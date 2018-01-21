 Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти. ВИДЕО

Об этом в эфире 5 канала рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы полгода потратили для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного Креста разработать механизм, каким образом можно эти документы в законодательное поле Украины имплементировать. Потому что, к сожалению, очень небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, обращаются к единственно возможному на сегодняшний день пути - это признание факта рождения ребенка через судебные иски. И поэтому, честно говоря, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных, как граждан Украины", - отметил Георгий Тука.
Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
Стука однозначно говнюк!
Он регулярно учит украинцев морали и патриотизму, а его сын получает статус ветерана АТО, даже не понюхав пороху.
Почему "кристально честный" губернатор-волонтер скрывает свою биографию? И почему в его официальной биографической справке из Администрации Президента, публикуемой впервые, столько вранья?https://antikor.com.ua/articles/58884-tajny_tuki_nagromohdenie_lhi_v_faljshivyh_biografijah
09.02.2017
https://skelet-info.org/georij-tuka-volontyora-millionera-zastukali-za-nechestnymi-delami/
Какой такой террористической организации?
Рыгосоевая власть не признает своих торговых партнеров террористами.
И даже, в недавно принятый закон соответствующую поправку не пропустила.
Ответь на вопросы, свиновод-недоучка.
1. Почему соеворыгоанальная власть не признает своих торговых партнеров террористами? 2. Против кого тогда четыре года вели АТО?
3. Почему соеворыгоанальная власть не признает войну войной?
Дебилы !!!! Вонючие дебиллы!!!
Они наштампуют тысячи документов о смерти на основании которых будут прекращены следственные действия ! Господи ! Ну почему этой прекрасной страной правят идиоты !!
Статистика, мля...
Кроме того, я к примеру выехал, но у меня осталось там имущество. Теоретически орки могут состряпать на меня свидетельство о смерти. Так? А так как никто в течение полугода не обратится за наследством, то оно перейдет в распоряжение "молодой республики" . Правильно? По этим "законам" получается, что да. А у меня есть сомнения по этому поводу!
А шахтерские пенсии семьям убитых боевиков кто будет платить?...
Их документы совсем не должны признаваться. Никакие. Пусть знают, что и они и их дети всегда будут вне закона. Тогда многие одумаются. А так даже повода для размышлений нет. Пенсии украинские +, пособия и соцвыплаты тоже украинские. Жизнь в резервации большинство устраивает.