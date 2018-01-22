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 Политика Украины
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Все про:ВР (21555) Парубий (1507)

 В феврале Рада начнет с экономических вопросов и обновления состава ЦИК, - Парубий

В начале февраля народные депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят блок экономических вопросов, а также обновление состава Центризбиркома.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", такой прогноз сделал спикер парламента Андрей Парубий в кулуарах ВР.

"Начнем с тех блоков вопросов, которые, к сожалению, не успели рассмотреть еще на этой сессии. Это будет блок экономических вопросов - из этого блока рассмотрели только закон о приватизации, чрезвычайно важный, но это был только один закон из того блока. Поэтому с этого тематического блока будет начата работа. И я очень рассчитываю, что буквально в первую неделю мы сможем перейти к рассмотрению членов ЦИК. Таков мой предварительный план, он в большой мере зависит от того, когда будет представление Президента Украины", - сказал Парубий.

Он подчеркнул, что кандидаты на должности членов ЦИК должны пройти спецпроверку. Вместе с тем, спикер парламента выразил надежду, что парламент сможет приступить к рассмотрению данного вопроса в первую пленарную неделю.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045818
 
 
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Брехня набридла. Пики ці маріонеткові набридли.
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"..Таков мой предварительный план, он в большой мере зависит от того, когда будет представление Президента..." - впрочем, как всегда и во всём!!!
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Значит оттуда ,если знаешь . И если не знаешь мой ник.
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спикер)
в английском языке от слова говорить
а в украинском походу от слова пика))
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Просто для информации.

Слуги народа начнут работу в сессионном зале 6 февраля 2018.
И будут в феврале работать аж целых 3 (!!!) полных дня + 2 среды и одну пятницу (любой, кто хоть раз поинтересовался, сколько дупутатов присутствует в зале в эти дни недели, знает, что это - фактически "мертвые" дни).
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просто двери во Вкраду надо немножко поменять...

В феврале Рада начнет с экономических вопросов и обновления состава ЦИК, - Парубий - Цензор.НЕТ 1571
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Ви там дивіться,не сильно перетруждайтесь,а то як же ми без вас,захребетників,проживемо.Головне,що встигли зарплату собі втричі підняти. Це ж економічне питання,правда?Справжні,пляттт,економісти...
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Ага, робота закипить-ліжка в борделі тягати, туди-сюди...😇
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ феврале Рада начнет с экономических вопросов и обновления состава ЦИК, - Парубий
 
 
 
 
 
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