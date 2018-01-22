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 Политика Украины
  2023  49
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 Военная техника, которую Россия предлагает вернуть из оккупированного Крыма, будет стоить Украине миллиарды, - Гайдук. ВИДЕО

Военную технику из аннексированного Крыма придется модернизировать или утилизировать, а она в основном иностранного производства.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявил в сюжете телепроекта Крым.Реалии Сергей Гайдук, который в 2014-2016 годах был командующим Военно-морскими силами Украины.

 В 2014 году на территории АРК находились более 7 тыс. единиц украинской военной техники. За три месяца удалось перевезти меньше половины (на сумму 1 млрд долларов). По данным Минобороны, в оккупированном Крыму осталось 349 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 172 единицы бронетехники, 4360 единиц автотехники, 14 единиц авиатехники, 8 единиц зенитно-ракетных комплексов, 33 единицы радиолокационных систем и более 30 суден.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сенченко: "В 2014 году вывоз всей украинской техники из Крыма стоил бы 3 миллиарда гривен"

 "Восстановление, модернизация утилизация будет исчисляться десятками миллиардов. 70-80% вооружения и техники, которая находится, например, на кораблях, или российского, или иностранного производства. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы к импортозамещению?" - заявил Сергей Гайдук.

Как сообщалось, 11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута отметил, что заявление президента России Владимира Путина о возможной передаче Киеву украинской военной техники из Крыма – это "предвыборная информационная кампания"

Источник: https://censor.net.ua/n3045700
 
 
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Александр Сотник: Предсмертное видение империи

Когда Ельцин передавал власть Путину - ставки были высоки. Либо тюрьма для Ельцина и членов его «семьи», либо - разорение страны. Он прекрасно знал, что этот невзрачный человечишко - не просто хмырь, носящий кличку «Окурок». Он - вор и убийца. Теперь ставки еще выше. На карту поставлена безопасность самого мироздания..
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Какого нахер "мироздания"? Хуйло, оно никчёмно, мелко и не способно даже за яйца куснуть любого из имперских вождей ссср. Хуйло напоминает персонажа из "Губки Боба" - Планктона, который всегда всем гадил, а в итоге ничего не поймал...
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(Что за хня...
Почему я их не понимаю??? Военная техника, которую Россия предлагает вернуть из оккупированного Крыма, будет стоить Украине миллиарды, - Гайдук - Цензор.НЕТ 2882 )
Жаль что так мало техники россиянам оставили...
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Восстановление денежной системы и экономических связей на территории Крыма, дальнейшие вложения в обслуживание и развитие инфраструктуры Крыма, сотни тысяч пенсионеров на шею украинскому бюджету вместе с сотнями тысяч ватных крымчан, враждебно настроенных к Украине и тысячи потенциальных коллаборантов - вот все те прелести, которые будут исчисляться десятками миллиардов

Теперь возникает вопрос: а готовы мы к возвращению Крыма в состав Украины?

Я так понимаю, товарищ намекает, что нет.
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Украина готова к деоккупации АР Крым. Да и население, даже самое ватное, уже ждёт этого. Нужно только направить всё в правильное русло.
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По ходу кто-то собирается это все в Крыму выгодно купить...
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Все сделки а Крыму будут аннулированы, после возвращения законной власти.
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Та деньги к тому времени уже будут в офшорах...
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Лучше через суд выбивать компенсацию, за угробленную новую технику
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так вот и идет к этому подготовка, цену сбивают
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а если требовать вернуть в денежном эквиваленте а не саму технику, мол у Украины сомнения не навредят ли специально там пополамают испортят поцарапают, диверсии возможны, то есть невозможно её принять в натуральном виде, я не знаю, есть же юристы какие-нибудь
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Да что вы говорите. ))))
Злые люди говорят, шо вся раисска ВВС это 200 реально летающих
самолетов, если вычесть облупленные гробы на балансе, стоящие под брезентом, с деревянными заглушками, на которых уже тридцатое поколение опят растет.

это одна ауг сша. Только не собранная в кулак, а размазанная как говно по шоссе.
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"В 2014 году на территории АРК находились более 7 тыс. единиц украинской военной техники."
В 14 году порохоботы тут надрывались на тему что воевать нечем. 7000! едениц техники брошено только в Крыму. Сколько всего в Украине техники?
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Кацапчик, ты не прав. Воевать было не "нечем", а не кем. Армия представляла собой немотивированную толпу, которая считала русских братским народом, а не предателями и фашистами, как в итоге оказалось. Это и стало ключевым фактором оккупации Крыма рашистами.
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Сколько же адмиралу россияне кинули чтобы он сумму возможных компенсаций до ста рублей оценил?
Какая-то дружная игра идет вокруг этого оружия... Где оно выплывет? какая у кого доля?
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Возникает вопрос ЯО. Ведь в Крыму есть украинская эксперементальная станция по разработке ядерного вооружения. Это можно оценить в деньгах?
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Кому нужно старье? А вот ущерб выставить раше в международный суд за уворованную в 2014 году технику в Крыму НАДО! И плюс моральный ущерб .
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Надо принять закон, что все украинцы, кто принял гражданство РФ в период АТО, больше не имеют права получать гражданство Украины и пенсии. То есть считать их предателями Украины ( как оно и есть) . Таким образом Украина избавиться от ватных пенсионеров в Крыму
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Военная техника, которую Россия предлагает вернуть из оккупированного Крыма, будет стоить Украине миллиарды
***************

А ви знаєте, - дітей народжувати, - це ж треба мільярди!
А в лікарнях лікуватися, - також мільярди!
А владу таку дебільну утримувати, шо тільки людей лякає, - це ж мільярди мільярдів!
А може, ну її нахуй, таку владу? Га?
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Роисса занимает первое место в Европе и второе в мире по экспорту проституток.
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В характере шальном великоросса,
Прокравшись темной ночью, аки тать,
Зайти к соседу вежливо, без спроса,
И вежливо на стол ему насрать.


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За все прескверные дела
Господь кацапам дал Хуйла,
А нам за что-то ко всем бедам
Господь кацапа дал соседом.


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Вокруг одни дебилы вокруг, если предлагают бери, если пиздят бежи это истины, в данном моменте ничего брать не нужно это "как монетка кторая в гамне" готовы подобрать?
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Опять исследуемое оказалось со скрытыми сексуальными фантазиями... Что ж вы все на разврате повернутые? Это результат многовекового снохачества, что ли?
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"Воспрянет Русь!", - кричали хором,
И так воспрянула она,
Что по компьютерным просторам
Несется вал ее говна.


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Главное, что ты ДЕБИЛ это всё читаешь, а Мы тебя изучаем и Мы свой цели в этом достигаем.
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Вы такие забавные, кацапы. Вспомнил случай, как один ландыш из московии, доказывая как он круто живет, среди предметов роскоши особенно отметил "пластиковые стекло пакеты на окнах"!
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самоидентификация кацапа с реальностью не имеет никакой связи обычно
Так шо есть у него и руки-ноги, и ваты полная черепушка
Подпоясаться тока нечем - все проебано ибо
Так и ходят, поддерживая штаны руками
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Кацапы дуреют от крови,
По локоть испачкавши руки,
За это плешивому Вове
Осанну поют эти суки.

Уймитесь, шальные витии, -
Узрите достаточно скоро,
Когда доведется России
До дна испить чашу позора.

За вашу судьбу мы спокойны,
Давно запасаясь поп-корном, -
Для вас же кровавые войны
Концом обернутся позорным.
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Украина была просрана ещё в 90 годах,не смогла интегрироваться в ЕС и НАТО,не стала экономически состоятельной и успешной,все остальное только последствия бедности и отсталости страны.И если мировая элита общими усилиями не переломит ситуацию то все будет печальней и печальней ,вплоть до отключения света и отопления ...
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