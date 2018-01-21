 Правительство окажет необходимую помощь семьям украинцев, которые стали жертвами теракта в Кабуле, - Гройсман

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы Кабмина в Facebook.

"Вследствие террористической атаки на отель в Кабуле пострадали и погибли невинные люди, среди которых и граждане Украины. Сочувствую семьям погибших. Правительство окажет необходимую помощь семьям граждан Украины, которые стали жертвами этого теракта", - написал Гройсман.

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Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле. Есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил информацию о 6 погибших украинцах.

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Президент поручил Кабмину оказать необходимую помощь семьям украинских граждан, погибших в Афганистане.