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 Украинская авиакомпания подтвердила гибель своих пилотов во время теракта в Кабуле

В Кабуле в результате атаки боевиков на отель погибли двое пилотов украинской частной авиакомпании "Украинские крылья".

Такой комментарий, как сообщает Цензор.НЕТ, дал Громадскому директор этой авиакомпании Владимир Костенко. Ему информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов.

Один из пилотов - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. Информации о втором погибшем пилоте пока нет.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Число погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до 7 человек, - МИД

Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах.

Источник: https://censor.net.ua/n3045698
 
 
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