 России не предлагали поправки к проекту резолюции ООН о миротворцах на Донбассе, - Лавров

Об этом Лавров рассказал в интервью изданию "Коммерсант", пишет Цензор.НЕТ.
"Нет, поправок нам никто не предлагал, а мы как раз хотим поправок. Я разговаривал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, с нашими французскими, германскими коллегами. Они говорят, что это очень правильный и хороший шаг, но нужно что-то еще. Хорошо, давайте сядем, вы нам скажите, что и как, мы посмотрим, насколько это отвечает целям реализации минских договоренностей. В любом случае в самом проекте резолюции записано то, что мы должны быть абсолютно привержены принципу "Комплекса мер", который предполагает согласование всех действий между Киевом, Донецком и Луганском. Нам отвечают, что надо подумать, как еще что-то сделать. Но "пар уходит в свисток", никто с нами не садится и не начинает обсуждать", - отметил глава МИД РФ.
В то же время, он признал, что были предложены альтернативные варианты. "Идеи, которые выдвигали вне контекста работы над нашим проектом резолюции, идут в другом направлении. Наш проект означает, что минские соглашения незыблемы: часть договоренностей предполагает миссию наблюдателей ОБСЕ, а поскольку она не всегда работает в безопасных условиях, ее надо охранять. Куда бы ни шла эта миссия, с ней должны следовать вооруженные охранники ООН. Это логика и юрисдикция минских договоренностей. Нам говорят, что раз мы принимаем концепцию миротворцев, то давайте их сделаем ответственными за все, что происходит по правую сторону от линии соприкосновения, пусть они обеспечат безопасность вплоть до границы с Россией. Тогда в этих условиях мы проведем выборы, и все будет хорошо", - утверждает министр иностранных дел РФ.
Напомним, 22 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
9 января 2018 года постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения.
Это не "зрада", но и через чур сильных надежд на блицкриг не стройте.
Всех с праздником!!! Ровно сто лет назад, 19 января, Патриарх Тихон благословил меня и предал анафеме чекистов, безбожников, "явных и тайных врагов Церкви". О моем благословении чуть ниже. Приоритет - проклятию коммуняк! ))) Стоит заметить, что эта Анафема по сей день не снята. Её просто пытаются исказить, обесценить и забыть. Но, Слава Богу, не все болеют параноидальной формой амнезии. Проклятие - штука серьезная, и расслабляться кремлевским ореликам точно не стоит… Посему с радостью напомню пару пунктов из заявления Тихона
К тому времени в России коммуняки уже здорово разгулялись и натворили не мало зол, хотя, конечно, до уровня нынешних кремлевских было еще сто лет немыслимой крови… Но уже тогда, 19 января 1918-го, Патриарх Тихон проклял "врагов Истины Христовой… сеющих семена злобы, ненависти и братоубийственной брани…". Согласитесь, что более четкой формулировки путинскому режиму невозможно вообразить.
Сто лет назад, невозможно было представить, что на месте патриарха будет сидеть сотрудник того самого, проклятого Тихоном, НКВД-КГБ. Но, увы, это именно так. В этом нет никаких ни исторических, ни юридических сомнений… Ребятки, проклятые патриархом сто лет тому, оделись в его ризы и сидят на его же месте. Слуги дьявола, с КГБ-шными погонами, объявили себя духовными лидерами России. Чем вам не первая страница Апокалипсиса…
Интересно на сколько умножил бы свои проклятия Патриарх Тихон, в какую степень он бы их возвел, увидев то, что происходит сегодня? Пару недель назад, в Москве, на столетнем юбилее проклятых Патриархом чекистов пел православный хор сретенского монастыря. Еще раз. На столетнем юбилее, проклятого православным патриархом НКВД, зажигал православный хор. Причем хор того самого монастыря, который КГБ-шниками был разогнан, монахов которого расстреливали прямо на территории собора, стены коего превратились в общежитие НКВД…
И вот спустя сто лет… хор Сретенки поет на чекистском пиру. Это, друзья, полный абзац! Как там докладывал Путин на съезде чекистских генералов, после своего прихода к власти: "Приказ №1 по проникновению в высшие эшелоны государственной власти выполнен". - Как бы пошутил он тогда… А ведь многие улыбнулись и действительно поверили, что это шутка…
На этом юбилейном НКВД-истском концерте, пением православного хора вместе с Путиным, наслаждались и ностальгировали по чекистской юности нынешние ФСБ-шники. Все вот эти потомки и верные приемники проклятого Тихоном железобетонного Дзержинского.
Генералы КГБ-ФСБ под пение попов чувствовали себя не просто виновниками торжества, но триумфаторами! И никто им, беднягам, не напомнил о том, что они официально, канонически корректно, литургически безупречно прокляты Патриархом.
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Заметим, что православный хор пел для этой путинской братии легендарных "Журавлей". "Мне кажется порою, что солдаты…" ну, вы помните… В юбилей ЧК эта дедовская песня, посвященная павшим (в том числе от НКВД-истских спецотрядов) воинам Второй Мировой, в исполнении православного хора, - это сюрреализм какой-то. Кощунство высшей степени… Это изощренное, изысканное богохульство.
Как прекрасно известно, нынче на Руси церковью правит нераскаявшийся КГБ-шник Патриарх Кирилл: он же агент Михайлов с юных лет, он же приемник Патриарха Алексия Второго (он же агент КГБ Дроздов). Последний, в свою очередь, принял власть от КГБ-иста патриарха Пимена и т.д.
Там цепочка непрерывной "канонической" преемственности длинная. По патриаршей линии она, как минимум, до 1943-го года тянется. Именно тогда всю эту структуру, называемую нынче московской патриархией, под видом служения Господу "рукоположил" Сталин на песнопение себе любимому. Вспомним пару деталей той истории. Цитата из совсем недавно опубликованного СБУ документа о том, как создавался нынешний Московский патриархат:
"Приступить к подбору кандидатов, участвующих на соборе из числа духовенства и мирян, наметив с этой целью лиц, имеющих религиозный авторитет среди духовенства и верующих и в то же время проверенных на агентурной или партийной работе…" и т.д.
Еще пару фраз из того проклятия патриарха. Они также просто в десяточку к сегодняшней ситуации в России: "Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это, поистине, дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной!"
Нынешняя чекистская хунта в России проклята. Это исторический, канонический факт. Дабы развеять сомнения, еще строчка из той анафемы столетней давности: "И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми!"
Кстати, стоит заметить, что сегодня, наряду с юбилеем проклятия путинской своры, ровно столетие с того дня, когда патриарх Тихон благословил меня лично. Меня… протестантского пастора… Хотя вряд ли он мог представить в деталях такое развитие сюжета. Вот послушайте, что Тихон сказал в тот день:
"А вы, братия архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностию зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной (прошу заметить, я именно это и делаю). Немедленно устрояйте духовные союзы (этим активно заняты протестанты, не смотря на яростное сопротивление и противодействие московских попов), зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления (и это тоже моя работа уже 25 лет), и мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою креста!"
Аминь. Что переводится с нашего церковного: Да будет так!
Всех с праздником… Со столетним юбилеем проклятия Ленинско-Сталинско-Путинской системы.
Воистину… Ура, товарищи!!
И где эти идея?
ООН будет охранять ОБСЕ.
А безопасность выборов будет обеспечивать иг го го .
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Петро тогда быстро закрыл фабрику Рошен в Мариуполе.