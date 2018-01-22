 В ПАСЕ завтра будет заседать спецкомитет по возвращению России в Ассамблею 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Стелла Кириакидес сказала во время выступления на зимней сессии ПАСЕ после избрания итальянца Микеле Николетти новым президентом Ассамблеи.

Кириакидес отметила, что во время пребывания на посту президента ПАСЕ она пыталась способствовать решению политических вызовов, с которым сталкивается Ассамблея, включая развитие отношений с российскими парламентариями.

В этой связи она напомнила, что в декабре в Париже прошла встреча с делегацией российских депутатов, что стало еще одним шагом на пути к воплощению в жизнь рекомендаций из представленного осенью доклада Николетти, в том числе по созданию специального комитета Бюро ПАСЕ (ad hoc committee). Этот специальный комитет должен заняться поиском механизма привлечения российской делегации к работе во всех уставных органах Совета Европы.

"Принятая резолюция четко учитывает, что этот процесс требует от всей Ассамблеи и каждой страны-члена этой организации сделать все возможное, чтобы обеспечить, чтобы каждая страна-член в полной мере была представлена в процессе как на парламентском, так и межправительственном уровне в строгом соответствии с их соответствующими обязательствами", - сказала Кириакидес.

Кроме того, она сообщила, что первое заседание специального комитета Бюро ПАСЕ запланировано на вторник, 23 января.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Нынешняя сессия ПАСЕ будет очень тяжелой. Каждый день ожидаем "боевые действия", - Логвинский