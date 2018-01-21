 "Никто ни о каких встречах и не говорил", - Песков о "тайных встречах" Путина и Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Никто ни о каких встречах и не говорил", - пояснил Песков в беседе с ТАСС. "В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - подчеркнул он.
Напоминаем, в воскресенье некоторые СМИ со ссылкой на интервью Пескова на телеканале "Россия 1" сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко. Пресс-служба Президента Украины данную информацию опровергла.
Узнали о:
- якобы письмах и объяснительных, написанных в 2007 году;
- о поездке на Мальдивы (за свой счет, без использования госресурсов);
- якобы встречах с путиным на уровне двухсторонних контактов.
Причина понятна и проста - предвыборный год начался. Но это получается, что за почти четыре года они не нашли хоть сколько-нибудь серьезного компромата или стратегических ошибок? Вот настолько все пусто, что приходится оперировать откровенными фейками и чушью?
Да , гниды москальские , плохи ваши дела !
А эта идея с новой фамилией? - в Мальдивы он летал не как Порошенко..
Так кто же он?
2. За свой счет без госресурсов - это ему терминал не открывали, это он таможню проходил, его никто не встречал и сопровождал...по ходу за все и везде платил по прайслисту...так может каждый?
3. Якобы и двухсторонних встречах с Путиным...скорее всего, они были тристоронними...
Встреч не было - кто говорит? Петро где-то так сказал?
Заяв не писал в 2007 - кто сказал, Петро?
Да еще пару дней назад никто и в Мальдивы не летал!!!
Есть что-то вроде мордобоя в ресторане.
Представьте, сколько же надо украсть, чтобы легко и непринужденно потратить полмиллиона баксов на недельный отдых. Полмиллиона баксов, Карл!!!!!
И не слушайте проплаченных порохоботов, что он отдыхал за свои. Это все спизженные у нас деньги - через схемы "Роттердам+", через очень дорогие и нах никому не нужные катера на Ленкузне, через многократный рост тарифов, через непостроенную стену на границе, через новую прихватизацию, через новые оффшоры, на которые выводятся прибыли украинских компаний и т.д., и т.п. Порошенко стал младшим бизнес-партнером Ахметова, т.е. стал акционером ДТЭК. Каждое повышение тарифов - это рост доходов Ахметова и Порошенко. А теперь прикиньте, если младший бизнес-партнер наворовал столько, что может легко выбросить полмиллиона долларов на недельный отдых, то сколько же наворовал старший бизнес-партнер Ахметов?