 Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук Цензор.НЕТ

Активисты прошлись от Майдана Незалежности (от Лядских ворот, где был расположен блокпост 3-й баррикады на котором дежурил Сергей Нигоян) до Аллеи Героев Небесной Сотни и к стадиону им. Лобановского (ул. Грушевского).

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Участники в ходе марша прошли все памятные места и памятники, установленные в память о Героях Небесной Сотни в центре Киева.







На Майдане Незалежности почтили память Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна

































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ