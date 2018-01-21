 Число погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до 7 человек, - МИД

Об этом в Твиттере сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.

"Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек. Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил информацию о 6 погибших украинцах.