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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10237) увольнение (1385) Данилюк Александр (244) ГФС (2371) Насиров (654)

 Я снова подал в Кабмин представление на увольнение Насирова, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что уже обращался в правительство по поводу отстранения от должности Романа Насирова.

"Я обратился по этому поводу в Кабмин еще в апреле прошлого года. Пытался несколько раз решение этого вопроса ускорить, но только этим вопросом я не могу заниматься, слишком много других задач. На совещании перед Кабмином в среду было решено, что нужно еще раз подать формальное обращение. Что и было сделано в тот же день", - сказал министр в интервью для DT, пишет Цензор.НЕТ. 

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Он отметил, что "зависшая" ситуация дискредитирует власть. Это касается и нарушение Насировым закона о гражданстве. "Если мы как правительство не реагируем на нарушение закона чиновником, как мы можем требовать законопослушности от граждан?" - заявил Данилюк. 

Ранее сообщалось, что Министр финансов Александр Данилюк заявил, что снова будет поднимать вопрос об отставке главы ГФС Романа Насирова на ближайшем заседании Кабинета министров. В ответ отстраненный глава ГФС Роман Насиров назвал это заявление "детским садом". Отметим, что опровергал Насиров и информацию о наличии у себя второго паспорта - гражданина Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3045699
 
 
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Но, как эта банда уже утомила!!! Это дерьмо ещё круче, чем было до них!!!
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А как насчет судебного вердикта. "Виновен"? А то оно всяко бывает. Вона нациАнальный полЛЮцай Олийнык - даже наличие трупа невинно убиенного не стало причиной для увольнения. Це ж Україна!
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Вечно зеленый плед. Вечно зеленый, не опадающий его хозяин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ снова подал в Кабмин представление на увольнение Насирова, - Данилюк
 
 
 
 
 
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