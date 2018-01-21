 Число погибших в Кабуле украинцев может увеличиться до 7 человек, - МИД

Об этом в Твиттере сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.
"Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек. Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.
По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил информацию о 6 погибших украинцах.
Украинских летчиков , равно как и летчиков со стран бывшего СССР можно встретить везде - в Конго, Нигерии, Чаде , Мали, в том же Афганистане , да и в других горячих точках , выполняют боевые задачи причем нелегально - официально типа перевозят мирные грузы , а на самом деле доставляют оружие, боеприпасы, взрывчатку.Помните в отеле Мали растреляли шесть Российских летчиков ? Казалось бы с разных стран , а выполняют одни и те же задачи , единым фронтом . Этими движениями управляют иллюминаты , которые напрямую связаны с сатаной и ждут прихода антихриста , они захватили власть во многих странах , у них есть всё и денежные печатные станки в том числе ... предстоит битва с злом и судя по событиям ждать осталось не долго .