 Украина подаст меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 19 февраля, - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже 19 февраля… мы подаем наш меморандум, в котором обвиняем фактически Россию в узурпации наших прав, прав Украины, как прибрежного морского государства, где указываем все нарушения, связанные с Черным, Азовским морем, Керченским проливом, строительством Керченского моста", - сказала Зеркаль.

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Замминистра отметила, что после подачи Украиной меморандума Россия будет иметь 3 месяца на подачу возражений касательно юрисдикции Трибунала рассматривать данный вопрос.

"Очевидно, что они будут идти с этими возражениями, поскольку считают, что Крым - это территория Российской Федерации, непризнанная никем", - добавила она.

Зеркаль подчеркнула, что Украина готовит второй меморандум по данному делу, где обосновывает, почему является прибрежным государством.

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