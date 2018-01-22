 Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе судей: рассмотрение вопроса по статусу беженца отложено

После возвращения из совещательной комнаты суд огласил решение, согласно которому вопрос об отводе коллегии судей должна решить другая судебная инстанция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В связи с этим рассмотрение апелляции против управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киеве на решение окружного админсуда Киева, который отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе признания его лицом, нуждающимся в дополнительной защите, пока отложено.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Судьи админсуда, рассматривающие апелляцию по статусу беженца для Саакашвили, покинули зал заседаний

Теперь, согласно процедуре, другая коллегия КААС должна рассмотреть вопрос об отводе состава суда, который определен для рассмотрения апелляции по делу о статусе М.Саакашвили в Украине. В случае принятия решения об отводе кого-то из судей или всей коллегии в КААС должна быть сформирована новая коллегия для рассмотрения данного вопроса.

Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, в свою очередь, сказал, что для точного понимания вынесенного судом определения стороне защиты необходимо будет изучить полный текст решения, который она должна получить в течение 5 дней.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд начал рассматривать апелляцию по статусу беженца для Саакашвили

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.



Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.



16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).



Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.