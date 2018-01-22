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 Из-за сокращения финансирования закрыта для посетителей статуя Свободы в Нью-Йорке

Если Сенат не примет проект о временном финансировании в понедельник утром, то на работу не смогут выйти до половины федеральных служащих США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Частичная приостановка работы государственных учреждений в США, связанная с трудностями с принятием временного бюджета федерального правительства, отражается и на главных символах страны. Так, в Нью-Йорке "из-за нехватки ассигнований" были в субботу, 20 января, закрыты для посетителей статуя Свободы и остров Эллис. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.

Из-за сокращения финансирования закрыта для посетителей статуя Свободы в Нью-Йорке 01

Последняя возможность предотвратить бюджетный кризис представится утром в понедельник, 22 января, на экстренном голосовании в Сенате. Субботняя попытка не увенчалась успехом.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Федеральное правительство США прекратило работу

DW уточняет, что Конгрессу США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017 года. Одним из основных спорных пунктов является рост расходов Пентагона - против их резкого увеличения выступают демократы. Кроме того, Демократическая партия отказывается утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

Источник: https://censor.net.ua/n3045696
 
 
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Нічого страшного, післязавтра відкриють. Або, максимум, за тиждень.
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Я хренею от них:"...Если Сенат не примет проект о временном финансировании в понедельник утром, то на работу не смогут выйти до половины федеральных служащих США..."!!! - У нас людям годами зарплату не платят, а они ходят и работают, и даже стесняются напомнить, что бы Держава с ними рассчиталась! А тут нет - всё, пока! Ек смогут выйти!!!
МОЛОДЦЫ!!! Нас до них ещё расти и расти!
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Знакомая работает парикмахером в военной академии Вест-Пойнт. Сказали с понедельника сидеть дома до решения ситуации.
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Оце як люди серйозно до б'юджету відносяться! Тому і живуть красиво.
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Пишут, что Трамп может не поехать в Давос из-за отсутствия возможности оплатить его проживание там и керосин для борта №1. Прикольно.
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Если фирма обанкротилась, или ещё как -- государство работягам полгода зарплату платит... ...потом Биржа Труда подключается... -- очень интересный момент -- можно профессию сменить -- любое бесплатное проф. образование получить -- на полном содержании.
Это круто! -- сам так Баварскую Транспортную Академию поимел и кончил ...*)
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-- инсольвенц получит от государства... ...у нас так...
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Это формальность, примут что нужно и возобновят работу.
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-- у нас тут тоже -- ураганы с жертвами... ...уже 5 человек погибло...
А шо, думаете, в Бундесе нет блатных и мажоров? -- так они есть -- "райхе дойче", называются.
То гуляют, то стреляют, то сексуально домогаются... ...но в тюрягу не присаживаются -- адвокаты пашут, как шахтёрские лошади...*)
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придется Трампу просить помощи у барыги Из-за сокращения финансирования закрыта для посетителей статуя Свободы в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 7213
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У путена деньги заберут и профинансируют.
Уже чуть чуть осталось.
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ну что, белая раса Америка довольно правлением дядюшки Скруджа, Дональда т.е.?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за сокращения финансирования закрыта для посетителей статуя Свободы в Нью-Йорке
 
 
 
 
 
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