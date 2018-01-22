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 Политика Украины
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 Главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться на Мюнхенской конференции, - Климкин

На полях Мюнхенской конференции по безопасности может состояться встреча министров иностранных дел "нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

"Конечно, будем говорить об освобождении наших заложников и наших политических заключенных. Вот именно этим двум вопросам была посвящена моя последняя беседа с господином Лавровым. Мы разговариваем о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в "нормандском формате" на уровне министров. Пока что, к сожалению, четкого видения, какими будут результаты этой встречи, нет", - сказал он.

Климкин также сообщил, что в понедельник обсудит этот вопрос с коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем, а во вторник – с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3045827
 
 
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А який в цій зустрічі сенс? Тільки США знають... Главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться на Мюнхенской конференции, - Климкин - Цензор.НЕТ 2809
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Климкин : то даёт замечания по уборке снега в Киеве , то даёт дебильные предположения о встречах , то обращает внимание , что арка дружбы народов НЕ ТАК символизирует , то ....
ТОЛЬКО СВОЮ РАБОТУ НЕ ДЕЛАЕТ !!!!
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ с Россией ???
От нас уже еврососеди начали отворачиваться ( дипломатия " на высоте " )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы МИД "нормандской четверки" могут встретиться на Мюнхенской конференции, - Климкин
 
 
 
 
 
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