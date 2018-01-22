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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3377) Сурков (191) Климкин (1508) Волкер Курт (159)

 В ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин

В ближайшее время состоится встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

"В ближайшие дня специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом сможем использовать, в том числе и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были усилены", - сказал он.

Глава МИД Украины уточнил, что его министерство работает над тем, чтобы санкции против РФ были усилены не только со стороны США, но и со стороны Европейского Союза и других стран-членов "Большой семерки".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Переговоры в формате Волкер-Сурков выглядят более перспективными, чем встречи в Минске, - экс посол США в Киеве Хербст

Источник: https://censor.net.ua/n3045821
 
 
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Снова Сурикат на коленях будет умолять Волкера вернуть Володе его прелесть....
А цена вопроса всего то пару трилионов не рублей))))
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В ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин - Цензор.НЕТ 1063 ...Украинцы бурно встретили новый документальный фильм о блокадном Ленинграде «Блокадная кровь. Генетика», в котором говорится об особенной наследственности Владимира Путина.
В фильме говорится, что люди, пережившие блокаду, передали своим детям особые гены. И среди таких «уникальных» граждан оказались Путин, патриарх Кирилл, депутат Сергей Миронов и другие,.... ХА-ХА-ХА!!! Вот ДЕБИЛЫ !!!! В ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин - Цензор.НЕТ 1063
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У мокшей есть только рабские гены!

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Уж больно хитрые непобедительные рабы - замутили империю на 1/6 суши.
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замутили гейропейцы вами ватниками руководили кому не лень немцы англичане грузины евреи и тд даже хйло и тот мордвин
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У нас тоже есть ВЕЛИКИЙ ГЕНЕТИК НИЩУК ( министр культуры ) .
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Це й зрозуміло- до лютого лічені дні лишилися... В ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин - Цензор.НЕТ 1453
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При этом в сети соглашаются, что с определенной поправкой, с уникальностью Путина можно согласиться.
«Так такого дегенерата и выблюдка нет в целом мире», «Есть тысячи уникальных, только они в психушке лечатся, один пуйло еще гуляет», «Выродки все уникальные», «Преступники все уникальны. Не от этого мира", «Уникальное ху*ло», - отмечают в интернете.
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В Саратовской области собака застрелила охотника




В ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин - Цензор.НЕТ 921

Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области проводит проверку обстоятельств смерти 64-летнего жителя Краснокутского района, получившего смертельное огнестрельное ранение.
В официальном сообщении приведены следующие предварительные данные: "Утром 21 января 2018 года местный житель вместе со своим братом приехал на территорию охотничьего угодья, расположенного в Краснокутском районе, на охоту. Там 64-летний мужчина для того, чтобы выпустить собак из багажника, открыл его, при этом в руках он держал ружье. Предположительно, в момент перемещения животных из транспортного средства (собаки прыгнули на мужчину) произошло нажатие на курок. С ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали... однако по дороге в больницу он скончался". Саратовское информационное агентство "Регион 64" называет имя погибшего, приводит дополнительные подробности и публикует несколько иную версию случившегося. Согласно этому источнику, инцидент произошел 21 января примерно в 9:40 в поле, расположенном в пяти километрах от села Дьяковка. "Местный житель Сергей Терехов (1953 г.р.) выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины. Прогремел выстрел и Терехова с огнестрельным ранением доставили в больницу, где спустя менее часа он скончался", - сказано в сообщении этого издания.
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Надо же? Почти, как в Княжичах....... НадА подкинуть эту тему Курту и Мариновскому!
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ну встретятся, ну поговорят. и опять потом воз и ныне там. но хотяза казенные деньги чего и не поговорить и не встретиться)))
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Хорошо, что Климкина хоть поставили в известность, что дяди будут решать - что ему делать.
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после того, что с тем дядей из кремля на глазах у всех, а не только у Климкина, делают, это уже не дядя, а тетя просто, не зря видать кремлядь в свое время теми тупыми разговорами про органы дедушки у бабушки занималась, вот и накликала
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просто какой-то юмор необычной жизненной ситуации. Одно сидит в своей щели как сурок, зеньки выпучив и глубоко забившись, а другой раз за разом подходит и выбора в его предложениях все меньше и меньше, просто тает на глазах, и уже небо с овчинку. Говорящие фамилии какие-то, будто бы нарочно подобраны.
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Будет просить политического убежища.
)))
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Товарищ Саахов:-"Э-э,нет, торопится не надо.Это наш гость.Важно вылечить"...(с).Краще вже в лютому місяці,коли смаленим запахне...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин
 
 
 
 
 
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