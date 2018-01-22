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 Общество
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Все про:суд (20299) судья (1780) Штепа (108)

 Очередной судья в деле Штепы взял самоотвод

Коллегия Октябрьского районный суда г.Харькова, которой было распределено дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила самоотвод председательствующего Владимира Курило, заявленный в ходе подготовительного заседания в понедельник.

"Заявление председательствующего судьи Курило Владимира Александровича о самоотводе при рассмотрении уголовного производства... удовлетворить", - говорится в определении, вынесенном коллегией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ также предусматривает, что документы судебного дела должны быть переданы в канцелярию Октябрьского райсуда г.Харькова для определения нового председательствующего судьи и назначения запасного судьи.

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Как указано в мотивировочной части документа, В.Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец – судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования.

Как сообщалось, в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Н.Штепы с самого начала.

11 января 2018 года две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе, ссылаясь на уголовное производство, расследуемое прокуратурой Харьковской области по ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 УК Украины по факту получения судьями этого суда неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного производства по делу в отношении Н.Штепы.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

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Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017 года дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3045832
 
 
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Віддайте справу в Тернопільський суд, там її швидко засудять до спалення як відьму і спалять в залі суду за допомоги активістів та волонтерів!
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Как у нас идеи по поводу области совпали... Очередной судья в деле Штепы взял самоотвод - Цензор.НЕТ 5519
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Тернопільський суд тільки за пропаганду тероризму в соцмережах дав сепаратисту 15 років тюрми, а ці сцикливі судді на сході реальним учасникам бойових дій проти ЗСУ дають УМОВНЕ!!!! Всіх везти судити в Тернопіль, щоб вони сиділи за гратами до кінця своїх кончєних днів!
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Срана сепаратистська лярва сміється нам в очі, бо знає що мафія її не кине, вона забагато знає і ще може стати мером, але її повісять першою!
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Курило Владимир Александрович - ещё один сепар!!! Тут всё белыми нитками, а они в кошки-мышки играют!
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У нас Лола президент,Штепа ее подруга и секс партнер.
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ПАТАМУШТА НИЗЗЯ БЫТЬ НА СВЕТЕ КРАСИВАЙ ТАКОЙ !!!
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я долго молчал.. но смотрю, что пришло время атаковать это стремное место денереленере... пришло время сравнять с землей эту гадюшню... Сидеть и вылавливать каждый день парней наших кому череп сносит осколками, уже не прокатывает. Я ДВ за наступление
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Время давно уже пришло! И именно так: "сравнять с землей эту гадюшню"!!!
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Мне просто интересно, кто это так за неё подписывается и "крышует"? Ну не верю, не верю, что все это просто так из-за кристальной честности судей и стремления быть непредвзятыми!
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Тебе по буквам,или сразу открыть слово?
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Ну це вже якийсь звіздец повний...ленінський суд,актябрьський,ви там зовсім уже припухли в цьому грьобаному Харкові? От гепа з допою сміються...
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а может, три отвода или самоотвода - и расстрел? ... включая судей...
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антикоррупционный суд тоже проштепают, а нас проффесионалов в этом деле много после проффесора осталось
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Да передайте уже это дело куда-нибудь в Тернопольскую область!
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этот парад-алле "честных" судей когда-нибудь закончится?
Или всем "рускиммиром" отмазывают Штепу от тюрьмы?
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...Толпы до зубов вооруженных и экипированых на все 100% мусоров носятся по Украине. Жрут, срут, палят горючее, гдето спят за рахунок народа.А в это время, полураздетые, кормленные простыми людьми, светлые люди защищают страну от окупанта. Причем в реальном бою, под огнем артилерии и снайперских груп.
Каждый день украина хоронит своих героев, и только мусора гибнут при грабежах чужой собственности.
Мы все видели какая армия ловила четырех бойцов правого сектора в Ужгороде, 10 сентября они стеной стояли на границе, толпы головорезов набрасываются на протестующих в Киеве.
Жирные, откормленные, экиперованые, против мирных людей, которые доведенные до отчаяния вышли на протест.
Где справедливость???
Почему из за Петьненового бизнеса подержанная иномарка стоит на 5000 дол. Больше??? Почему депутаты стреляют в людей безнаказанно.
На местах местные противозачаточные руководители пилят, рубят деребанят все без разбору???
Сколько это можно терпеть?
Против народа стоит армия в разы больше чем против врага, недопереатестованные мусора, прокуратура, налоговая, СБУ, всякие спецназы гвардейцы, непонятные формирования. И все на нашей шее и против нас...
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ссылаясь на то, что его отец - судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило.

Сімейний підряд. папік порадив не гаяти даремно час. справа неприбуткова....
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Трибунал нада...вєрноє і бістроє дєло....😎
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Пётралексеич, АУ!!!
Судей не ты ли "указом назначал"???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОчередной судья в деле Штепы взял самоотвод
 
 
 
 
 
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