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 Цена на газ уменьшится к 2020 году, когда Украина обеспечит себя собственным топливом, - премьер-министр

Владимир Гройсман считает, что Украина за три-четыре года сама сможет обеспечить себя газом.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"У меня подход фундаментальный. Я хочу, чтобы за три-четыре года мы стали страной, которая обеспечивает себя собственным газом. Как только это случится, мы на 20-30% сможем снизить цену газа на этот год и на будущее", - сказал глава правительства.

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По его словам, сначала нужно сделать ряд конкретных шагов для того, чтобы обеспечить рост экономики на уровне, превышающем 5%.

"Я считаю, это возможно сделать фундаментально в 2020 году, а популистически - в любой момент, то есть сказать, что цена будет меньше. Но если мы это скажем сейчас, то уже через год все грохнется и не будет чем сдачу давать. Поэтому экономика роста, концентрация на росте больше 5%", - отметил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3045694
 
 
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Мені взагалі цікаво!-Чи знає кожен українець,скільки кубів газу у нас добувається і скільки споживається населенням,а не підприємствами!.....Та ще скільки не розвіданих родовищ...
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Ви, мабуть, соцопитування хочете провести?
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Я мабуть розбираюсь у богатствах недр України та у жадібності наших бариг при владі Цена на газ уменьшится к 2020 году, когда Украина обеспечит себя собственным топливом, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 1662
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Єдиний спосіб позбавити бариг при владі задовільняти свою жадібність - це зробити так, щоб їм 1. ніякими підприємствами, в т.ч. у видобувній галузі, не було змоги керувати 2. не було повноважень призначати ціни Цена на газ уменьшится к 2020 году, когда Украина обеспечит себя собственным топливом, - премьер-министр - Цензор.НЕТ 5825
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦена на газ уменьшится к 2020 году, когда Украина обеспечит себя собственным топливом, - премьер-министр
 
 
 
 
 
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