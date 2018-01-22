EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  983  25
Все про:День Соборности Украины (213) награда (994) Порошенко (14137)

 Порошенко вручил ряд государственных наград по случаю Дня Соборности

Президент Петр Порошенко вручил награды за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю Дня Соборности Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Орденом Свободы награжден исполнительный директор Международного фонда "Відродження" Евгений Быстрицкий, орденом "За заслуги" I степени - директор государственного предприятия "Опытный завод сварочных материалов Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины" Петр Косенко.

Президент также вручил орден "За заслуги" II степени композитору, ректору Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиера Александру Злотнику. Александр Злотник поблагодарил за награду в такой важный день и отметил: "Много крови было пролито украинскими патриотами, чтобы мы имели независимую Украину. И сегодня некоторым государствам наша страна как кость в горле, но исключительно наша упорный труд, любовь к родной земле, культуры и традиций сделают нашу мечту настоящей. И с Божьей помощью Украина будет европейской сильной, крепкой державой".

Орденом "За заслуги" III степени награжден директор Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы Академии педагогических наук Украины Виталий Панко.

Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого III степени участнику антитеррористической операции, младшему лейтенанту Сергею Дорошенко.

Орден княгини Ольги II степени получили директор коммунального учреждения "Одесское училище искусств и культуры имени К.Ф.Данькевича" Елена Бортникова, член правления общественной организации "Музей шестидесятничества" Валентина Чорновил, орден княгини Ольги III степени - артистка-ведущий мастер сцены государственного предприятия " Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко ", народная артистка Украины Ирина Дорошенко.

Кроме того, Президент вручил знаки о присвоении почетных званий. Звание "Заслуженный артист Украины" получили певец, композитор Павел Доскоч, солист оперы - ведущий мастер сцены государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко" Алла Позняк, артистка-солистка коммунального предприятия "Днепропетровский дом органной и камерной музыки "Днепропетровского областного совета Ольга Зернаева.

Глава государства отметил: "Это глубоко символическая награда, потому Ольга (Зернаева - ред.) является переселенкой. Крепко держит украинский флаг по всей Украине. Думаю, что это символ - как Украина относится к временно перемещенным лицам. И твердая надежда, госпожа Ольга, мы вернемся на оккупированные территории ".

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины" получила заместитель генерального директора Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Галина Кириченко, "Заслуженный работник образования Украины" - проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Вадим Ткачук.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Порошенко вручил 20 военнослужащим государственные награды. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3045816
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так Петро ж і сказав,що то українці окупанти. Виходить,що українці в 1991 році окупували частину СРСР, чи що воно має наувазі ?
 показать весь комментарий
 
 
Высокоморальнозаботливоценительный наш преДизенто!!!
 показать весь комментарий
 
 
ждем когда порошенко в каком-то роддоме пуповину перережет..чем не ленточка? ))
 показать весь комментарий
 
 
та ну не, дитё лякать...
ему еще жить и жить... может хорошим человеком станет
а тут такое родовое пятно на всю жизнь... Порошенко вручив державні нагороди з нагоди Дня Соборності - Цензор.НЕТ 6353 (не отмыться)
 показать весь комментарий
 
Не забыть бы новую кликуху - шо ни неделя, так новая появляется.
 показать весь комментарий
 
 
Не успел написать, а Вы уже в "спаме", Таня. Оперативненько работают сторонники реформ.
 показать весь комментарий
 
А вот Майкл Джексон умер, так и не получив почётное звание заслуженный деятель искусств США. Может у Майкла Дугласа есть ещё шанс получить звание народный артист Калифорнийщины?
 показать весь комментарий
 
 
На Дугласа какая-то шмара бочку катит, якобы за сексуальное домогательство.
 показать весь комментарий
 
скажите бабам чтоб без сексуальных домогательств свадеб не бывает и дети не рождаются))
 показать весь комментарий
 
Ни единого комментария об перелете 2007 г в г. Москва (Россия) и 2017 г. в г. Мале (Мальдивы)
В обоих случаях визит был сделан под псевдонимом.
 показать весь комментарий
 
 
Отдохнул на Мальдивах и со свежими силами вручил. Умеет Порошенко жить. Порошенко вручил ряд государственных наград по случаю Дня Соборности - Цензор.НЕТ 7307
 показать весь комментарий
 
 
Кокорин есть в списках?Или там Инкогнито?
 показать весь комментарий
 
 
Меру пресечения экс-прокурору Сусу сменили с домашнего ареста на залог... Сладкая награда нашла своего очередного гемороя.
http://gordonua.com/news/localnews/meru-presecheniya-eks-prokuroru-susu-smenili-s-domashnego-aresta-na-zalog-228101.html
 показать весь комментарий
 
Нам Мальдивы - Вам награды. Да вот беда - всех не наградишь. Дорого. Остальные пусть смотрят и голосуют "за", авось какую-нибудь "Анну на шею" и получат...
 показать весь комментарий
 
Это же тот Злотник, который вместе с Олей Богомолец и вечно молодым Патоном в 2011 году от имени украинского народа горячо поддержали реформы горячо любимого ими В.Ф.Януковича. Так называемое "Письмо десяти". Композитор, блин! (Кстати, весьма познавательно, ВФЯ, оказывается тоже проводил реформы!!! Реформатор, блин!).
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко вручил ряд государственных наград по случаю Дня Соборности
 
 
 
 
 
 вверх