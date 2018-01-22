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 Климкин об Арке дружбы народов: "Не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали бы?"

Глава МИД Украины задался вопросом, почему до сих пор в центре Киева возвышается символ "дружбы" Украины и РФ - Арка дружбы народов.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Воссоединение - это не только воссоединение украинского народа, это еще и воссоединение духа. Так же состоится воссоединение и воссоединение духа с оккупированными территориями. И еще одним государственным праздником станет больше. Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День Соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде Арки дружбы народов. Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали бы?" - заявил Климкин.

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Климкин об Арке дружбы народов: Не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали бы? 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045805
 
 
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Арка - это символ дружбы народов, а народ России - это не одно целое с ввп. Можно вспомнить о пресловутых 86% (сейчас уже, наверное, больше), но этим цифрам - цена 0. В СССР на выборах "блок коммунистов и беспартийных" набирал почти 100%, но эта почти круглая цифра испарилась при первых же относительно свободных выборах.
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Кацапи - невиправна нація. Ніякої дружби з ними бути не може. Для початку слід прибрати скульптурну групу, а потім або розмалювати арку в кольори ЛГБТ або придумати на базі її якийсь атракціон. Хоча особисто я - за знесення арки.
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Министр эконом.развития и торговли министру образования: "Пионеры - это твоё, металлолом - моё. Давай этому КлимЧУГУНкину, шоб не зазіхав на нашу территорию, все ноги переламаем. У Супрунши порешаем инвалидную коляску, у Нищука - балалайку, у Омеляна - место на ж/д вокзале, хай співає хітяру "Говори Москва, разговаривай Рассея".
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Вместо арки поставить памятник героям Илловайска - как символ вечной дружбы.
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Паша, пионеры сейчас канализационными люками заняты вплотную! Времени в обрез! Закончат с люками, тогда аркой займутся. Да и лето уже недалеко - а там дачи чистить - дач немеряно!
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