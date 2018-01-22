 Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе судей: рассмотрение вопроса по статусу беженца отложено

После возвращения из совещательной комнаты суд огласил решение, согласно которому вопрос об отводе коллегии судей должна решить другая судебная инстанция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В связи с этим рассмотрение апелляции против управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киеве на решение окружного админсуда Киева, который отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе признания его лицом, нуждающимся в дополнительной защите, пока отложено.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Судьи админсуда, рассматривающие апелляцию по статусу беженца для Саакашвили, покинули зал заседаний
Теперь, согласно процедуре, другая коллегия КААС должна рассмотреть вопрос об отводе состава суда, который определен для рассмотрения апелляции по делу о статусе М.Саакашвили в Украине. В случае принятия решения об отводе кого-то из судей или всей коллегии в КААС должна быть сформирована новая коллегия для рассмотрения данного вопроса.
Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, в свою очередь, сказал, что для точного понимания вынесенного судом определения стороне защиты необходимо будет изучить полный текст решения, который она должна получить в течение 5 дней.
Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд начал рассматривать апелляцию по статусу беженца для Саакашвили
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
А гроші на них звідки?
Ось дивись - в украінській мові нема слова "крест" є "хрест", єле маскалік цього не знає - тому у самому його ніку вже є протиріччя! По Фрейду він себе давно вже викрив, собака...
На Савушкіна сервер глючить?
ВИЛЯЕШЬ? кацап значит к тому же.....
ты знаешь, маскалика, что эти "судьи" вставать при пении украинского гимна не захотели?
а знаешь что когда их начали снимать на смартфоны эти твари встали у ушли вон?
это при перии нашего-то гимна!!!
впрочем вам маскалям это как само-собой разумеющееся, в отличии от нас украинцев...
гады вы...
я украинец пишу "руським язьиком" чтобы тебя, маскалик, и із-за нашою українською мови було видно...
не сховаєшься ти тут...
В української мові жіві істоти це не "чим" а "ким" - це ще одно викриття тебе"маскаліку"... не знаєш ти нашої мови!
ты в школе какой учился? где?
в українській мові є "казати", "говорити".... та звідкіля ти кацапскіє слова знаєшь?
ті кацап мабуть? а це гірше за маскаля...
а сущность одна - гнилая...
Гимн надо сначала выучить Украины...
чтобы стыдно не было...
И стоя приветствовать свою Родину...
а лолітомальдівським ботам відддуватись тепер треба)
😇
снова с ником у тебя, маскалик, прокол... снова тяга к пидерским СИЗО
без согласия госдепа США ни один волосок с головы Михо не упадет
так шо ПАП и ВВП могут продолжать рвать волосы на жопе дальше))
как наши американские друзья решат, так и будет)
ждать осталось не долго
скоро день сурка)
Или лучше как Чаушеску? И вместе со всей семьей,чтоб другим предателям урок был.
Після страти жодного його прихильника вже було не знайти.
рошеном назвал) будет там президентом)
иногда даже переходили по наследству к детям и внукам...
Не було ж, правда ?
Що ся стало ?
Можливо, це буде історичний процес...