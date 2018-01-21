 Первыми направлениями, где запустят высокоскоростные поезда, могут стать Киев-Одесса и Киев-Львов, - Омелян

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время совещания.
"Это обусловлено, во-первых, необходимостью вывода пассажирских железнодорожных сообщений на принципиально новый качественный уровень, который обеспечит рост мобильности населения, и, во-вторых, необходимостью сохранения существующего пассажиропотока и привлечения дополнительных пассажиропотоков, что позволит увеличить доходы", - подчеркнул Владимир Омелян.
По его словам, этот шаг сохранит и разовьет транзитный потенциал государства от осуществления перевозок и уменьшит время на перевозку грузов во внутреннем сообщении. Министр инфраструктуры отметил, что первым направлением, где могли бы реализоваться данные технологии, может стать сообщения Киев-Одесса, Киев - Львов, а в перспективе данную работу можно продлить на развитие сообщения со странами ЕС и интеграцией украинской железнодорожной системы в европейскую, в частности, в направлении Польши, Австрии, Венгрии.
"Учитывая мировой опыт, для внедрения высокоскоростного железнодорожного движения необходимо подготовить технические регламенты, национальные стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, соответствующую нормативную базу и тому подобное. Учитывая, что "Укрзализныця" обладает большим потенциалом, как техническим, так и опытом по разработке проектов и их реализации, ОАО должно выступать лидером и инициатором данного вопроса", - предложил глава министерства.
По итогам совещания с целью решения вопросов по внедрению высокоскоростного железнодорожного движения в Украине и мероприятий (разработка нормативной документации, стандартов и т.д.) было решено: разработать пошаговый алгоритм действий, изучить мировой опыт внедрения, в том числе таких лидеров как Германия, Испания, Франция и др.; привлечь к консультациям зарубежных специалистов, в том числе для консультаций специалистов проекта Twinning, определить приоритеты относительно начала этой работы; создать рабочую группу.
Мабуть якийсь підводний їхтамнєт вирішив собі обід приготувати на кострі біля самої субмарини.
Ну ок, нехай буде й так.
Не могут высокоскоростные поезда ездить по ещё СОВКОВСКИМ путям, расчитанным на 120 км/ч и минимум на 90 % выработавшим свой ресурс!!! Да к тому же вместе с товарными поездами. Этот бред идиота может привести только к, не дай Бог конечно, крушению со всеми вытекающими.
Это я вам как железнодорожник с 30-ти летним стажем говорю! И не говорите потом, что не слышали.
будут как сименс в лучшем случае 100км/ч ехать.
А для кого погано............?
О ТАКИХ ИДЕТ РЕЧЬ В ЗАЯВЛЕНИИ?