раньше много внимания вокруг санкций США уделялось способам их обхода, шаги дистрибуторов показывают, что принятый в прошлом году санкционный пакет начинает наносить ущерб. Минфин США с 28 ноября 2017 года ввел в действие новые ограничения на привлечение финансирования для российских банков и компаний энергетики, находящихся в секторальном списке, сократив срок предоставления долга до 14 с 30 дней для первых и до 60 с 90 дней для вторых. Эти меры до сих пор касались взаимодействия западных банков и российских организаций под санкциями и доступа к заемному капиталу. Но теперь нарушения санкций опасаются фирмы, поставляющие товары и услуги российским клиентам, так как период финансирования стал очень короток. В России поставщикам нередко приходится ждать недели или даже месяцы между отправкой счета и получением оплаты. Юристы говорят некоторым западным компаниям, что Минфин США теоретически может расценивать задержку с оплатой в этот период как долговое финансирование в нарушение санкций, сказали несколько участников обсуждений, говорится в материале.

Один из дистрибуторов Microsoft, российская компания Merlion, потребовала от включенных в санкционный список покупателей лицензий Microsoft оплаты в сжатые сроки и в некоторых случаях - авансы, согласно ее уведомлению. Второй дистрибутор Microsoft - компания RRC - уведомила клиентов, что для заказчиков, находящихся в секторальном списке санкций США, “вводятся серьезные ограничения” на размещение и оплату заказов, говорится в письме дистрибутора, с которым ознакомился Рейтер.

Оба дистрибутора в качестве причины вводимых ограничений указывают новые правила, которые следуют из принятого 2 августа пакета санкций США за оккупацию Россией украинского Крыма и кибератаки и вступили в силу 28 ноября 2017 года.

Merlion и RRC не ответили на запросы Рейтер.

Представитель Microsoft в письменном комментарии Рейтер сообщил: “Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами”.

Представитель Минфина США, контролирующего применение санкций, в письменном ответе Рейтер ссылается на опубликованные рекомендации.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) указывает, что американские компании могут проводить операции с фирмами из секторального санкционного списка, если срок оплаты товаров и услуг не превышает указанных в директивах сроков предоставления финансирования.

“В случае, если физическое или юридическое лицо США считает, что не может получить платеж в полном объеме к концу соответствующего периода, оно должно связаться с OFAC для получения лицензии или другого разрешения”, - говорится в инструкции.

Правительство США может оштрафовать за несоблюдение санкций на сумму $250.000 или в двойном размере неправомерной сделки, в зависимости от того, что больше. В случае если суд решит, что нарушение было преднамеренным, нарушителю грозит штраф в размере до $1 миллиона или 20 лет в тюрьме, или оба наказания.

Microsoft не ответил на вопросы Рейтер о том, инициировала ли компания введенные ограничения ее дистрибуторами.

Microsoft приводит девять других официальных дистрибуторов своих основных программных продуктов в России в той же категории компаний-партнеров, что и RRC и Merlion. Один из них, Softline, отказался комментировать, вводил ли он более строгие правила оплаты. Другие не ответили на запрос Reuters.

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В октябре 2017 года Рейтер написал, что российские государственные компании и организации, а также предприятия в оккупированном Крыму покупали программное обеспечение, производимое Microsoft, несмотря на санкции, напрямую запрещающие базирующимся в США фирмам заключать с ними сделки.

Эта история и некоторые другие указывали на пробелы в обеспечении зарубежными правительствами и компаниями соблюдения американских санкций, введенных против России из-за оккупации украинского Крыма в 2014 году.

США оперируют двумя списками фирм, попавших под санкции. Это так называемый черный список “лиц особых категорий и запрещенных лиц” (SDN-List), с которыми американским компаниям и гражданам запрещено совершать практически любые сделки.

Второй лист известен как перечень организаций, в отношении которых введены санкции по секторам экономики (Sectoral Sanctions Identification List - SSI-List).

Он охватывает 278 в основном российских предприятий и банков, а также их дочерних компаний в банковском, энергетическом и оборонном секторах. Из них 224 попадают под финансовые ограничения, в том числе нефтяной госгигант Роснефть, нефтяная дочка Газпрома - Газпромнефть, нефтетранспортная госмонополия Транснефть, крупнейший в РФ частный газодобытчик Новатэк крупные госбанки, включая Сбербанк.

Директивы, выпущенные Минфином США в рамках подписанного Дональдом Трампом 2 августа пакета, сократили срок привлечения долга для банковского сектора и энергетики.

Ограничения на финансирование для российских оборонных предприятий остались без изменений - 30 дней. Но новый августовский закон ужесточил ответственность за нарушение санкций в случае сотрудничества с фирмами оборонной отрасли, с которыми американским компаниям запрещено вести бизнес.

В уведомлении Merlion от 29 ноября 2017 года, опубликованном на сайте компании для его партнеров, говорится, что заказы на программные продукты Microsoft для финансового сектора будут выполнены при подтверждении 100-процентной оплаты. Для оборонного сектора дистрибутор требует гарантию партнера, что клиент оплатит заказ в течение 30 дней с даты отгрузки лицензии, для энергетического сегмента - гарантию платежа в течение 60 дней.

“В случае, если мы не получим от вас подтверждающие платежные документы по заказам оборонного и энергетического секторов, то заказ может быть расценен вендором как несоответствующий процессу обработки и отклонен без объяснения причин”, - говорится в сообщении.

Другой официальный дистрибутор Microsoft - RRC - в своем сообщении компаниям-партнерам не уточняет, какие именно вводит ограничения. Уведомление было отправлено по электронной почте в прошлом месяце.

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“Если у вас есть заказчики из следующих секторов экономики (финансовый, оборонный, энергетический) и они попали в санкционный список, просьба ЗАРАНЕЕ обратиться к вашему менеджеру RRC за предоставлением дальнейшей инструкции”, - говорится в сообщении.

“В связи с чем, по всем заказам на продукцию Microsoft... размещаемым для этих заказчиков (а также их дочерних, аффилированных компаний), вводятся серьезные ограничения на размещение и оплату данных заказов”, - сказано в уведомлении дистрибутора.

Агентство также отмечает, что новый пакет санкций заставил переживать российскую экономическую элиту.

В предыдущей редакции говорилось, что президент США в случае нарушений "может ввести" санкции. Теперь эта формулировка поменялась на “должен ввести”, если это не противоречит национальным интересам.

Это может означать, что Вашингтон, скорее всего, введет наказание для лиц, ведущих бизнес с компаниями, которые уже находятся в санкционном списке, считают юристы, консультирующие клиентов по вопросам санкций. В ответ на это компании пытаются дистанцироваться от российских организаций из санкционных списков США, боясь оказаться под санкциями из-за контакта с ними, рассказывали Рейтер банкиры, юристы, чиновники и руководители компаний. С целью защитить себя компании проводят проверки, чтобы выяснить, имеют ли их партнеры контакты с фирмами из санкционных списков, и в некоторых случаях прекращают эти отношения.

Компании, находящиеся под санкциями или считающие, что они могут быть включены в санкционные списки, ищут посредников, наличие которых позволило бы их западным партнерам продолжать работать с ними на расстоянии вытянутой руки.

Источник в Министерстве финансов РФ сказал Рейтер, что он ожидает роста числа компаний-посредников, которые будут создаваться для обхода расширенных санкций.

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Обсуждалась даже возможность перевода листинга подсанкционных компаний с Московской биржи на менее крупные биржи, сказали Рейтер три источника, знакомых с ситуацией.

“Мосбиржа котирует и обслуживает акции санкционных компаний. Поэтому следующим шагом на нее тоже могут наложить санкции”, - сказал один из источников.

Другие два источника подтверждают обсуждения, но не верят в подобный сценарий. Два руководителя двух российских банков из первой двадцатки рассказали, что они считают риском наличие в числе их клиентов государственной Роснефти, которая находится под санкциями США. Банкир, чей банк имеет тесные связи с Роснефтью, сказал, что многие клиенты начали интересоваться, не попадет ли банк из-за этого под санкции.