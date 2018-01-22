 Крымчане в День Соборности Украины принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, крымчане принесли букеты, в том числе – выполненные в цветах украинского флага.

Также представители Украинского культурного центра зажгла свечи в память всех погибших за независимость Украины и в честь Дня Соборности в храме святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Представитель Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова отметила, что крымчане возложили цветы к памятнику Шевченко в честь Дня Соборности Украины.

"Я считаю, что мы тут сейчас не нарушаем законов России. У нас есть потребность прийти в День Соборности к памятнику Шевченко. Мы принесли цветы, постояли... нам приятно общаться", – сказала Попова.

День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

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Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.