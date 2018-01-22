EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1701  17
Все про:ПАСЕ (1128) Кириакидес (3)

 В ПАСЕ завтра будет заседать спецкомитет по возвращению России в Ассамблею 

В Парламентской ассамблее Совета Европы во вторник, 23 января, состоится первое заседание специального комитета, который будет заниматься поиском механизма возврата Российской Федерации в Ассамблею.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Стелла Кириакидес сказала во время выступления на зимней сессии ПАСЕ после избрания итальянца Микеле Николетти новым президентом Ассамблеи.

Кириакидес отметила, что во время пребывания на посту президента ПАСЕ она пыталась способствовать решению политических вызовов, с которым сталкивается Ассамблея, включая развитие отношений с российскими парламентариями.

В этой связи она напомнила, что в декабре в Париже прошла встреча с делегацией российских депутатов, что стало еще одним шагом на пути к воплощению в жизнь рекомендаций из представленного осенью доклада Николетти, в том числе по созданию специального комитета Бюро ПАСЕ (ad hoc committee). Этот специальный комитет должен заняться поиском механизма привлечения российской делегации к работе во всех уставных органах Совета Европы.

"Принятая резолюция четко учитывает, что этот процесс требует от всей Ассамблеи и каждой страны-члена этой организации сделать все возможное, чтобы обеспечить, чтобы каждая страна-член в полной мере была представлена в процессе как на парламентском, так и межправительственном уровне в строгом соответствии с их соответствующими обязательствами", - сказала Кириакидес.

Кроме того, она сообщила, что первое заседание специального комитета Бюро ПАСЕ запланировано на вторник, 23 января.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Нынешняя сессия ПАСЕ будет очень тяжелой. Каждый день ожидаем "боевые действия", - Логвинский

Источник: https://censor.net.ua/n3045811
 
 
VEhrdlVXMTBRelF3V1VSUmRVNURkekJNY2xGMVRrTXdNRXhZVW1kVE9IWXdTaTlSYTA1RGFEQktWVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В ПАСЕ завтра будет заседать спецкомитет по возвращению России в Ассамблею  - Цензор.НЕТ 2562 Ага!

Какая молодчинка, эта КАРИКАКЕС!!! "...Принятая резолюция четко учитывает, что этот процесс требует от всей Ассамблеи....сделать все возможное, чтобы обеспечить...бла-бла-бла паРаше... в полной мере была представлена в процессе как на парламентском, так и межправительственном уровне....", - сказала Кириакидес!
Да не вопрос! Одобрямс ввод Орковских войск в Украину, Грузию, Латвию, Литву, Эстонию и Молдову, а за одно Финляндию, Польшу и Словакию - и о ЧУДО! ПАРАША ВНОВЬ полноценный ЧЛЕН!!!
 показать весь комментарий
 
 
Это не позаигрывать а поподмахивать за полученные бабки
 показать весь комментарий
 
 
Украина, пробач, ничего личного - только бизнес??? да?
 показать весь комментарий
 
 
Завтра увидим, почем европейские ценности. Не продешеви, Европа.
 показать весь комментарий
 
 
Стелла Кириакидес.... порнозвезда, что ле??
 показать весь комментарий
 
будет заниматься поиском механизма возврата Российской Федерации в Ассамблею
У ПАРЄ завтра засідатиме спецкомітет з повернення Росії до Асамблеї - Цензор.НЕТ 1749
Хотят прогнуться не прогибаясь?
На хитрую **опу найдется ...
.
 показать весь комментарий
 
Написала коммент и опять " произошла ошибка , попробуйте еще раз"
Пробую :КАКИЕ ИДИОТЫ НОВИНСКОГО В ПАСЕ ОТ УКРАИНЫ ПОСЛали?
В теперь вопрос- если коммент блокируют украинские компьютерные войска- то они защищают Новинского- резидента раши?????
 показать весь комментарий
 
Просто результат ПРОМОСКАЛЬСЬКОЇ ПОЛІТИКИ "влади" в Україні...
 показать весь комментарий
 
Не в Ассамблею а ГЛАВОЙ Ассамблеи и ее верховным ПРАВИТЕЛЕМ!!!
 показать весь комментарий
 
Ему можно - он так думает. А Вам зачем его цитировать? Вам просто нравится или Вы - циничный бандеровец?
 показать весь комментарий
 
Лига наций желает вернуть гитлера.
Неужели правда , что в человеке заложена программа на самоуничтожение?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ПАСЕ завтра будет заседать спецкомитет по возвращению России в Ассамблею 
 
 
 
 
 
 вверх