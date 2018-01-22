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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:апелляция (287) гражданство (704) Саакашвили (2489) Госмиграция (156) Чернолуцкий Руслан (5)

 Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе судей: рассмотрение вопроса по статусу беженца отложено

Киевский апелляционный административный суд (КААС) частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили об отводе коллегии судей.

После возвращения из совещательной комнаты суд огласил решение, согласно которому вопрос об отводе коллегии судей должна решить другая судебная инстанция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В связи с этим рассмотрение апелляции против управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киеве на решение окружного админсуда Киева, который отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе признания его лицом, нуждающимся в дополнительной защите, пока отложено.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Судьи админсуда, рассматривающие апелляцию по статусу беженца для Саакашвили, покинули зал заседаний

Теперь, согласно процедуре, другая коллегия КААС должна рассмотреть вопрос об отводе состава суда, который определен для рассмотрения апелляции по делу о статусе М.Саакашвили в Украине. В случае принятия решения об отводе кого-то из судей или всей коллегии в КААС должна быть сформирована новая коллегия для рассмотрения данного вопроса.

Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, в свою очередь, сказал, что для точного понимания вынесенного судом определения стороне защиты необходимо будет изучить полный текст решения, который она должна получить в течение 5 дней.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Суд начал рассматривать апелляцию по статусу беженца для Саакашвили

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3045808
 
 
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Гарні адвокати, не дешеві...
А гроші на них звідки?
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Одолжил у некоего Петра Инкогнито, у него как раз лишняя наличка в баксах завалялась.
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Адвокаты без денег.Это другого сорта. Ты их после узнаешь.
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А чем тебе Нимеччина так дратует ? Украинцам у них учиться и учиться. Что благоустройство,что благосостояниие - все на высоте. И срать себе на голову не позволяют.Одни попытались,так до сих пор газом отхаркиваются.
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Саша Крест - це не українєць! Це маскаль який пише украінською мовою - ховається він так.
Ось дивись - в украінській мові нема слова "крест" є "хрест", єле маскалік цього не знає - тому у самому його ніку вже є протиріччя! По Фрейду він себе давно вже викрив, собака...
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слышь! думаешь все забыли как ты под ником сашко дрысчатик в 2013 майдан обсирал и называл их "бомжи вонючие"?
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Та,то полаумный лолипут.Он еще за рыгов заступался во время Майдана.Поэтому и кликуху сменил.Раньше он себя Крещатиком называл.
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І зараз так називаю. А докази твоїх слів маєш? Чи так- лайно на вентилятор накинув?
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Ради такого гавнюка копаться в архивах лень.Кто хочет пусть поищет твои высеры того периода. К тому же ты тогда писал исключительно на росийской мови. - В угоду кому ? Я тебя хорошо запомнил.
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Ну так отомсти мне )) И найди хотя бы слово в моих высказываниях,где я бы защищал рыгов,комуняк,олигархов или кацапов.За весь период.Или другим посоветуй.Я только рад буду,если люди лишний раз в этом убедятся.
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на вошому "руському язьику" з букви Ё починається слово - "ёбаныйврот"! Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід суддів: розгляд питання щодо статусу біженця відкладено - Цензор.НЕТ 7809
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От і мат москальський- все одне до одного...
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откуда знаешь про мат? это слово на твоём "руськом язьике", ты сам просил на Ё слово написать... ААААА.... так значит вы матюками в Кацапии разговариваете "ёбтвоюмать"!!! а я сразу и не понял.... Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід суддів: розгляд питання щодо статусу біженця відкладено - Цензор.НЕТ 4656
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Німеччина- тільки Сіменсом. Ти в Німеччині- усім!
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А дійсно, чому у вас прапорець весь час змінюється? То український, то німецький...
На Савушкіна сервер глючить? Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід суддів: розгляд питання щодо статусу біженця відкладено - Цензор.НЕТ 1791
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а навіщо "маскалям" Миху защищати? А, маскалік? Дурниці - це ще одно підтвердження твоєї маскальскої суті...
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навіщо "маскалям" Миху защищати?
ВИЛЯЕШЬ? кацап значит к тому же.....
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ты точно маскаль, хоть и пишешь нашею мовою...
ты знаешь, маскалика, что эти "судьи" вставать при пении украинского гимна не захотели?
а знаешь что когда их начали снимать на смартфоны эти твари встали у ушли вон?
это при перии нашего-то гимна!!!
впрочем вам маскалям это как само-собой разумеющееся, в отличии от нас украинцев...
гады вы...
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Навіть мовою комент не здатен написати, угумс... Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе судей: рассмотрение вопроса по статусу беженца отложено - Цензор.НЕТ 1768
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это ж гротеск называется... чтобы тебя, маскалёк, виднее было и за мову нашу ты не сховаешься..
я украинец пишу "руським язьиком" чтобы тебя, маскалик, и із-за нашою українською мови було видно...
не сховаєшься ти тут...
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Ти диви... то ти борець? А з чим? Чи просто за вОну борець? Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід суддів: розгляд питання щодо статусу біженця відкладено - Цензор.НЕТ 3770
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О знову по Фрейду... ти навіть своих маскалів називаєшь "з чим"! це значитьщо ві є істотами не живими - ну як лайно наприклад...
В української мові жіві істоти це не "чим" а "ким" - це ще одно викриття тебе"маскаліку"... не знаєш ти нашої мови!
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говорю тебе - гротеск, намеренное преувеличение, либо нарочито с ошибками написанное слово - чтобы подчеркнуть некчемность....
ты в школе какой учился? где?
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Не вмієш ти говорити- лише "рАзгАвАрівАть"!
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рАзгАвАривать, двАгАвАривать, тригАвАривать - шо это за слова у вас?
в українській мові є "казати", "говорити".... та звідкіля ти кацапскіє слова знаєшь?
ті кацап мабуть? а це гірше за маскаля...
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пля - то от рыгов на кацапском срал, теперь перекрасился и от офшорника українською сере...
а сущность одна - гнилая...
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Поняли что они не "суд"...
Гимн надо сначала выучить Украины...
чтобы стыдно не было...
И стоя приветствовать свою Родину...
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в них гімн "мальдів" рідний))
а лолітомальдівським ботам відддуватись тепер треба)
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Черти как от ладана отскакивают )) Святой Михаил наверное ))))
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У Поклонської спитай- вона профі серед ваших... Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід суддів: розгляд питання щодо статусу біженця відкладено - Цензор.НЕТ 8020
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Мені давно відомо, хто ти є- не представляйся!
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Вибирай , Саньок, крест -✝, ✞, ✟, ✠, ☦....
😇
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А, так ты типа в "крестах питерских ошивался" раз атеист???
снова с ником у тебя, маскалик, прокол... снова тяга к пидерским СИЗО
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Твої аналогії багато про тебе говорять...
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Коли вже цього брехуна і піарщика відправлять до грузії. В нас і своїх маргіналів достатньо.
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Як тільки це можна буде зробити по закону- так й відразу!
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Егеж. Головний маргiнал - Лолiта. А чесний, шо писець! Й геть не пiарщик! Iнкогнiто суцiльне.
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утомила уже эта мышинная возня)
без согласия госдепа США ни один волосок с головы Михо не упадет
так шо ПАП и ВВП могут продолжать рвать волосы на жопе дальше))
как наши американские друзья решат, так и будет)
ждать осталось не долго
скоро день сурка)
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А ПАПа куда отправить?
Или лучше как Чаушеску? И вместе со всей семьей,чтоб другим предателям урок был.
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Коли поставиш його виборців до стінки- так й одразу й відправив. Якщо зможеш.
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Рейтинг Чаушеску до страти був 94%.
Після страти жодного його прихильника вже було не знайти.
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так остров же себе купил на мальдивах
рошеном назвал) будет там президентом)
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Зато твой плешивый заработал более 200 мллиардиков на овечкиных и спрятал на мальдивах и тшшшы....
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вот раньше...судовые тяжбы длились годами, десятилетиями..
иногда даже переходили по наследству к детям и внукам...
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Объявление. В связи с похолоданием в Киеве раздача Михо пресс-конференций и пение гимна переносится с майданчика в теплые помещения судов. Нема дурных петь на морозе.
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А він же 21-го обіцяв чергову ходу блаженних.
Не було ж, правда ?
Що ся стало ?
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Сталося очевидне- перекрито канали фінансування цього "дійства".
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Да-да, усі пам"ятають цей епізод, крім порохоботів. Тоді Міхо - ліпший друг і реформатор, а тепер ворог народу (соєвих) №1...
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...він ще й ворог свого народу -грузин, абхазців, осетин.
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Грузинские клоуны разных мастей уже достали, то воры в законе, то уголовники, а бывает и совсем худо, безумный клоун-популист Михуил Ибрагимович Сраакашвили😂🤣😁😃
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И как воры в законе? До гланд достали? Или только только по почкам поводили?
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Махровый совок. при совдепии система так работала - пошушукались на прткоме и съели человека. сознательно на ровном месте создали для М.Саакашвили проблемы которые и выеденного яйца не стоят. опутали бюрократическими условностями и сплели паутину интриг и это оковы! это путы, и слабый человек обычно ломается и принимает нейтральную позицию или становится адептом системы. М.Саакашвили позарился на святое святых - их превосходство. но они не учли одного - их несколько сотен человек и на побегушках у них несколько сот тысяч, а остальные миллионы на иной стороне, только этого они не понимают пока, все и тотально. настанет критический момент, момент прозрения и канет в лету их пир во время чумы. и взойдет Солнце, согреет Землю дав семени прорости в том количестве, что это даст Благоденствие, верю в это до самозабвения. Слава Неньке Украине!
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Не ну понятно. Курченко за Миху проплатил бабло судьям. У него их немерено. Вон даже Печерский суд сегодня ему их подкинул. Да соефые 3,14дорасы? )))
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Не нужно столько пафоса Скажи просто Народу не нравится как его ротэрдамят и впридачу в свободное от вротэрдамливания время Летают на Мальдивы При етом будучи главкомом страны Которая четыре года находится в состоянии войны и утратила територии Не нравится и потому любыя спровоцированая его лакеями вспышка недовольства Может стать дляч Лолиты мальдивской Роковой И не помогут снайперы на крышах которыми он и его лакеи попугивали нас на АйСиТиВи
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Цирк над эти прохвостом, когда нибудь закончится?.Власть,ау....
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Во во точно так же как и ты Вопрошала знатная доярка из под Пензы генсека По телевидинию Гневно клеймя позором академика Сахарова Ты случаем не ее дочь ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе судей: рассмотрение вопроса по статусу беженца отложено
 
 
 
 
 
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