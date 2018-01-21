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Все про:Афганистан (168) теракт (1888) Гройсман (3774)

 Правительство окажет необходимую помощь семьям украинцев, которые стали жертвами теракта в Кабуле, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы Кабмина в Facebook.

"Вследствие террористической атаки на отель в Кабуле пострадали и погибли невинные люди, среди которых и граждане Украины. Сочувствую семьям погибших. Правительство окажет необходимую помощь семьям граждан Украины, которые стали жертвами этого теракта", - написал Гройсман.

 Читайте на «Цензор.НЕТ»: В результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко

Правительство окажет необходимую помощь семьям украинцев, которые стали жертвами теракта в Кабуле, - Гройсман 01

Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле. Есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил информацию о 6 погибших украинцах.

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Президент поручил Кабмину оказать необходимую помощь семьям украинских граждан, погибших в Афганистане.

Источник: https://censor.net.ua/n3045690
 
 
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Лучше бы ты с Петей в этой гостинице был.
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, смерти желать не стоит , , , достаточно добровольной отставки ,,,
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, сначала надо узнать , как украинцы там очутились , чем занимались , почему проживали именно в стремной готеле , , они ( надеюсь , летчики ,,, ) , хоть не торговцы оружием-наркотой ? , , бо афган , , , как бы не опием единым славится ,,, а и герычем , да и не только ,,,
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Поехали на заработки после стремительного роста зарплат и головокружительного взлета экономики
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Вот и мне интересно, что в его понимании слово "необходимая" (помощь семьям граждан Украины).
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Главное на этой новости пропиариться...а дальше известно что будет...
-
Война будет длится 2 недели...
Солдаты будут получать 1000 грн в день (при том еще курсе 12 грн за у.е.)
Доллар будет по 8...
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Лучше погибать за рубежом страны. Тут - ни одна собака даже не вспомнит, не тот уровень пиара.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство окажет необходимую помощь семьям украинцев, которые стали жертвами теракта в Кабуле, - Гройсман
 
 
 
 
 
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