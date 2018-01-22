 Крымчане в День Соборности Украины принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, крымчане принесли букеты, в том числе – выполненные в цветах украинского флага.
Также представители Украинского культурного центра зажгла свечи в память всех погибших за независимость Украины и в честь Дня Соборности в храме святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Представитель Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова отметила, что крымчане возложили цветы к памятнику Шевченко в честь Дня Соборности Украины.
"Я считаю, что мы тут сейчас не нарушаем законов России. У нас есть потребность прийти в День Соборности к памятнику Шевченко. Мы принесли цветы, постояли... нам приятно общаться", – сказала Попова.
День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.
Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Там кроме камней с неба уже не х.. ждать!
Ты знаешь, что большая часть донецких, которые сейчас в Роисе работают, сначала подались в нашу сторону. Приехали, убедились, что нахер никому тут не нужны, и уехали.
Та ты шо? Правда? А на росии им наверно в дупку дуют? Я лично знаю 4 семьи кто покинул ордилосос, все 4 устроились, да первые 2 года было капец как тяжело и капец как пришлось попахать. Одной семье я почти 3 года сдавал жилье за полцены пока не раскрутились, прекрасные люди и ни минуты не жалел что помог им как мог. Но все эти семьи даже не рассматривали варианта поехать жить к оккупанту. А если это аморфная биомасса которой плевать, то пускай уже лучше катятся скатертью дорога, именно эта биомасса которой было неважно кто заплатит пенсию и сдала интервенту регион.
Я тебе говорю не про ту срань ватную, которая на пенсию своих бабок жить готова, а про вменяемых людей, у которых башка варит и руки из нужного места растут. В Роисе они оказались востребованы, а у нас нет.
Это не офисный планктон по рублю ведро, а спецы, которых в Украине и так было не особо много.
Или от нас в Польшу сейчас валят толпами менты и говно-скульпторы?
Неа. Валят те, кто хочет и может работать и зарабатывать. Западянам проще в Польшу, донецким тогда было проще в Роисю (пройдет немного времени и они тоже поймут, что из Роиси надо валить как можно дальше на Запад).
Это одно и то же. Если они настолько вменяемые и головастые, что готовы пиздячить на страну превратившую их малую родину в митиразиованное гетто, то не смею задерживать, без их "талантов" руки найдутся. Счастливо устроиться на новом месте, мне с ними не по пути.
сразу в бан
Когда Ельцин передавал власть Путину - ставки были высоки. Либо тюрьма для Ельцина и членов его «семьи», либо - разорение страны. Он прекрасно знал, что этот невзрачный человечишко - не просто хмырь, носящий кличку «Окурок». Он - вор и убийца. Теперь ставки еще выше. На карту поставлена безопасность самого мироздания...
А у нас зрадоботы работают на Роисю.
Какие законы России?
Какой смысл, живя в Украине, учитывать законы России?
а крисчани - пливуть на пуй через керченську протоку. у тазиках.