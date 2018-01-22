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Все про:Одесская область (1390) стихия (782) Степанов Максим (51) электроэнергия (124)

 В результате непогоды на Одесчине повреждены 1100 опор ЛЭП, - ОГА

В Одесской области вследствие непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

"По уточненным данным ОАО "Одессаоблэнерго" в области было повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач. Специалисты работают в круглосуточном режиме с 18 января.

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Для восстановления работы опор в области дополнительно привлечены аварийные бригады из 3 областей: Киевской, Херсонской и Кировоградской. Последний раз стихия с подобными последствиями фиксировалась в Одесской области в прошлом веке", - сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3045695
 
 
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Цей деь в історії. 22 січня 1918 року Центральна Рада прийняла IV Універсал, яким проголосила незалежність Української Народної Республіки.
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Маленькое дополнение - Англия, Франция и др страны не признали и не поддерживали независимость Украины. (c)
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Щось їх там занадто пошкоджено. Якщо я не помиляюсь, допустима відстань між опорами ЛЕП - не менше 200 м. Помножимо 1100 опор х 200 м = 220000 м або 220 км. Знову, мабуть, будуть "пиляти" бюджетні кошти на фіктивних ремонтах.
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Нет! То ты с высоковольтными путаешь! Городские столбы 35-70м, чи 60м, уже не помню, тоже от напруги зависит! В результате непогоды на Одесчине повреждены 1100 опор ЛЭП, - ОГА - Цензор.НЕТ 632
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При той цене, что мы платим за электроэнергию, не обеднеют однозначно.
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Та, как бы не придумали компенсировать тарифами!
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В Дании шторм на море , ветер в 30 метров в сикунду , а свет есть , почему ? Ответ простой . Потому что все электрические кабеля в земле , и почему так не зделать Украине? А как потом деньги пилить с бюджета на восстановление ЛЭП ? Украина фантастика
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А восстанавливать сгоревший кабель под землей дешевле?
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Как практика показывает - ДА! То погода, то самосвал......
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Только чтобы свалить высоковольтный столб, нужно несколько самосвалов... да и еще, их вдоль дороги никто и не ставит!
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Андрей! "...В Одесской области вследствие непогоды повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач..." и гляньте на фотку - это ВЛЭП до 1000 В (т.н. Воздушная Линия низшего класса напряжений, подводящая электроэнергию к потребителям). Здесь никто не говорит о сверхдальних или даже магистральных ЛЭП!!!, как вы правильно заметили "... чтобы свалить..., нужно несколько самосвалов... ", а не какой-то там снежок с ветерком!!! В результате непогоды на Одесчине повреждены 1100 опор ЛЭП, - ОГА - Цензор.НЕТ 6542
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Видно знатно попилили на столбах из говна и палок. Провести экспертизу, найти производителя, возбудиться уголовным делом.
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По той же причине по которой в СССР цвет в телевидении передавался по системе SECAM а не PAL.
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почему в заголовках всегда присутствует "*счина"
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ЛЕП має проектний термін експлуатації 40 років, а судячи по плісняві на стовпах, термін експлуатації даноі ЛЕП минув ще у 2000 році. Одесаобленерго не проводило планові ремонти та реконструкції ЛЕП і тому кожен випадок стихії призводить до масових відключень!!!!! Чому зараз держава має платити за ці ремонти?????
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Может и была замена на дендро-фекальные. Ну или только по бумагам.
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А что на столбах не горит , только под землёй ? Я не знала . Почему в Дании не пропадает свет , здесь кабли не горят ?
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В штатах тоже свет не пропадал, пока от скачка напряжения в 2003 году потухло все восточное побережье!
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Думаю просто Вы не знаете арифметики и не знаете ничего в электричестве.
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Всё, началась сыпаться советская инфраструктура...
От какого-то вшивого ветерка...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате непогоды на Одесчине повреждены 1100 опор ЛЭП, - ОГА
 
 
 
 
 
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