 Из-за вспышки кори и непогоды в 14 районах Одесской области продлили школьные каникулы

В Одесской области из-за вспышки кори и непогоды в 14 районах и 6 отдельных территориальных громадах (ОТГ) продлили школьные каникулы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

"Из-за вспышки кори соответствующее решение (о продлении школьных каникул) приняли в учреждениях 4 районов, а именно: Беляевском, Любашевском, Николаевском, Ширяевском. Не учатся ученики в Красносельской, Новокальчевськой и Ширяевской ОТГ. В связи с непогодой соответствующие решения приняли еще 10 районов, 3 ОТГ и 2 города", – говорится в сообщении.

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Директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак заявил, что не привитых против кори детей к занятиям допускать не будут.

"Отработка учебного материала с детьми, которые не вакцинированы, должна быть обеспечена. В частности, путем изложения его (учебного материала) на сайте заведения; проведения индивидуальных занятий, консультаций ", - добавил Лончак.

По информации департамента здравоохранения Одесской ОГА, в области только за последнюю неделю заболеваемость корью выросла почти на 30%. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 - дети.