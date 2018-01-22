 Климкин об Арке дружбы народов: "Не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали бы?"

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Воссоединение - это не только воссоединение украинского народа, это еще и воссоединение духа. Так же состоится воссоединение и воссоединение духа с оккупированными территориями. И еще одним государственным праздником станет больше. Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День Соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде Арки дружбы народов. Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали бы?" - заявил Климкин.

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