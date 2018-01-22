 Порошенко вручил ряд государственных наград по случаю Дня Соборности

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Орденом Свободы награжден исполнительный директор Международного фонда "Відродження" Евгений Быстрицкий, орденом "За заслуги" I степени - директор государственного предприятия "Опытный завод сварочных материалов Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины" Петр Косенко.

Президент также вручил орден "За заслуги" II степени композитору, ректору Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиера Александру Злотнику. Александр Злотник поблагодарил за награду в такой важный день и отметил: "Много крови было пролито украинскими патриотами, чтобы мы имели независимую Украину. И сегодня некоторым государствам наша страна как кость в горле, но исключительно наша упорный труд, любовь к родной земле, культуры и традиций сделают нашу мечту настоящей. И с Божьей помощью Украина будет европейской сильной, крепкой державой".

Орденом "За заслуги" III степени награжден директор Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы Академии педагогических наук Украины Виталий Панко.

Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого III степени участнику антитеррористической операции, младшему лейтенанту Сергею Дорошенко.

Орден княгини Ольги II степени получили директор коммунального учреждения "Одесское училище искусств и культуры имени К.Ф.Данькевича" Елена Бортникова, член правления общественной организации "Музей шестидесятничества" Валентина Чорновил, орден княгини Ольги III степени - артистка-ведущий мастер сцены государственного предприятия " Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко ", народная артистка Украины Ирина Дорошенко.

Кроме того, Президент вручил знаки о присвоении почетных званий. Звание "Заслуженный артист Украины" получили певец, композитор Павел Доскоч, солист оперы - ведущий мастер сцены государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко" Алла Позняк, артистка-солистка коммунального предприятия "Днепропетровский дом органной и камерной музыки "Днепропетровского областного совета Ольга Зернаева.

Глава государства отметил: "Это глубоко символическая награда, потому Ольга (Зернаева - ред.) является переселенкой. Крепко держит украинский флаг по всей Украине. Думаю, что это символ - как Украина относится к временно перемещенным лицам. И твердая надежда, госпожа Ольга, мы вернемся на оккупированные территории ".

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины" получила заместитель генерального директора Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Галина Кириченко, "Заслуженный работник образования Украины" - проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Вадим Ткачук.

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