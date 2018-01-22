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 Снегопад в Карпатах: в горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега

Синоптики сообщили о значительном снегопаде в Карпатах.

В горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега, передает Цензор.НЕТ. Об этом "Укринформу" сообщил начальник Ивано-Франковского областного управления Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

"Сейчас средний покров снега в Карпатах достигает 1,5 м. Завтра ожидаем прекращение снегопада и постепенное снижение температуры", - отметил Фригович.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах 22 января

Ранее синоптики предупредили о значительном уровне лавинной опасности в горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей 22 января. Отмечалось, что в этот день на западе Украины ожидаются сильные снегопады, дневная температура воздуха -3...+3 градуса.

Источник: https://censor.net.ua/n3045806
 
 
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Эх...А я на Новый год в Карпатах лишь болото видел...
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Надо жителям Ивано-Франковской области спросить у жителей Крыма, что делать, когда отбою нет от туристов и что делать, когда слишком много пресной воды. Может, из них кто и помнит как с этим бороться...
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Снегопад в Карпатах: в горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега - Цензор.НЕТ 2040

та да, у них сейчас самое время... собирать камни
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Мдаа. Вот вам и когда нужен каскад мини -гидро аккумулирующих станций.
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а у нас тоже снежку много))) говорят что больше не будет дальше потает и всё до конца зимы не будет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнегопад в Карпатах: в горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега
 
 
 
 
 
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