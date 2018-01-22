 Военная техника, которую Россия предлагает вернуть из оккупированного Крыма, будет стоить Украине миллиарды, - Гайдук. ВИДЕО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявил в сюжете телепроекта Крым.Реалии Сергей Гайдук, который в 2014-2016 годах был командующим Военно-морскими силами Украины.
В 2014 году на территории АРК находились более 7 тыс. единиц украинской военной техники. За три месяца удалось перевезти меньше половины (на сумму 1 млрд долларов). По данным Минобороны, в оккупированном Крыму осталось 349 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 172 единицы бронетехники, 4360 единиц автотехники, 14 единиц авиатехники, 8 единиц зенитно-ракетных комплексов, 33 единицы радиолокационных систем и более 30 суден.
"Восстановление, модернизация утилизация будет исчисляться десятками миллиардов. 70-80% вооружения и техники, которая находится, например, на кораблях, или российского, или иностранного производства. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы к импортозамещению?" - заявил Сергей Гайдук.
Как сообщалось, 11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута отметил, что заявление президента России Владимира Путина о возможной передаче Киеву украинской военной техники из Крыма – это "предвыборная информационная кампания".
Когда Ельцин передавал власть Путину - ставки были высоки. Либо тюрьма для Ельцина и членов его «семьи», либо - разорение страны. Он прекрасно знал, что этот невзрачный человечишко - не просто хмырь, носящий кличку «Окурок». Он - вор и убийца. Теперь ставки еще выше. На карту поставлена безопасность самого мироздания..
Почему я их не понимаю??? )
Жаль что так мало техники россиянам оставили...
Теперь возникает вопрос: а готовы мы к возвращению Крыма в состав Украины?
Я так понимаю, товарищ намекает, что нет.
Злые люди говорят, шо вся раисска ВВС это 200 реально летающих
самолетов, если вычесть облупленные гробы на балансе, стоящие под брезентом, с деревянными заглушками, на которых уже тридцатое поколение опят растет.
это одна ауг сша. Только не собранная в кулак, а размазанная как говно по шоссе.
В 14 году порохоботы тут надрывались на тему что воевать нечем. 7000! едениц техники брошено только в Крыму. Сколько всего в Украине техники?
Какая-то дружная игра идет вокруг этого оружия... Где оно выплывет? какая у кого доля?
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А ви знаєте, - дітей народжувати, - це ж треба мільярди!
А в лікарнях лікуватися, - також мільярди!
А владу таку дебільну утримувати, шо тільки людей лякає, - це ж мільярди мільярдів!
А може, ну її нахуй, таку владу? Га?
Прокравшись темной ночью, аки тать,
Зайти к соседу вежливо, без спроса,
И вежливо на стол ему насрать.
Господь кацапам дал Хуйла,
А нам за что-то ко всем бедам
Господь кацапа дал соседом.
И так воспрянула она,
Что по компьютерным просторам
Несется вал ее говна.
Так шо есть у него и руки-ноги, и ваты полная черепушка
Подпоясаться тока нечем - все проебано ибо
Так и ходят, поддерживая штаны руками
По локоть испачкавши руки,
За это плешивому Вове
Осанну поют эти суки.
Уймитесь, шальные витии, -
Узрите достаточно скоро,
Когда доведется России
До дна испить чашу позора.
За вашу судьбу мы спокойны,
Давно запасаясь поп-корном, -
Для вас же кровавые войны
Концом обернутся позорным.