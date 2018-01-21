 "В прошлом году было то же самое", - Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными факторами

Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Было падение, курс свободно регулируемый и зависит от того, что например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - рассказал премьер.

В этой ситуации возникает дисбаланс, из-за которого и падает курс гривни.

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"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", - подчеркнул Гройсман.