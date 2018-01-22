 Снегопад в Карпатах: в горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега

В горах Ивано-Франковской области выпало 1,5 м снега, передает Цензор.НЕТ. Об этом "Укринформу" сообщил начальник Ивано-Франковского областного управления Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

"Сейчас средний покров снега в Карпатах достигает 1,5 м. Завтра ожидаем прекращение снегопада и постепенное снижение температуры", - отметил Фригович.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах 22 января

Ранее синоптики предупредили о значительном уровне лавинной опасности в горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей 22 января. Отмечалось, что в этот день на западе Украины ожидаются сильные снегопады, дневная температура воздуха -3...+3 градуса.