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Все про:Кабмин (10237) Укрзализныця (1286) Мининфраструктуры (496) Омелян (382)

 Первыми направлениями, где запустят высокоскоростные поезда, могут стать Киев-Одесса и Киев-Львов, - Омелян

Внедрение высокоскоростного движения - важнейший путь развития рынка железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время совещания.

"Это обусловлено, во-первых, необходимостью вывода пассажирских железнодорожных сообщений на принципиально новый качественный уровень, который обеспечит рост мобильности населения, и, во-вторых, необходимостью сохранения существующего пассажиропотока и привлечения дополнительных пассажиропотоков, что позволит увеличить доходы", - подчеркнул Владимир Омелян.

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По его словам, этот шаг сохранит и разовьет транзитный потенциал государства от осуществления перевозок и уменьшит время на перевозку грузов во внутреннем сообщении. Министр инфраструктуры отметил, что первым направлением, где могли бы реализоваться данные технологии, может стать сообщения Киев-Одесса, Киев - Львов, а в перспективе данную работу можно продлить на развитие сообщения со странами ЕС и интеграцией украинской железнодорожной системы в европейскую, в частности, в направлении Польши, Австрии, Венгрии.

"Учитывая мировой опыт, для внедрения высокоскоростного железнодорожного движения необходимо подготовить технические регламенты, национальные стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, соответствующую нормативную базу и тому подобное. Учитывая, что "Укрзализныця" обладает большим потенциалом, как техническим, так и опытом по разработке проектов и их реализации, ОАО должно выступать лидером и инициатором данного вопроса", - предложил глава министерства.

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По итогам совещания с целью решения вопросов по внедрению высокоскоростного железнодорожного движения в Украине и мероприятий (разработка нормативной документации, стандартов и т.д.) было решено: разработать пошаговый алгоритм действий, изучить мировой опыт внедрения, в том числе таких лидеров как Германия, Испания, Франция и др.; привлечь к консультациям зарубежных специалистов, в том числе для консультаций специалистов проекта Twinning, определить приоритеты относительно начала этой работы; создать рабочую группу.

Источник: https://censor.net.ua/n3045688
 
 
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Для вот таких скоростных поездов нужна другая инфраструктура, которой у нас нет и все разговоры о скоростных поездах - это пустая болтовня.

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Отож!!! Без такой инфраструктуры наш сверхзвуковой паровоз долетит до первого перегона стада коров через железку!
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Я лише одне не зрозумів, то що, "Хюндаї" познімають?
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Першими напрямками, де запустять швидкісні потяги, можуть стати Київ-Одеса і Київ-Львів, - Омелян - Цензор.НЕТ 9284 Не принимай близко к сердцу и не волнуйся! Всё будет, как было. Может чуть хуже! Это был бред! Обычный человеческий бред! Будем ездить на дрезинах, как и раньше! Першими напрямками, де запустять швидкісні потяги, можуть стати Київ-Одеса і Київ-Львів, - Омелян - Цензор.НЕТ 9209
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Хто їздив електричкою "Львів-Сянки", той напевно дійсно наче дрезиною їхав. Вагоничерез один не опалюються. Першими напрямками, де запустять швидкісні потяги, можуть стати Київ-Одеса і Київ-Львів, - Омелян - Цензор.НЕТ 918 Цигани - цілим табором, мішків 70 везли невідомо з чим. І всі - на три квитки. А коли їхати зворотнім маршрутом вбазарний день в Старому Самборі, то можна їхати з цілим вагоном свиней і поросят. І хоча в Старому Самборі ця вся свиноверма розвантажується, у вагоні їхати не можливо до самого Львова - сморід, що навіть відкриті зимою!!!! вікна не рятують. Першими напрямками, де запустять швидкісні потяги, можуть стати Київ-Одеса і Київ-Львів, - Омелян - Цензор.НЕТ 918
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, про эти супер-сверх-звуко-свето-скоростные. поезда-фантомы я слышу уже лет десять-двадцать , , , типа , как про полеты на марс
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Круто будет. Это как из Питера до Хельсинки за 3 часа.
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В Росссосии готовят к испытаниям выскокоскоростной поезд.
Первыми направлениями, где запустят высокоскоростные поезда, могут стать Киев-Одесса и Киев-Львов, - Омелян - Цензор.НЕТ 5117
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вновь пополнять кацапчики будете подводную группировку спутников...?
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ваших кацапских там так много, что давно уже нашли...
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В Рососссии высокоскоростные поезда давно бегают. Но это Путинская пропаганда.
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ага, ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ - 150 км в час, Мацква - Пидербург и Мацква - ниж. Новгород.
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Технически поезд может развивать скорость до 300-350 км/ч, но на железных дорогах России она пока ограничена 250 км/час.
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это немецкие поезда, преименованые в Сапсан что ли скоростные? ))) это даже не путинская пропаганда, это боярышник
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Скоростные поезда на паРашке есть. Высокоскоростных - нет.
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390 км за три часа? Это в кацапстане такие высокоскоростные поезда?
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На локомотивы и вагоны денег нет, какие нахрен ВСМ? Он в своём уме?
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Хорошо, что они комменты в Цензоре не читают! А то прочтёт твой коммент и проснётся! И, что? Доведение до суицида... Если ЖД ещё не отреформировали, то судоментопрокурорская реформа уже прошла!!! Першими напрямками, де запустять швидкісні потяги, можуть стати Київ-Одеса і Київ-Львів, - Омелян - Цензор.НЕТ 982
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Надо запускать скоростные поезда в Европу,а по Украине только пенсионеры будут кататься.
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Перш ніж запускати такі поїзди, треба докорінно міняти інфраструктуру залізниці. А там на тендерах пасеться така собі конторка - "КРТ" братанів Дубневичів, корєшей перших осіб в державній владі.
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Где там лодка горит ?Топливо горит на поверхности.
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Паливо горить Першими напрямками, де запустять швидкісні потяги, можуть стати Київ-Одеса і Київ-Львів, - Омелян - Цензор.НЕТ 8677 прямо біля самої підлодки, а з самої підлодки білий дим валить.
Мабуть якийсь підводний їхтамнєт вирішив собі обід приготувати на кострі біля самої субмарини.
Ну ок, нехай буде й так.
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В Европе да и россии тоже давно рельсы сваривают.А у нас как поезд едет,так тыкды-тыкдым слышно.
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даже в Киеве на центральном вокзале до сих пор очереди в жд кассы по 50 человек, потому что из50 касс 2-3 работают , а на платформах грязища и вонь от угля, которым до сих пор отапливают вагоны , а они нам вешают о светлом будущем ж.д. сообщения которое вот вот наступит
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Скоростной рельсовый транспорт требует мощные КБ, проектные и строительные организации. КБ и проектные организации требуют развитого машиностроения. Развитое машиностроение, КБ и проектно-строительные организации требуют квалифицированных инженеров, технологов и рабочих. Все вместе требует очень много денег. Пока наши вузы выпускают юристов, экономистов и журналистов, квалифицированный рабочий это до обеда еще трезвый дед Вася из 3-го бывшего механосборочного цеха, а денег нет и не предвидится, отложите мечты о скоростных железных дорогах в сторонку, пан Омелян, и не пудрите нам мозги. Пообщайтесь лучше с китайцами, может что подадут.
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Ничего они не требуют кроме денег. Деньги есть - китайцы всё построят (как Вы правильно заметили в последней строке), хоть Львов-Пекин.
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Уберите этого идиота, пока чего не случилось!
Не могут высокоскоростные поезда ездить по ещё СОВКОВСКИМ путям, расчитанным на 120 км/ч и минимум на 90 % выработавшим свой ресурс!!! Да к тому же вместе с товарными поездами. Этот бред идиота может привести только к, не дай Бог конечно, крушению со всеми вытекающими.
Это я вам как железнодорожник с 30-ти летним стажем говорю! И не говорите потом, что не слышали.
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для начала нужно новую ЖД трассу проложить, иначе никаких даже скоростных поездов не пустить.
будут как сименс в лучшем случае 100км/ч ехать.
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"Як все погано. Нові потяги -погано. Нові швидкісні дороги - погано"
А для кого погано............?
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Перед тем, как пускать новые поезда, нужно построить НОВЫЕ пути. Это как минимум. Пути есть? НЕТ. Ещё вопросы?
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ - ТЕ, ЧТО ЕДУТ БЫСТРЕЕ 200-250 КМ/Ч.
О ТАКИХ ИДЕТ РЕЧЬ В ЗАЯВЛЕНИИ?
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Из не поймёшь, Омелян говорит про поезда, а Гройсман говорит, что приоритет - за баржами с арбузами по Днепру...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПервыми направлениями, где запустят высокоскоростные поезда, могут стать Киев-Одесса и Киев-Львов, - Омелян
 
 
 
 
 
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