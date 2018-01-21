EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2596  58
Материалы по теме:
Все про:закон (2338) Донбасс (15252) Тука (503) деоккупация (270) Министерство по вопросам оккупированных територий (197)

 Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти. ВИДЕО

Единственные документы, выданные "властью" ОРДЛО, которые в соответствии с законом о деоккупации Донбасса признает Украина, - это документы о фактах рождения и фактах смерти.

Об этом в эфире 5 канала рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ.  

"Мы полгода потратили для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного Креста разработать механизм, каким образом можно эти документы в законодательное поле Украины имплементировать. Потому что, к сожалению, очень небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, обращаются к единственно возможному на сегодняшний день пути - это признание факта рождения ребенка через судебные иски. И поэтому, честно говоря, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных, как граждан Украины", - отметил Георгий Тука.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Правительство Германии изучит закон о деоккупации Донбасса на предмет соответствия Минским соглашениям

Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Источник: https://censor.net.ua/n3045686
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гыга, иди свиньям хвосты крутить. Это у тебя лучше получается. Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти - Цензор.НЕТ 9648
 показать весь комментарий
 
 
та хвосты свиньям крутить не зазорно Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти - Цензор.НЕТ 1854.зазорно живя в украине раскрыв перкошенную ротяку ловить каждое слово хуйла.
 показать весь комментарий
 
 
спалилсь Гига ...? ну нічого ...буває Тука: Україна визнає тільки два виданих в ОРДЛО "документи" - про народження і смерть - Цензор.НЕТ 2573
 показать весь комментарий
 
 
тука - это необразованный гопник, которому вопреки криминальному прошлому удалось дорваться до власти. При этом прикрываясь благими делами на войне, заработал миллионы, измарав в кровь свои руки по самые локти. Контрабанда с ОРДЛО всегда кровавая!
Он регулярно учит украинцев морали и патриотизму, а его сын получает статус ветерана АТО, даже не понюхав пороху.
 показать весь комментарий
 
 
Тайны Туки: нагромождение лжи в фальшивых биографиях

Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти - Цензор.НЕТ 3250


Почему "кристально честный" губернатор-волонтер скрывает свою биографию? И почему в его официальной биографической справке из Администрации Президента, публикуемой впервые, столько вранья?https://antikor.com.ua/articles/58884-tajny_tuki_nagromohdenie_lhi_v_faljshivyh_biografijah
 показать весь комментарий
 
 
Георгий Тука: волонтёра-миллионера засТУКАли за нечестными делами
09.02.2017

https://skelet-info.org/georij-tuka-volontyora-millionera-zastukali-za-nechestnymi-delami/
 показать весь комментарий
 
 
Сам ты гавнюк. А тука - в чём он неправ?
 показать весь комментарий
 
А щоб з українського б'юджету видавати допомогу тамтешнім породіллям і допомогу на похорон, бо "тамженашілюди".
 показать весь комментарий
 
 
Нету уже ОРДиЛО, есть оккупированные территории и оккупационные администрации.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап родился, чуток потерпел и помер. Зачем какие-то промежуточные документы? Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти - Цензор.НЕТ 9029
 показать весь комментарий
 
 
Как можно признавать свидетельство о рождении, выданное от имени террористической организации?
 показать весь комментарий
 
 
Как ты предлагаешь в будущем установить факт рождения человека? Оккупация ОРДЛО не навсегда же. Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти - Цензор.НЕТ 3122
 показать весь комментарий
 
 
а якщо його з-за парєбріка завезли ? певна кількість мокш переїжджає зі своїми вилупками у Даунбас з кацапетівки
 показать весь комментарий
 
 
патамушта в Украине намного лучше чем за паребриком мокша с немецким прокси вот видео доказательство https://youtu.be/gWwXKdhFBTs
 показать весь комментарий
 
ХЗ!!! А, как? Они же граждане Украины! Не фсе там уйобки! Или есть другие варианты? Считай это не "документом", а запиской акушера от руки, да хоть ветеринара!
 показать весь комментарий
 
 
"выданное от имени террористической организации?"
Какой такой террористической организации?
Рыгосоевая власть не признает своих торговых партнеров террористами.
И даже, в недавно принятый закон соответствующую поправку не пропустила.
 показать весь комментарий
 
 
правильно,клиф...ты уже перестроился.не террорганизации-а оккупационные администрации агрессора.
 показать весь комментарий
 
 
Ты жалок в своих виляниях, козломордый.
Ответь на вопросы, свиновод-недоучка.
1. Почему соеворыгоанальная власть не признает своих торговых партнеров террористами? 2. Против кого тогда четыре года вели АТО?
3. Почему соеворыгоанальная власть не признает войну войной?
 показать весь комментарий
 
 
та выданные фашистами на оккупированной территории признавали же?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно гыга,с оккупированного Киева садишься на поезд и в Москву,пускали только по аусвайсам
 показать весь комментарий
 
 
перед Богом все равны ! а параша всё равно сдуется рано или поздно
 показать весь комментарий
 
 
У гиви трое сирот остались,сколько там рева матерям одиночкам по потере кормильца начислит,та и моторылы канистра двоих родила,надо брать на соцобеспечения,ониженашидети
 показать весь комментарий
 
 
Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти

Дебилы !!!! Вонючие дебиллы!!!
Они наштампуют тысячи документов о смерти на основании которых будут прекращены следственные действия ! Господи ! Ну почему этой прекрасной страной правят идиоты !!
 показать весь комментарий
 
 
Може тому що в цій країні живуть 54 % ідіотів,які й обирають у владу собі подібних.Весь цей закон,ніщо ішне,як завуальоване виконання Україною ганебних мінських угод.
 показать весь комментарий
 
Свидетельство о смерти от дыры - широкое поле для манипуляций с имуществом.
 показать весь комментарий
 
 
Згоден!!! А в КримКришДно??

Статистика, мля...
 показать весь комментарий
 
А Петя Инкогнито по какому паспорту на Мальдивы летал.
 показать весь комментарий
 
 
, ну , тука должен чегой-то реагировать-отвечать , , но , ящетаю , , нах комментить куйню , , пусть кураторы в кремле разбираются с лугандонскими филькиными грамотами , их ведь проект - республики русского мира , , ну и пусть нянчатся с ними , лелеют сепаров-боевичков , расселяют по анадырям-певекам-оймяконам ,,,
 показать весь комментарий
 
Давайте всех кацапов признаем гражданами Украины,со всеми вытекающими...
 показать весь комментарий
 
 
давайте лучше китайцами кацапов признаем , , сибирь-наш , байкал-наш , , , китайцы-аборигены быстро разрулят с границами-языками , , и , граничить Украина будет с кнр , , в районе урала ,,, , вы спросите , а где же / как же кацапы ? , , а нетути , заблудились-испарились ,,, , , китайцы признали их беженцами и всем 150 лимонам москалей выдали вид на жительство в антарктиде , , с безвизом на марс
 показать весь комментарий
 
Цьому Туці з часом треба також видати документ - рішення суду про відбування строку (не менше 7 років) за співробітництво з терористами.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше, свидетельство о смерти (через повешенье). Тука: Україна визнає тільки два виданих в ОРДЛО "документи" - про народження і смерть - Цензор.НЕТ 7510
 показать весь комментарий
 
 
И то, эти документы без подписи ветеринара - НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!
 показать весь комментарий
 
Я к вам обращаюсь недовольные всем !!! А как контролировать популяцию этих ОРКОВ ???ДНК еще бы брали и чиповали без возможности чип вытащить Тука: Україна визнає тільки два виданих в ОРДЛО "документи" - про народження і смерть - Цензор.НЕТ 3626
 показать весь комментарий
 
Офігєнній контроль! Вони там що захочуть,те й напишуть.
 показать весь комментарий
 
 
Умер и умер , а вот родился изволь пройти всю процедуру чипования
 показать весь комментарий
 
Со смертью тоже проблемы. Сам подумай, если захер решит стать мертвым, ему откажут? Полагаю, что нет. Вопрос в следующем: является ли свидетельство о смерти основанием для прекращения уголовного дела? И скорей всего да.
Кроме того, я к примеру выехал, но у меня осталось там имущество. Теоретически орки могут состряпать на меня свидетельство о смерти. Так? А так как никто в течение полугода не обратится за наследством, то оно перейдет в распоряжение "молодой республики" . Правильно? По этим "законам" получается, что да. А у меня есть сомнения по этому поводу!
А шахтерские пенсии семьям убитых боевиков кто будет платить?...

Их документы совсем не должны признаваться. Никакие. Пусть знают, что и они и их дети всегда будут вне закона. Тогда многие одумаются. А так даже повода для размышлений нет. Пенсии украинские +, пособия и соцвыплаты тоже украинские. Жизнь в резервации большинство устраивает.
 показать весь комментарий
 
 
А я познакомился с обним беженцем в Лейпциге - он из посёлка Безыменное. Так у него дома поселились... "новоросы". А точнее - буряты. Живут, бухают, "новоросок" водят, фотки "в контакте" выкладывают... Даже немецкие чиновники аху...ют, когда он им ленту новостей показывает.
 показать весь комментарий
 
Обьясните почему надо Украине держаться за территории которые в обозримом будующем не вернутся в Украину. Почему надо жертвовать своими людьми и нести такую огромную бюджетную нагрузку как война.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх