 Проблема не в локации, а в нежелании РФ выполнять взятые обязательства, - Климкин о предложении переноса переговоров по Донбассу

"Такую идею наши казахские коллеги уже высказывали. Как по мне, не работает не локация… Если у нас будет обоснованное понимание, что изменение локации что-то нам даст, мы готовы переместиться хоть в Новую Зеландию… в любую точку, где это будет значимо. Но на самом деле проблема того, что происходит на минской площадке это проблема со стороны России, проблема нежелания выполнять любые взятые на себя обязательства и желание перекрутить всё договоренности в сенсе: когда хочется оставить всё, что они имеют на оккупированном Донбассе, и потом расширить это на всю Украину", - сказал он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил: "Минск, Астана или другие города это не ключевой вопрос".

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Трамп предложил перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, - Назарбаев

Вместе с тем, П.Климкин подчеркнул, что если смена локации принесет содержательных результат, тогда это будет актуальным.

"Любые опции могут быть, если они будут работать. Сейчас я не вижу, каким образом перенос минской площадки в Астану добавит нам, если хотите, нового позитивного результата", - заявил глава МИД Украины.