 В результате непогоды на Одесчине повреждены 1100 опор ЛЭП, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
"По уточненным данным ОАО "Одессаоблэнерго" в области было повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач. Специалисты работают в круглосуточном режиме с 18 января.
Для восстановления работы опор в области дополнительно привлечены аварийные бригады из 3 областей: Киевской, Херсонской и Кировоградской. Последний раз стихия с подобными последствиями фиксировалась в Одесской области в прошлом веке", - сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.
От какого-то вшивого ветерка...