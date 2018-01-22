 В России удерживают более шестидесяти украинских политзаключенных - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас есть более 60 политических заключенных, 22 из них, как вы знаете, на территории России, остальные - на территории оккупированного Крыма", - отметил он.

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В то же время Климкин напомнил, что в прошлом году удалось "реструктуризировать" платформу по освобождению политзаключенных и сейчас, по его словам, Украина имеет прямой видеомост с оккупированным Крымом, что позволяет быстро реагировать на потребности семей политзаключенных.

Кроме того, министр отметил, что с этого года начинается наш трехлетний срок членства Украины в Совете ООН по правам человека. Климкин заверил, что эта площадка будет последовательно использоваться для того, чтобы продемонстрировать миру, как Россия нарушает права человека на территории оккупированного Крыма и Донбасса.

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