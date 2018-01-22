 В феврале Рада начнет с экономических вопросов и обновления состава ЦИК, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такой прогноз сделал спикер парламента Андрей Парубий в кулуарах ВР.

"Начнем с тех блоков вопросов, которые, к сожалению, не успели рассмотреть еще на этой сессии. Это будет блок экономических вопросов - из этого блока рассмотрели только закон о приватизации, чрезвычайно важный, но это был только один закон из того блока. Поэтому с этого тематического блока будет начата работа. И я очень рассчитываю, что буквально в первую неделю мы сможем перейти к рассмотрению членов ЦИК. Таков мой предварительный план, он в большой мере зависит от того, когда будет представление Президента Украины", - сказал Парубий.

Он подчеркнул, что кандидаты на должности членов ЦИК должны пройти спецпроверку. Вместе с тем, спикер парламента выразил надежду, что парламент сможет приступить к рассмотрению данного вопроса в первую пленарную неделю.

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