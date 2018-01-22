 Из-за сокращения финансирования закрыта для посетителей статуя Свободы в Нью-Йорке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Частичная приостановка работы государственных учреждений в США, связанная с трудностями с принятием временного бюджета федерального правительства, отражается и на главных символах страны. Так, в Нью-Йорке "из-за нехватки ассигнований" были в субботу, 20 января, закрыты для посетителей статуя Свободы и остров Эллис. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.

Последняя возможность предотвратить бюджетный кризис представится утром в понедельник, 22 января, на экстренном голосовании в Сенате. Субботняя попытка не увенчалась успехом.

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DW уточняет, что Конгрессу США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017 года. Одним из основных спорных пунктов является рост расходов Пентагона - против их резкого увеличения выступают демократы. Кроме того, Демократическая партия отказывается утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.