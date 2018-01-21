 Тука: Украина признает только два выданных в ОРДЛО "документа" - о рождении и смерти. ВИДЕО

Об этом в эфире 5 канала рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы полгода потратили для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного Креста разработать механизм, каким образом можно эти документы в законодательное поле Украины имплементировать. Потому что, к сожалению, очень небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, обращаются к единственно возможному на сегодняшний день пути - это признание факта рождения ребенка через судебные иски. И поэтому, честно говоря, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных, как граждан Украины", - отметил Георгий Тука.

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Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".