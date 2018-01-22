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Все про:инфекции (113) Одесская область (1393) школа (1570) корь (37)

 Из-за вспышки кори и непогоды в 14 районах Одесской области продлили школьные каникулы

Непривитых от кори детей к занятиям допускать не будут.

В Одесской области из-за вспышки кори и непогоды в 14 районах и 6 отдельных территориальных громадах (ОТГ) продлили школьные каникулы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

"Из-за вспышки кори соответствующее решение (о продлении школьных каникул) приняли в учреждениях 4 районов, а именно: Беляевском, Любашевском, Николаевском, Ширяевском. Не учатся ученики в Красносельской, Новокальчевськой и Ширяевской ОТГ. В связи с непогодой соответствующие решения приняли еще 10 районов, 3 ОТГ и 2 города", – говорится в сообщении.

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Директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак заявил, что не привитых против кори детей к занятиям допускать не будут.

"Отработка учебного материала с детьми, которые не вакцинированы, должна быть обеспечена. В частности, путем изложения его (учебного материала) на сайте заведения; проведения индивидуальных занятий, консультаций ", - добавил Лончак.

По информации департамента здравоохранения Одесской ОГА, в области только за последнюю неделю заболеваемость корью выросла почти на 30%. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 - дети.

Источник: https://censor.net.ua/n3045813
 
 
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за одно и отапливать помещения не надо Из-за вспышки кори и непогоды в 14 районах Одесской области продлили школьные каникулы - Цензор.НЕТ 3199
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Чтоб не отапливать надо воду сливать. Будут поддерживать на минимально допустимой температуре и давлении в обратке котельной.
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Последствия рЭформ медицины и образования в одном флаконе
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за вспышки кори и непогоды в 14 районах Одесской области продлили школьные каникулы
 
 
 
 
 
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