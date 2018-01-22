 России не предлагали поправки к проекту резолюции ООН о миротворцах на Донбассе, - Лавров

Об этом Лавров рассказал в интервью изданию "Коммерсант", пишет Цензор.НЕТ.

"Нет, поправок нам никто не предлагал, а мы как раз хотим поправок. Я разговаривал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, с нашими французскими, германскими коллегами. Они говорят, что это очень правильный и хороший шаг, но нужно что-то еще. Хорошо, давайте сядем, вы нам скажите, что и как, мы посмотрим, насколько это отвечает целям реализации минских договоренностей. В любом случае в самом проекте резолюции записано то, что мы должны быть абсолютно привержены принципу "Комплекса мер", который предполагает согласование всех действий между Киевом, Донецком и Луганском. Нам отвечают, что надо подумать, как еще что-то сделать. Но "пар уходит в свисток", никто с нами не садится и не начинает обсуждать", - отметил глава МИД РФ.

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В то же время, он признал, что были предложены альтернативные варианты. "Идеи, которые выдвигали вне контекста работы над нашим проектом резолюции, идут в другом направлении. Наш проект означает, что минские соглашения незыблемы: часть договоренностей предполагает миссию наблюдателей ОБСЕ, а поскольку она не всегда работает в безопасных условиях, ее надо охранять. Куда бы ни шла эта миссия, с ней должны следовать вооруженные охранники ООН. Это логика и юрисдикция минских договоренностей. Нам говорят, что раз мы принимаем концепцию миротворцев, то давайте их сделаем ответственными за все, что происходит по правую сторону от линии соприкосновения, пусть они обеспечат безопасность вплоть до границы с Россией. Тогда в этих условиях мы проведем выборы, и все будет хорошо", - утверждает министр иностранных дел РФ.

Напомним, 22 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

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Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

9 января 2018 года постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения.