 "Саня. Первая рота 9-й полк. Рядовой", - задержание российского диверсанта под Широкино 19 января. Оперативное ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете, опубликованном на канале “Военное телевидение Украины” в YouTube.

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"Защитники Широкино рассказали подробности того, как 19 января отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы и задержали одного из членов этой группы", - говорится в комментарии к видео.

Напомним, 19 января ДРГ российских наемников вплотную приблизилась к позициям военнослужащих ВСУ в районе Широкино на Приморском направлении.

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Украинские защитники заблаговременно заметили продвижение группы. Враг понял, что его разоблачили, и открыл огонь в сторону украинских воинов. Силы АТО были вынуждены открыть огонь со стрелкового оружия.

Диверсанты начали отходить, оставив на поле боя раненого члена группы. Украинские бойцы оперативно эвакуировали наемника РФ и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Как сообщал штаб АТО, за жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов.





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