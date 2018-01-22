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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3377) Россия (67757) Минск (1124) Астана (22) Климкин (1508)

 Проблема не в локации, а в нежелании РФ выполнять взятые обязательства, - Климкин о предложении переноса переговоров по Донбассу

Перенос переговорной площадки по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в Астану в настоящее время вряд ли принесет позитивный и содержательный результат, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

 "Такую идею наши казахские коллеги уже высказывали. Как по мне, не работает не локация… Если у нас будет обоснованное понимание, что изменение локации что-то нам даст, мы готовы переместиться хоть в Новую Зеландию… в любую точку, где это будет значимо. Но на самом деле проблема того, что происходит на минской площадке это проблема со стороны России, проблема нежелания выполнять любые взятые на себя обязательства и желание перекрутить всё договоренности в сенсе: когда хочется оставить всё, что они имеют на оккупированном Донбассе, и потом расширить это на всю Украину", - сказал он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил: "Минск, Астана или другие города это не ключевой вопрос".

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Вместе с тем, П.Климкин подчеркнул, что если смена локации принесет содержательных результат, тогда это будет актуальным.

"Любые опции могут быть, если они будут работать. Сейчас я не вижу, каким образом перенос минской площадки в Астану добавит нам, если хотите, нового позитивного результата", - заявил глава МИД Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3045837
 
 
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пришло время давать команду идти в атаку! ждать нечего! Чем больше рассусоливаем и слюни пускаем, тем больше парней на передовой гибнет! Эту кацапскую сволочь нужно просто зачитстить. Погибнут много ребят... но это надо сделать
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Для того, чтобы публичный дом работал лучше, надо не кровати переставлять, а проституток менять...!
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И В ЛОКАЦИИ ДЕЛО!!!. как думаете что будет когда на переговоры (например в штаты) приедет рожа под санкциями и которая в розыске?
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перенос в Астану является демонстрацией москалям того, что у них потолок просел и треснул от того, что на них положили. Для кремля Минск был подачкой всей цивилизации, дескать, можете прикрыться этим фиговым листочкам как мы вас умыли. Теперь вот Астана кремлю демонстрация того, что на подачки москвы забили и ей теперь придется отрабатывать за володеньку нагнувшись. Да и дело надо делать, ведь Шелковый путь идет вне Расеи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблема не в локации, а в нежелании РФ выполнять взятые обязательства, - Климкин о предложении переноса переговоров по Донбассу
 
 
 
 
 
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