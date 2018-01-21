 "В прошлом году было то же самое", - Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными факторами

Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Было падение, курс свободно регулируемый и зависит от того, что например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - рассказал премьер.
В этой ситуации возникает дисбаланс, из-за которого и падает курс гривни.
"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", - подчеркнул Гройсман.
доллар 27,442159
евро 29,275295
рубль 0,46236
На 21.01.2018
доллар 28.77748500
евро 35.20925300
рубль 0.50701000
За июль запасы золота в резервах выросли на 0,72 процента, или на 12,4 тонны, и на 1 августа составили 1729,4 тонны.
С начала 2017 года ЦБ приобрел 115,15 тонны золота: в июне закуплено 9,33 тонны, в мае - 21,8 тонны, в апреле - 6,2 тонны, в марте - 25 тонн, в феврале - 9,3 тонны, в январе - 31,1 тонны. При этом стоимость этого металла в резервах за июль возросла на 1,8 процента - до 70,04 миллиарда долларов.
Источник: https://censor.net.ua/n3045685
В прошлом году на это же время был такой курс гривни:
https://korrespondent.net/business/financial/3803203-kurs-valuit-na-20-yanvaria-hryvna-nemnoho-ukrepylas
2015 - USD Доллар США 15.7848
2016 - USD Доллар США 24.6610
2017 - USD Доллар США 27.4422
2018 - USD Доллар США 28.7775
https://finance.i.ua/nbu/?d=21&m=1&y=2018
И так будет каждый год пока существует воровская Лолита, гройсман и их преступное кодло.
И так будет каждый год опускаться гривна а значит и жизненный уровень населения.
Перспектива - полное уничтожение Украины. путём выдавливания рабочих рук за границу, путём обнищания населения, путём отмены лечения в результате реформы, итд...
"повышение" минимальной зарплаты ударило по наиболее работоспособной, квалифицированной части населения, зарплата которой, в отличие от чиновников,
не привязана к минимальной зарплате. Это еще шаг к дальнейшей стагнации
экономики.
У власти клептоманы ...
План идёт по кругу...
Так, що Грося, як то кажуть в Одесі: "Ви або хрестик зніміть, або труси одіньте".
ничем, кроме очередного обмана...
а он разъяснил...
"Пан
ГолохвастовГройсман, Ви вєлікій вчоний..."
Возможно, гривна и рубль достигнут в этом году паритета.
Воно що дійсно настільки хворе. В Америці Трамп пройшов медкомісію на профпригодність.
коли у нас це буде нормою закону для наших розумових калік.
Дійсними вважати лише довідки від американських комісій.
Як може не рости курс гривни, коли вже в кінці 2017 року і на початку 2018 року Кабінет міністрів України на чолі з Вовочкою Гройсманом зробив ряд кроків, що призвели до його росту, а далі ситуація буде також "не фонтах", бо значно багато факторів впливають і будуть впливати й далі на курс гривни...Ось деякі із факторів, які Вовочка Гройсман раховує невагомими:
1) За останні 3,5 місяці 2017 року Кабінет міністрів України профінансував із бюджету окремі статті більше ніж на 150 млрд. грн, які зараз намагаються на початку року перевести у валюту і вивести через офшори на рахунки у банки за кордон, тому і здійснюється тиск на курс, бо попит перевищує пропозицію...
2) Бюджет України на 2018 рік прийнятий з дефіцитом більше, ніж у 80 млрд грн,, що на початок року становить 2,8 млрд.$, які необхідно до кінця року заробити чи знайти, тобто позичити, а так на сьогодні поповнення бюджету заплановано за рахунок інфляції гривни,тобто печатання нових купюр...
3) В 2018 році Україна повинна сплатити державний борг на суму більше від 2,1 млрд. $, а на обслуговування боргів необхідно більше 1,5 млрд. $, що становить на сьогодні більше 103 млрд. грн...
4) На початок року в Україні різниця між експортом і імпортом від'ємна, тобто закупляємо на сьогодні більше, ніж продаємо... В 2017 році було закуплено в Європі більше 8 млрд. куб.м природного газу на суму більше 2,5 млрд. $...
5) В найближчий час МВФ і Світовий банк розвитку відмовився надавати транш, тому додаткових валютних надходжень у країну чекати не приходиться...
6) В 2018 році запланові значні додаткові виплати з бюджету на підвищення заробітних плат і пенсій, які потребують додаткових надхожень в бюджет в порівнянні з виплатами в 2017 році...
В 2017 році дефіцит Пенсійного фонду України з відрахувань заробітних плат становить більше 150 млрд. грн... В 2018 році недостача виплат на пенсії буде компенсуватися з бюджету, сума якої закладена попередньо в нього... і т.д.
В найближчий час МВФ і Світовий банк розвитку відмовився надавати транш, тому додаткових валютних надходжень у країну чекати не приходиться... "
Крім офіційного сальдо зовнішньої торгівлі та руху капіталу є й інші фактори які впливають на реальний платіжний баланс - контрабанда, необлікований ввіз валюти заробітчанами. Динаміка курсу визначається співвідношенням попиту та пропозиції на валюту, залежить не тільки від транскордонного руху коштів, але й від змін валютних заощаджень - державних та приватних, навчені попереднім досвідом криз громадяни теж щось "під матрас" зберігають.
" В 2017 році було закуплено в Європі більше 8 млрд. куб.м природного газу на суму більше 2,5 млрд. $... "
Мабуть, сума імпорту більша буде:
Україна в 2017 році збільшила імпорт природного газу на 26,8% (на 2,971 млрд кубометрів) порівняно з 2016 роком - до 14,5 млрд кубометрів.
Грабить народ во время войны, вы ненасытные барыги хуже лысого ботокса.