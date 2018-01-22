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 "Саня. Первая рота 9-й полк. Рядовой", - задержание российского диверсанта под Широкино 19 января. Оперативное ВИДЕО

Украинские военнослужащие сообщили подробности отражения 19 января в районе Широкино нападения вражеской ДРГ, а также показали оперативное видео задержания одного из диверсантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете, опубликованном на канале “Военное телевидение Украины” в YouTube.

...

"Защитники Широкино рассказали подробности того, как 19 января отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы и задержали одного из членов этой группы", - говорится в комментарии к видео.

Напомним, 19 января ДРГ российских наемников вплотную приблизилась к позициям военнослужащих ВСУ в районе Широкино на Приморском направлении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Командиры попавшего в плен наемника собираются выдать его за дезертира, - штаб АТО. АУДИО радиоперехвата

Украинские защитники заблаговременно заметили продвижение группы. Враг понял, что его разоблачили, и открыл огонь в сторону украинских воинов. Силы АТО были вынуждены открыть огонь со стрелкового оружия.

Диверсанты начали отходить, оставив на поле боя раненого члена группы. Украинские бойцы оперативно эвакуировали наемника РФ и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Как сообщал штаб АТО, за жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов.

Читайте также: Многие члены российских ДРГ - наши граждане, прошедшие подготовку в лагерях Ростовской области, - Аброськин

Источник: https://censor.net.ua/n3045803
 
 
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эх, Саня-Саня! повезло тебе
(хунта уже пообедала)
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Ага. Как раз перед этим свежераспятыми снегирями на десерт закусили.
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пишаюся нашими героями, бажаю вам повернутися додому живими та неушкодженими
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Саня, а титочно прапорці не переплутав на картинці?
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шоб кисень з атмосфери не переводився на гидоту усяку.
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Саша, ублюдок в первой роте украинцев нету, наши бойцы были в 9 -й роте в Афгане, в такой же ненужной войне, которую ведут твои уроды с кремля. А если не сдохнешь, то посмотри концовку советского фильма - Груз 300 и песню, которая там звучит.
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Уши вянут слушать как бойцы с трудом выговаривают суконные формулировки. Незаконные вооруженные формирования, не поддавались на провокации, минские соглашения, разрешенный калибр... Их что, заставляют оправдываться что они защищают свою страну?
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це перебір. просто прибити капцем, шоб набої з'економити.
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Нужно с ним на украинском языке было говорить. Украинцы в Донецке всеукраинский знают. Узнали бы относительно точно с Украины он или не с Украины
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Ну що,саня,помогли тобі твої кацапи? Дезертир ти тепер,тварюка кацапська...
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небывалый для науки случай. В Украине обнаружен новый вид человекообразной обезьяны, ранее названной "ихтамнет". Откликается на кличку "саня", тяга к бухлу и балалайке будет изучаться после излечения отловленного экземпляра, получившего травму в результате баловства с предоставленным ему живодерами оружием.
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Чтоб за Путина царя, были выборы не зря, и что б было по закону, то есть было втихаря!
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он нужен для Гааги , так что беречь надо.
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Лолита помилует и доставит на расию
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пусть живет и мучается, потому что ранение такое, что ни жены ,ни детей теперь у него никогда не будет.
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скрупулезно подмечено... "Саня. Перша рота, 9-й полк. Рядовий", - затримання російського диверсанта під Широкиним 19 січня - Цензор.НЕТ 9198 ... ЗЫ...слезы радости...
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пля - та отдаст Вальцман его обратно...
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Цікаво. Алтернативна версія:

Стала известна правда о боевике, которого спасли украинские медики

15:20, 22 января

эксклюзив
Происшествия

3

Никакого ДРГ не было. Боевик, которого семь часов спасали украинские врачи в Мариуполе, находился под воздействием психотропных веществ. Он сам вышел к украинскому наблюдательному посту, намереваясь «совершить подвиг».
Об этом 0629 рассказали источники в ЗСУ на условиях анонимности.
Мужчина - житель Донецкой области, асоциальный. В ряды наемников «ДНР» попал по идеологическим соображениям - был сторонником «русского мира», а затем остался там, потому что другой работы у него нет. Служил в 9 полку морской пехоты «ДНР». 20 января употреблял психотропные препараты, после чего двинулся в сторону украинских позиций недалеко от Широкино «совершать подвиг».
Украинские военные, завидев вооруженного человека, направившего на них оружие, открыли огонь и ранили «диверсанта», а после доставили раненого в больницу, где бригада медиков из Днепра 7 часов боролась за его жизнь.
Когда мужчина пришел в сознание, он стал благодарить украинских медиков за спасение своей жизни и раскаиваться в содеянном. Рассказал, что на позициях боевиков голодают, зарплаты задерживают. Он получает 15 тыс. руб. (7 тыс. грн), но с каждой зарплаты обязан был отдать часть из этой суммы «командиру».
Сейчас раненый доставлен в Харьков, где продолжает восстанавливаться после ранения. Его правовой статус в Украине все еще не определен - по какой статье будет открыто криминальное производство, пока не известно. А тем временем оккупационные власти уже признали своего наемника дезертиром. Путь назад, в «ДНР», ему закрыт. Мужчина об этом пока не знает.
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Ну чо. Нормально отписались. Один чмырь в кремле тоже говорил, что "они заблудились".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Саня. Первая рота 9-й полк. Рядовой", - задержание российского диверсанта под Широкино 19 января. Оперативное ВИДЕО
 
 
 
 
 
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