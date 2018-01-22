 Общая сумма обязательств Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов, - Чурий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге.

"На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 млрд долларов, есть также обязательства Министерства финансов перед международным валютным фондом в сумме 4,9 млрд долларов. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют 12,1 млрд долларов", – сказал Чурий.

Он отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 млрд долларов. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет 9,1 млрд долларов.

Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и центробанком Швейцарии.

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По словам Чурия, таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют 9,7 млрд долларов.

Он отметил, что резервы за прошлый год выросли с 15,5 млрд до 18,8 млрд долл.

Как сообщалось, запасы золота в золотовалютных резервах Украины составляют всего 6% и насчитывают 25 тонн.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.