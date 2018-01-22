 Я снова подал в Кабмин представление на увольнение Насирова, - Данилюк

"Я обратился по этому поводу в Кабмин еще в апреле прошлого года. Пытался несколько раз решение этого вопроса ускорить, но только этим вопросом я не могу заниматься, слишком много других задач. На совещании перед Кабмином в среду было решено, что нужно еще раз подать формальное обращение. Что и было сделано в тот же день", - сказал министр в интервью для DT, пишет Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что "зависшая" ситуация дискредитирует власть. Это касается и нарушение Насировым закона о гражданстве. "Если мы как правительство не реагируем на нарушение закона чиновником, как мы можем требовать законопослушности от граждан?" - заявил Данилюк.

Ранее сообщалось, что Министр финансов Александр Данилюк заявил, что снова будет поднимать вопрос об отставке главы ГФС Романа Насирова на ближайшем заседании Кабинета министров. В ответ отстраненный глава ГФС Роман Насиров назвал это заявление "детским садом". Отметим, что опровергал Насиров и информацию о наличии у себя второго паспорта - гражданина Великобритании.