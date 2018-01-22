 В ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

"В ближайшие дня специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом сможем использовать, в том числе и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были усилены", - сказал он.

Глава МИД Украины уточнил, что его министерство работает над тем, чтобы санкции против РФ были усилены не только со стороны США, но и со стороны Европейского Союза и других стран-членов "Большой семерки".

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