 "Саня. Первая рота 9-й полк. Рядовой", - задержание российского диверсанта под Широкино 19 января. Оперативное ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете, опубликованном на канале “Военное телевидение Украины” в YouTube.
"Защитники Широкино рассказали подробности того, как 19 января отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы и задержали одного из членов этой группы", - говорится в комментарии к видео.
Напомним, 19 января ДРГ российских наемников вплотную приблизилась к позициям военнослужащих ВСУ в районе Широкино на Приморском направлении.
Украинские защитники заблаговременно заметили продвижение группы. Враг понял, что его разоблачили, и открыл огонь в сторону украинских воинов. Силы АТО были вынуждены открыть огонь со стрелкового оружия.
Диверсанты начали отходить, оставив на поле боя раненого члена группы. Украинские бойцы оперативно эвакуировали наемника РФ и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Как сообщал штаб АТО, за жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов.
(хунта уже пообедала)
Стала известна правда о боевике, которого спасли украинские медики
15:20, 22 января
эксклюзив
Происшествия
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Никакого ДРГ не было. Боевик, которого семь часов спасали украинские врачи в Мариуполе, находился под воздействием психотропных веществ. Он сам вышел к украинскому наблюдательному посту, намереваясь «совершить подвиг».
Об этом 0629 рассказали источники в ЗСУ на условиях анонимности.
Мужчина - житель Донецкой области, асоциальный. В ряды наемников «ДНР» попал по идеологическим соображениям - был сторонником «русского мира», а затем остался там, потому что другой работы у него нет. Служил в 9 полку морской пехоты «ДНР». 20 января употреблял психотропные препараты, после чего двинулся в сторону украинских позиций недалеко от Широкино «совершать подвиг».
Украинские военные, завидев вооруженного человека, направившего на них оружие, открыли огонь и ранили «диверсанта», а после доставили раненого в больницу, где бригада медиков из Днепра 7 часов боролась за его жизнь.
Когда мужчина пришел в сознание, он стал благодарить украинских медиков за спасение своей жизни и раскаиваться в содеянном. Рассказал, что на позициях боевиков голодают, зарплаты задерживают. Он получает 15 тыс. руб. (7 тыс. грн), но с каждой зарплаты обязан был отдать часть из этой суммы «командиру».
Сейчас раненый доставлен в Харьков, где продолжает восстанавливаться после ранения. Его правовой статус в Украине все еще не определен - по какой статье будет открыто криминальное производство, пока не известно. А тем временем оккупационные власти уже признали своего наемника дезертиром. Путь назад, в «ДНР», ему закрыт. Мужчина об этом пока не знает.