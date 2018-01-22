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Все про:МВФ (2467) НБУ (4305) Чурий (8)

 Общая сумма обязательств Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов, - Чурий

Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 миллиарда долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге.

"На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 млрд долларов, есть также обязательства Министерства финансов перед международным валютным фондом в сумме 4,9 млрд долларов. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют 12,1 млрд долларов", – сказал Чурий.

Он отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 млрд долларов. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет 9,1 млрд долларов.

Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и центробанком Швейцарии.

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По словам Чурия, таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют 9,7 млрд долларов.

Он отметил, что резервы за прошлый год выросли с 15,5 млрд до 18,8 млрд долл.

Как сообщалось, запасы золота в золотовалютных резервах Украины составляют всего 6% и насчитывают 25 тонн.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.

Источник: https://censor.net.ua/n3045804
 
 
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Кажись, Елена Остапенко - восходящая звезда латвийского тенниса? )
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Не верю!!!
Это не долги Украины, а долги параше_нко, ахметова, коломойского, пинчука и прочих новинских...
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могла бы быть богатая страна, десятки и десятки млрд долл украдены и ее будут.
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Дак как раз их потрусить все долги раздадим, еще и останется столько же.
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Чтоб бюджет страны был сбалансирован,достаточно отменить все ЛЬГОТЫ!!
Все!!! Денег нет и все! Привет!!
И пенсии платятся только с ПФУ и за счет его средств. Вот сколько собрали в ПФУ-столько и выплатили.
Правда просто? Так в цивильных странах,где бюджеты не имеют право платить пенсам.
Есть же страховые компании и пенсфонды,вот оттуда и платят.
Но Украина особая страна,с постоянными выборами и стонами.
А основной избиратель-это пенс! Вот их и подкупают.
А как в других нормальных странах?
А там пенсам,помогают дети. Но в Украине все наоборот. Сто раз писал и повторюсь. Конкретно!!
В моем доме полно пенсов. Как пенсия,так во дворе внуки и дети этих пенсов. Обирают своих стариков. Потом разбегаются и их не видно до следующего дня получения пенсии.
Это то,что я вижу в течении нескольких лет. Потом,сидя на лавочках,эти уроды проклинают Украину,потому как считают,что они заработали себе пенсии,строя светлое будущее.
И им всегда не хватает.
Весь рынок Украины,держится на пенсах. Как только им повышают пенсии,сразу взлетают цены.
И это длится бесконечно. А потом снова стоны.
У меня ко всем вам вопрос.....А будет ли у вас пенсия,господа?! Ну тем,кому под сорок.
Угадайте с двух раз. Я вот ответ знаю. Вы будете нам завидовать,когда станете стариками.
А молодежь продолжает драпать.
И знаете господа кто главный враг Украины? Подсказываю.....ПЕНСИОНЕР!
Я,кстати,тоже пенс.
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Больной ты какой-то.Говорить, что пенсионеры во всем виноваты может только идиот.
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на нары петю ахметку гнойсмана розенблята брилл плокулолов пинчука коломойского паяльник и долги погасят аж бегом
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Долг Украины перед МВФ на начало 2015 г. составлял $7,6 миллиардов. Потужними реформами перешагнули за 12, народу повысили цены на все и бросили кость в виде 3200 минималки, которую сьела инфляция.
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Пеца с Кролём и Гносей нахватались долгов, как сучка блох, а где покращення, суки? Тарифы? Цены? Медицина? Суды? Пенсии? Правда, одному козаку попёрло - отдохнул за пол-лимона.
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Плюс 3 ярда за Януковича по решению Лондонского Суда. Полюс 2 ярда еще за газ по решению Стокгольмского суда! Плюс судебные издержки и проценты за несвоевременную выплату!
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За год с 15 до вырос доход.2016-2017..
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2015
(НБУ) в сентябре, второй раз в этом году, увеличил официальный золотой запас на 30 тыс. унций золота (31,1 г), или около 0,93 тонны, доведя его до 870 тыс. унций (около 27 тонн).

=============
Есть мнение,что что то не то
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Друзья,а вы не пробовали подсчитать количество льготников?
И что это за льготы? Чернбольцы,афганцы,прочие.....сколько ж их?
Ктстати,а почему льготы афганцам? За,что? За полтора миллиона убитых афганцев?
Хотите льготы и считаете,что вы в Афгане устанавливали порядок? Так обратитесь к правительству Афганистана,пусть они вам эти пенсии и льготы платят!
А заодно к Эфиопии,где благодаря совку голод устроили и гражданскую войну,свергнув законное правительство.
А можно и к Анголе,Мозамбику,да мало ли таких стран?
Не хотите? Фактически,все афганцы,это военные преступники,вторгшиеся на территорию чужого государства,но за это,получающие льготы.
Не согласны? Готов выслушать аргументы своих противников.
Тем более,что я тоже прошел многие точки.
Вот вся эта совковость и губит Украину.
Почему пенсы,должны бесплатно пользоваться общественным транспортом?
Пенсия платится? Платится!! ВОт и платите из нее.
И никаких льгот,кроме многодетных семей,быть не должно!
А особенно судьям,прокурорам и депутатам. Вот главное зло страны!
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Упорно трудиться, подымать экономику, платить налоги...
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Так-то да, но, думаю, при теперешнем раскладе сэкономленное таким образом бабло просто украдут в другую сторону. Та и дело к выборам..
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И все работать на олигархов, без льгот и пенсий, да, "точечник"?
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МВФ такие зрадофилы оказались. Требуют антикоррупционный суд. Да еще чтобы Лолита им не управляла. Скоро их агентами Кремля будут называть....
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пускай олигархи и отдают, все равно это их страна, каждый по 500 млнов сбросится и отдают.
Ни один из простых украинцев не нуждался в этих кредитных деньгах, которые украли.
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Так оно есть и будет.

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Это они Петруху по Мальдивам катают?
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И его тоже))) Петруха потом спокойно свалит с Украины где-то на лазурные берега, а рабы будут отдавать долги.
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Конечно рабы будут отдавать долги, причем всей паРашкой, а потом развалятся к чертям.
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Нехай би ахмєтка з фірташем трохи розкошелились,та і гарант міг би калиткою потрусити.Бо в гробу кишень нема,якщо вони не знали...
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Украине есть из чего отдавать долги.
Из Украины вывели в офшоры $167 миллиардов. Фамилии офшорников известны всем.
Большевики сделали революцию, расстреляли царскую семью, постреляли буржуев и никому ничего не отдавали. Может нам большевицким путём пойти?
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Влезть в долги могли только те, кто их воровал. Остальным людям они не нужны. Народу надо, чтобы экономика работала, пусть и за счет кредитов. Но экономика как не работала, так и не работает нормально.
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Украине нужен миллиардер, который выкупит нас! Порох сделай это!!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОбщая сумма обязательств Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов, - Чурий
 
 
 
 
 
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