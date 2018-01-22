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 Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева. ВИДЕО+ФОТО

В центре Киева сегодня состоялось шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

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Видео: Олег Богачук Цензор.НЕТ

Активисты прошлись от Майдана Незалежности (от Лядских ворот, где был расположен блокпост 3-й баррикады на котором дежурил Сергей Нигоян) до Аллеи Героев Небесной Сотни и к стадиону им. Лобановского (ул. Грушевского).

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Участники в ходе марша прошли все памятные места и памятники, установленные в память о Героях Небесной Сотни в центре Киева.

Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 01
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 02
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 03

На Майдане Незалежности почтили память Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна

Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 04
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 05
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 06
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 07
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 08
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 09
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 10
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 11
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 12
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 13
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 14
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 15
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 16
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 17
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 18
Шествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3045822
 
 
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Виправдання злочинної бездіяльності по пошуку вбивць
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Будь яким. Між німецьким та рашистським нацизмом різниця невелика.
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А Мальдивский ходун - тоже участвовал? Или спрятался от циничных бандер и правосеков чтоб не отвечать на не удобные вопросы " почему палачи Майдана за четыре года так не разу не были наказаны "?!!
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Прошло 4 года. За это время не было выявлено ни убийц, ни нанимателей

Ни один представитель Преступного Режима Якуновича не был осужден

Впрочем это неудивительно - ведь в кресле перзидента сидит министр экономики того самого Преступного Режима
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вспомните ролик, как он был снят с стихом Шевченка.. то уже постанова была ! Он уже заказан был !
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Возмездие должно покарать убийц, это неотвратимо... Вечная память Героям и благодарность потомков!
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***
Мені наснилось, що вони зустрілись
Убитий в Крутах й вірменин Сергій.
В саду едемськім на травичці всілись:
"За що тебе? " "За Україну, друже мій. "

"Ти знаєш і мене за неї вбили,
Та це було вже років майже сто.
Тоді померли ми, щоб ви там жили.
А вас вбивають... Вас тепер за що?"

"Ти пам'ятаєш, друже. Звісно, пам'ятаєш,
Як біло-біло в нас цвітуть сади.
І ти цей запах п'єш. І ти його вдихаєш ...
Я б все віддав, щоб хоч на мить туди."

"Під Крутами стояли ми стіною.
В очах не страх, а злість до ворогів.
Большевики готовились до бою,
Я йшов на смерть... а жити так хотів."

... Мені наснилось, що вони зустрілись.
Убитий в Крутах й бородач Сергій.
В саду едемськім на травичці всілись:
"За Україну нас вбивають, брате мій."
*
Оксана Максимишин-Корабель (с)
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажШествие в память о Герое Небесной Сотни Сергее Нигояне состоялось в центре Киева. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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