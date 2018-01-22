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 Политика Украины
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 Украина подаст меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 19 февраля, - Зеркаль

Украина намерена 19 февраля подать меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже 19 февраля… мы подаем наш меморандум, в котором обвиняем фактически Россию в узурпации наших прав, прав Украины, как прибрежного морского государства, где указываем все нарушения, связанные с Черным, Азовским морем, Керченским проливом, строительством Керченского моста", - сказала Зеркаль.

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Замминистра отметила, что после подачи Украиной меморандума Россия будет иметь 3 месяца на подачу возражений касательно юрисдикции Трибунала рассматривать данный вопрос.

"Очевидно, что они будут идти с этими возражениями, поскольку считают, что Крым - это территория Российской Федерации, непризнанная никем", - добавила она.

Зеркаль подчеркнула, что Украина готовит второй меморандум по данному делу, где обосновывает, почему является прибрежным государством.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045830
 
 
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Чугункіна давно у відставку треба було відправити.росія взагалі не мала права будувати міст без дозволу України,і це навіть не обговорюється.Прецендент створювати в морському праві не можна,буде купа проблем в майбутньому.Нащадки подякуйте сраній старій Європі,дибільному США,який вибрав Трампа(який не хоче бути всесвітнім поліцейським).Ми живемо в переломний момент-про який історія буде написана новітня,хоч один плюс.
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Так гарні справи швидко не робляться. Нажаль.
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Несколько рановато. Хотя бы годик подождать нужно до 5 лет оккупации дотерпеть
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