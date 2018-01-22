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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1128) Страсбург (52) Логвинский (82)

 Нынешняя сессия ПАСЕ будет очень тяжелой. Каждый день ожидаем "боевые действия", - Логвинский

Украинская делегация готова к любым неожиданностям, которые возможны во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Георгий Логвинский.

"Сессия будет очень тяжелой. Каждый день ожидаем "боевые действия". Всю ночь мы планировали, что делать, как делать и как защищать наши интересы", - сказал Логвинский.

Как отметил вице-президент ПАСЕ, ситуация не становится лучше. "Ситуация ухудшается. Причина этого, в частности, в том, что проблемы, с которыми сталкиваются наши европейские партнеры, очень чувствительны для них. Например, неуплата Россией взносов, неуплата определенных взносов Турцией", - сказал Логвинский.

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Он также отметил, что "нынешняя сессия сложная и важная прежде всего потому, что будут избраны руководители политических сил, а это будет иметь решающую роль при принятии тех или иных политических решений".

"Будут также избираться главы комитетов, которые входят в состав Бюро ПАСЕ и будут принимать решения, включая продление санкций в отношении Российской Федерации. Кроме того, будет избран комиссар по правам человека, что очень важно для вопроса Крыма. Будет два доклада, которые непосредственно касаются Украины: о последствиях конфликта на территории Украины, также вопросы детей, пострадавших от военных конфликтов", - сказал Логвинский.

Как сообщалось, в Страсбурге 22 января началась зимняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 26 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3045799
 
 
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Для пущей убедительности, Логвинский должен был сфотографироваться в каске, ну раз ожидаются боевые действия.
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орден хмельницкого этому смелому еврею
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Логвинский крымский татарин. До аннексии Крыма работал там адвокатом.
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может он и крымский татарин
но я лично слышал как он сказал что он иудей
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Не понимаю...Раз подписали закон про возможность учений НАТО в Украине -то пусть приезжают и тренируются.И чем ближе к фронту ,тем лучше.А если и убъет кого из кацапских наемников,так и сами виноваты. Они же разрешения не получали на тренировки)).
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Учение НАТО, надо проводить исключительно в Крыму, боевые условия и враг натуральный, а не условный...
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может вас надо заменить? устали поди, отдохните
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Почему в ПАСЕ отправили агента ФСБ новинского от Украины ? Он там для раши материалы и переговоры вел?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНынешняя сессия ПАСЕ будет очень тяжелой. Каждый день ожидаем "боевые действия", - Логвинский
 
 
 
 
 
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