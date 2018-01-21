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Все про:Афганистан (168) МИД (4333) теракт (1888) Кирилич Василий (1)

 Число погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до 7 человек, - МИД

Число украинских граждан, погибших в результате террористической атаки на отель в Кабуле (Афганистан), может возрасти до 7 человек.

Об этом в Твиттере сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.

"Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек. Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко

Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил информацию о 6 погибших украинцах.

Число погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до 7 человек, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045692
 
 
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а что делают пилоты международных авиалиний в гостиницах в других странах?
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Героином затариваются
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Афганистан в прошлом году перестал покупать резиновые сапоги из Украины, поскольку мы поставляли туда до 84% всей водонепроницаемой обуви. Может по этому вопросы решали. А может вели переговоры по открытию магазинов "Рошен" в Кабуле. Кількість загиблих у Кабулі українців може збільшитися до 7 осіб, - МЗС - Цензор.НЕТ 6679
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Скромный Кролик :

Украинских летчиков , равно как и летчиков со стран бывшего СССР можно встретить везде - в Конго, Нигерии, Чаде , Мали, в том же Афганистане , да и в других горячих точках , выполняют боевые задачи причем нелегально - официально типа перевозят мирные грузы , а на самом деле доставляют оружие, боеприпасы, взрывчатку.Помните в отеле Мали растреляли шесть Российских летчиков ? Казалось бы с разных стран , а выполняют одни и те же задачи , единым фронтом . Этими движениями управляют иллюминаты , которые напрямую связаны с сатаной и ждут прихода антихриста , они захватили власть во многих странах , у них есть всё и денежные печатные станки в том числе ... предстоит битва с злом и судя по событиям ждать осталось не долго .
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Вопрос сечас всех интересует что они там делали, поле ответа можно "поносом" как вы любите, но этоУкраинцы и Запомните они наши, если Украинцы, не бывает всех идеальных!!!
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А может и не может увеличится,где таких набирают дебилов,что бы так подавать новости,та еще и о погибших,кошмар
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Когда уже наша Украина будет настолько злая и зубастая, чтобы за 7 своих погибших граждан дронами ровнять логова террористов по всему миру . . . Даже если у террористов под одеждой проступают погоны какой-то страны . . .
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Там вроде конференция была по информационным технологиям в том отеле.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧисло погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до 7 человек, - МИД
 
 
 
 
 
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