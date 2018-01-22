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 Политика Украины, Общество
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 Крымчане в День Соборности Украины принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко. ФОТО

В оккупированном Россией Симферополе 22 января представители Украинского культурного центра возложили цветы к памятнику украинскому поэту, писателю Тарасу Шевченко, в рамках празднования Дня Соборности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, крымчане принесли букеты, в том числе – выполненные в цветах украинского флага.

Также представители Украинского культурного центра зажгла свечи в память всех погибших за независимость Украины и в честь Дня Соборности в храме святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Представитель Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова отметила, что крымчане возложили цветы к памятнику Шевченко в честь Дня Соборности Украины.

"Я считаю, что мы тут сейчас не нарушаем законов России. У нас есть потребность прийти в День Соборности к памятнику Шевченко. Мы принесли цветы, постояли... нам приятно общаться", – сказала Попова.

Крымчане в День Соборности Украины принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко 01

День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

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Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3045800
 
 
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Тикайте с того Клозета! Вы же нормальные....
Там кроме камней с неба уже не х.. ждать!
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Куда блин?

Ты знаешь, что большая часть донецких, которые сейчас в Роисе работают, сначала подались в нашу сторону. Приехали, убедились, что нахер никому тут не нужны, и уехали.
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Приехали, убедились, что нахер никому тут не нужны, и уехали.

Та ты шо? Правда? А на росии им наверно в дупку дуют? Я лично знаю 4 семьи кто покинул ордилосос, все 4 устроились, да первые 2 года было капец как тяжело и капец как пришлось попахать. Одной семье я почти 3 года сдавал жилье за полцены пока не раскрутились, прекрасные люди и ни минуты не жалел что помог им как мог. Но все эти семьи даже не рассматривали варианта поехать жить к оккупанту. А если это аморфная биомасса которой плевать, то пускай уже лучше катятся скатертью дорога, именно эта биомасса которой было неважно кто заплатит пенсию и сдала интервенту регион.
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А на Росии она работают и получают бабло. Причем получают больше, чем местные кацапы. И им платят это бабло потому, что лучше в Роисе нет.

Я тебе говорю не про ту срань ватную, которая на пенсию своих бабок жить готова, а про вменяемых людей, у которых башка варит и руки из нужного места растут. В Роисе они оказались востребованы, а у нас нет.
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Технологами, строителями, инженерами, биологами... Много есть профессий, которые наши "патриоты" даже написать правильно не смогут.
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такие везде нужны. А не могут тут устроится беркутня, скульпторы, которые говняных петушков лепят.
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Прочитай еще раз мой первый пост. Им тут было бы и удобней и лучше. Но тут они оказались не у дел, а там у них есть работа и за нее хорошо платят даже по роисянским меркам.
Это не офисный планктон по рублю ведро, а спецы, которых в Украине и так было не особо много.

Или от нас в Польшу сейчас валят толпами менты и говно-скульпторы?
Неа. Валят те, кто хочет и может работать и зарабатывать. Западянам проще в Польшу, донецким тогда было проще в Роисю (пройдет немного времени и они тоже поймут, что из Роиси надо валить как можно дальше на Запад).
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Я тебе говорю не про ту срань ватную, которая на пенсию своих бабок жить готова, а про вменяемых людей, у которых башка варит и руки из нужного места растут.

Это одно и то же. Если они настолько вменяемые и головастые, что готовы пиздячить на страну превратившую их малую родину в митиразиованное гетто, то не смею задерживать, без их "талантов" руки найдутся. Счастливо устроиться на новом месте, мне с ними не по пути.
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ти в курсах, боте, шо тут і українці шо тут живуть нікому і на пуй не потрібні? У ПОЛЬЩІ МИНУЛОГО РОКУ ПРАЦЕВЛАШТУВАЛОСЬ +1 МЛН. УКРАЇНЦІВ.
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А они что,ждали что их тут с цветами и оркестром встретят? И они ,кстати очень были бы нужны весной 2014 для освобождения от ДНР.А они ,за редким исключением,тупо сбежали,
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Ну вот поэтому полуграмотных патриотов (хоть в окоп вшей кормить, хоть в офис по клавиатуре долбить) в Украине много, а хороших инженеров и слесарей нет.
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А, тобто всі супер-круті інженери, біологи, будівельники, слюсарі і т.д. були зосереджені лише в Донецьку та Луганську.
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полуграмотных патриотов (хоть в окоп вшей кормить

сразу в бан
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Александр Сотник: Предсмертное видение империи

Когда Ельцин передавал власть Путину - ставки были высоки. Либо тюрьма для Ельцина и членов его «семьи», либо - разорение страны. Он прекрасно знал, что этот невзрачный человечишко - не просто хмырь, носящий кличку «Окурок». Он - вор и убийца. Теперь ставки еще выше. На карту поставлена безопасность самого мироздания...
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Молодці! Оце дійсно Люди з великої букви на відміну від оцих двох "персон".
Крымчане в День Соборности Украины принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко - Цензор.НЕТ 227
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на фік ти цих двох уродів тут виставив?
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Саме тому що вони виродки!!!
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Нужно было лучше к членину гранаты принести...
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Прямо скажем, не густо. Рашистская пропаганда и карательная машина сделали своё дело. Попробуй Крым вернуть политико-дипломатическим путём! Ровно так, как и Донбасс. Кто ж такой полигон без боя отдаст?
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Могу поспорить, что ни одного зрадобота не бьіло Крымчане в День Соборности Украины принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко - Цензор.НЕТ 3762
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Это, смотря с какой стороны посмотреть. Зрадоботы Роиси работают на Украину. Кримчани в День Соборності України принесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку - Цензор.НЕТ 3316
А у нас зрадоботы работают на Роисю.
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а ти - порохофіл? Кримчани в День Соборності України принесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку - Цензор.НЕТ 7439
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Ні, але якщо не зрадобот, то не обов'язково порохофіл. Зрозуміло?
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да народу пришло что яблоку не где упасть Кримчани в День Соборності України принесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку - Цензор.НЕТ 2798 .а как же ТАМЖЕНАШИЛЮДИ? Кримчани в День Соборності України принесли квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку - Цензор.НЕТ 5846
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Ложите цветы и тикайте, а то загребут в мусарню!
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"Я считаю, что мы тут сейчас не нарушаем законов России..."
Какие законы России?

Какой смысл, живя в Украине, учитывать законы России?
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Крымчане..Ежегодно отдыхал в крыму при Украине и ничего сказать про крымчан не могу, кроме того, что это до крайности ленивые, постоянно обвиняющие в своих проблемах всех и вся, но только не себя индивидумы. Вечно требующие содержания особи, считающие, что платить им должны лишь за факт, что они крымчане. Там возвращать некого и не к чему.
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є шо повертати - українську територію.
а крисчани - пливуть на пуй через керченську протоку. у тазиках.
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молодцы, люди имеют право, им нравится творчество Т.Г Шевченко и они имеют Право чествовать когда им хочется а Багряний дурак и даже хуже провокатор
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымчане в День Соборности Украины принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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