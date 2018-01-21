 Цена на газ уменьшится к 2020 году, когда Украина обеспечит себя собственным топливом, - премьер-министр

Такое мнение он высказал в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"У меня подход фундаментальный. Я хочу, чтобы за три-четыре года мы стали страной, которая обеспечивает себя собственным газом. Как только это случится, мы на 20-30% сможем снизить цену газа на этот год и на будущее", - сказал глава правительства.

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По его словам, сначала нужно сделать ряд конкретных шагов для того, чтобы обеспечить рост экономики на уровне, превышающем 5%.

"Я считаю, это возможно сделать фундаментально в 2020 году, а популистически - в любой момент, то есть сказать, что цена будет меньше. Но если мы это скажем сейчас, то уже через год все грохнется и не будет чем сдачу давать. Поэтому экономика роста, концентрация на росте больше 5%", - отметил Гройсман.