 Нынешняя сессия ПАСЕ будет очень тяжелой. Каждый день ожидаем "боевые действия", - Логвинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Георгий Логвинский.

"Сессия будет очень тяжелой. Каждый день ожидаем "боевые действия". Всю ночь мы планировали, что делать, как делать и как защищать наши интересы", - сказал Логвинский.

Как отметил вице-президент ПАСЕ, ситуация не становится лучше. "Ситуация ухудшается. Причина этого, в частности, в том, что проблемы, с которыми сталкиваются наши европейские партнеры, очень чувствительны для них. Например, неуплата Россией взносов, неуплата определенных взносов Турцией", - сказал Логвинский.

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Он также отметил, что "нынешняя сессия сложная и важная прежде всего потому, что будут избраны руководители политических сил, а это будет иметь решающую роль при принятии тех или иных политических решений".

"Будут также избираться главы комитетов, которые входят в состав Бюро ПАСЕ и будут принимать решения, включая продление санкций в отношении Российской Федерации. Кроме того, будет избран комиссар по правам человека, что очень важно для вопроса Крыма. Будет два доклада, которые непосредственно касаются Украины: о последствиях конфликта на территории Украины, также вопросы детей, пострадавших от военных конфликтов", - сказал Логвинский.

Как сообщалось, в Страсбурге 22 января началась зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 26 декабря.