 Военная техника, которую Россия предлагает вернуть из оккупированного Крыма, будет стоить Украине миллиарды, - Гайдук. ВИДЕО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявил в сюжете телепроекта Крым.Реалии Сергей Гайдук, который в 2014-2016 годах был командующим Военно-морскими силами Украины.

В 2014 году на территории АРК находились более 7 тыс. единиц украинской военной техники. За три месяца удалось перевезти меньше половины (на сумму 1 млрд долларов). По данным Минобороны, в оккупированном Крыму осталось 349 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 172 единицы бронетехники, 4360 единиц автотехники, 14 единиц авиатехники, 8 единиц зенитно-ракетных комплексов, 33 единицы радиолокационных систем и более 30 суден.

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"Восстановление, модернизация утилизация будет исчисляться десятками миллиардов. 70-80% вооружения и техники, которая находится, например, на кораблях, или российского, или иностранного производства. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы к импортозамещению?" - заявил Сергей Гайдук.

Как сообщалось, 11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута отметил, что заявление президента России Владимира Путина о возможной передаче Киеву украинской военной техники из Крыма – это "предвыборная информационная кампания".