 В результате непогоды на Одесчине повреждены 1100 опор ЛЭП, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

"По уточненным данным ОАО "Одессаоблэнерго" в области было повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач. Специалисты работают в круглосуточном режиме с 18 января.

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Для восстановления работы опор в области дополнительно привлечены аварийные бригады из 3 областей: Киевской, Херсонской и Кировоградской. Последний раз стихия с подобными последствиями фиксировалась в Одесской области в прошлом веке", - сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

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