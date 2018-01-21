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 "Никто ни о каких встречах и не говорил", - Песков о "тайных встречах" Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Никто ни о каких встречах и не говорил", - пояснил Песков в беседе с ТАСС. "В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - подчеркнул он.

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Напоминаем, в воскресенье некоторые СМИ со ссылкой на интервью Пескова на телеканале "Россия 1" сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко. Пресс-служба Президента Украины данную информацию опровергла.

Источник: https://censor.net.ua/n3045691
 
 
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За три недели этого года мы уже узнали о многом про Петро Порошенко. За три недели года, где дней десять выпали на праздники и тотальную леньку.

Узнали о:

- якобы письмах и объяснительных, написанных в 2007 году;
- о поездке на Мальдивы (за свой счет, без использования госресурсов);
- якобы встречах с путиным на уровне двухсторонних контактов.

Причина понятна и проста - предвыборный год начался. Но это получается, что за почти четыре года они не нашли хоть сколько-нибудь серьезного компромата или стратегических ошибок? Вот настолько все пусто, что приходится оперировать откровенными фейками и чушью?
Да , гниды москальские , плохи ваши дела !
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1. Якобы Петро не агент-Лолита и ничего такого не писал

А эта идея с новой фамилией? - в Мальдивы он летал не как Порошенко..
Так кто же он?
2. За свой счет без госресурсов - это ему терминал не открывали, это он таможню проходил, его никто не встречал и сопровождал...по ходу за все и везде платил по прайслисту...так может каждый?

3. Якобы и двухсторонних встречах с Путиным...скорее всего, они были тристоронними...
Встреч не было - кто говорит? Петро где-то так сказал?
Заяв не писал в 2007 - кто сказал, Петро?
Да еще пару дней назад никто и в Мальдивы не летал!!!
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"Ніхто про жодні зустрічі і не говорив", - Пєсков про "таємні зустрічі" Путіна і Порошенка - Цензор.НЕТ 9645 Глава государства, ведущий прямой бизнес с врагом, убивающим его граждан и захватывающим его территорию, должен быть осужден военным трибуналом и прилюдно казнен за измену.Не-а?
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Войны же нет...
Есть что-то вроде мордобоя в ресторане.
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Вот вот...Только когда война уже почти закончилась верховная Рада приняла законопроэкт где агресия расеи названа войной а сама расея агресором...А до этого -- ни ни, это у нас всего лишь АТО! Никакой войны нету! Чья это "заслуга? Нетрудно догадаться...Зато пецины предприятия в расее работают бесперебойно....
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Вообще, можно только снять шляпу перед теми масштабами, которыми кагал грабит Украину. Таких масштабов разграбления Украина не знала со времен Батыя. Всякие там Януковичи или Гудерианы нервно курят в сторонке.

Представьте, сколько же надо украсть, чтобы легко и непринужденно потратить полмиллиона баксов на недельный отдых. Полмиллиона баксов, Карл!!!!!

И не слушайте проплаченных порохоботов, что он отдыхал за свои. Это все спизженные у нас деньги - через схемы "Роттердам+", через очень дорогие и нах никому не нужные катера на Ленкузне, через многократный рост тарифов, через непостроенную стену на границе, через новую прихватизацию, через новые оффшоры, на которые выводятся прибыли украинских компаний и т.д., и т.п. Порошенко стал младшим бизнес-партнером Ахметова, т.е. стал акционером ДТЭК. Каждое повышение тарифов - это рост доходов Ахметова и Порошенко. А теперь прикиньте, если младший бизнес-партнер наворовал столько, что может легко выбросить полмиллиона долларов на недельный отдых, то сколько же наворовал старший бизнес-партнер Ахметов?
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Письков в Кремле по определению всех лижет, сам знает куда. Исключение только для Кадырова - Рамзанчику он предусмотрительно-тщательно вылизывает кадырочку.
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А что случилось партнеры по кровавым связям в очередной раз оккупированные территории начали делить? Кого-то что-то не устроило.И затрещали прочные связи и полетели перья в разные стороны.Не напились не наелись,не отдохнули как положено на островах.Начались свои терки партнерские и разборки,а народ хавает. Наивные до умопомрачения.Можно подумать,что нам говорят и пишут только правду и ничего кроме правды.Или может быть кто-то был свидетелем этих встреч,переговоров и грязных интриг? Глупости и бред.Пройдет время закончатся войны,конфликты,разногласия.К власти придут другие лидеры,появятся другие политики.Хочется надеяться,что это будут более мудрые,честные и порядочные люди.Для которых на первом месте будет работа,долг честь и достоинство Украины.А не ложь,воровство,предательство,коррупция и личный бизнес.Со временем откроются архивы,останутся свидетели и мы сможем узнать такие вещи от которых будет кровь застывать в жилах.Точно так же как узнаем сейчас много интересного,страшного и непростительного после многих исторических событий.И дело даже не в этом а в том,что заложниками всей этой дряни,вранья,воровства,амбиций и предательства высших чинов становятся простые граждане и целые народы.На которых таким горе-президентам глубоко плевать Люди гибнут,страдают,унижаются,рыдают и еще и пытаются верить этим тварям у власти.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Никто ни о каких встречах и не говорил", - Песков о "тайных встречах" Путина и Порошенко
 
 
 
 
 
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