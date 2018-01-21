 "Никто ни о каких встречах и не говорил", - Песков о "тайных встречах" Путина и Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Никто ни о каких встречах и не говорил", - пояснил Песков в беседе с ТАСС. "В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - подчеркнул он.

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Напоминаем, в воскресенье некоторые СМИ со ссылкой на интервью Пескова на телеканале "Россия 1" сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко. Пресс-служба Президента Украины данную информацию опровергла.