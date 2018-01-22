 Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Видео: Олег Богачук Цензор.НЕТ
Активисты прошлись от Майдана Незалежности (от Лядских ворот, где был расположен блокпост 3-й баррикады на котором дежурил Сергей Нигоян) до Аллеи Героев Небесной Сотни и к стадиону им. Лобановского (ул. Грушевского).
Ни один представитель Преступного Режима Якуновича не был осужден
Впрочем это неудивительно - ведь в кресле перзидента сидит министр экономики того самого Преступного Режима
Мені наснилось, що вони зустрілись
Убитий в Крутах й вірменин Сергій.
В саду едемськім на травичці всілись:
"За що тебе? " "За Україну, друже мій. "
"Ти знаєш і мене за неї вбили,
Та це було вже років майже сто.
Тоді померли ми, щоб ви там жили.
А вас вбивають... Вас тепер за що?"
"Ти пам'ятаєш, друже. Звісно, пам'ятаєш,
Як біло-біло в нас цвітуть сади.
І ти цей запах п'єш. І ти його вдихаєш ...
Я б все віддав, щоб хоч на мить туди."
"Під Крутами стояли ми стіною.
В очах не страх, а злість до ворогів.
Большевики готовились до бою,
Я йшов на смерть... а жити так хотів."
... Мені наснилось, що вони зустрілись.
Убитий в Крутах й бородач Сергій.
В саду едемськім на травичці всілись:
"За Україну нас вбивають, брате мій."
*
Оксана Максимишин-Корабель (с)