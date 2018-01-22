 В ближайшие дни пройдет встреча Волкера с Сурковым, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.
"В ближайшие дня специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом сможем использовать, в том числе и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были усилены", - сказал он.
Глава МИД Украины уточнил, что его министерство работает над тем, чтобы санкции против РФ были усилены не только со стороны США, но и со стороны Европейского Союза и других стран-членов "Большой семерки".
А цена вопроса всего то пару трилионов не рублей))))
В фильме говорится, что люди, пережившие блокаду, передали своим детям особые гены. И среди таких «уникальных» граждан оказались Путин, патриарх Кирилл, депутат Сергей Миронов и другие,.... ХА-ХА-ХА!!! Вот ДЕБИЛЫ !!!!
І тут в мокшів без брехні не обійшлось...
http://poradu.pp.ua/dim/13367-kartina-burlaki-na-volz-odin-za-vsh-vs-za-odnogo.html
«Так такого дегенерата и выблюдка нет в целом мире», «Есть тысячи уникальных, только они в психушке лечатся, один пуйло еще гуляет», «Выродки все уникальные», «Преступники все уникальны. Не от этого мира", «Уникальное ху*ло», - отмечают в интернете.
Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области проводит проверку обстоятельств смерти 64-летнего жителя Краснокутского района, получившего смертельное огнестрельное ранение.
В официальном сообщении приведены следующие предварительные данные: "Утром 21 января 2018 года местный житель вместе со своим братом приехал на территорию охотничьего угодья, расположенного в Краснокутском районе, на охоту. Там 64-летний мужчина для того, чтобы выпустить собак из багажника, открыл его, при этом в руках он держал ружье. Предположительно, в момент перемещения животных из транспортного средства (собаки прыгнули на мужчину) произошло нажатие на курок. С ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали... однако по дороге в больницу он скончался". Саратовское информационное агентство "Регион 64" называет имя погибшего, приводит дополнительные подробности и публикует несколько иную версию случившегося. Согласно этому источнику, инцидент произошел 21 января примерно в 9:40 в поле, расположенном в пяти километрах от села Дьяковка. "Местный житель Сергей Терехов (1953 г.р.) выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины. Прогремел выстрел и Терехова с огнестрельным ранением доставили в больницу, где спустя менее часа он скончался", - сказано в сообщении этого издания.
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