 Украинская авиакомпания подтвердила гибель своих пилотов во время теракта в Кабуле

Такой комментарий, как сообщает Цензор.НЕТ, дал Громадскому директор этой авиакомпании Владимир Костенко. Ему информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов.

Один из пилотов - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения. Информации о втором погибшем пилоте пока нет.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Число погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до 7 человек, - МИД

Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах.