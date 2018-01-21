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 Экономика
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Все про:гривня (1750) курс (2027) экспорт (527) Гройсман (3774)

 "В прошлом году было то же самое", - Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными факторами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объясняет падение курса гривни в январе уменьшением экспорта и необходимостью выплат зарубежным кредиторам.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Было падение, курс свободно регулируемый и зависит от того, что например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - рассказал премьер.

В этой ситуации возникает дисбаланс, из-за которого и падает курс гривни.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Снижение курса гривни в последние дни связано с сезонным фактором, - НБУ

"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", - подчеркнул Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3045685
 
 
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Винницкий барыга рассуждает о курсе гривны и успокаивает народ Украины! "В прошлом году было то же самое", - Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными факторами - Цензор.НЕТ 5173
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Хотелось бы сказать, что его губами бы мёд пить, а вырывается: "Жрать коричневую субстанцию!" "В прошлом году было то же самое", - Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными факторами - Цензор.НЕТ 794
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приступ жлобства у барыг по сезонам идет
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ага..Сезонний фактор...Зима,весна,літо,осінь. в якому сезоні нагадайте,гривня хоч раз зміцнилася? Гроші знецінюються,продукти,бензин,шмотки дорожчають,а винен виявляється сезонний фактор? А може сонячний вітер,чи пилові бурі на Марсі? "Минулого року було те ж саме", - Гройсман пояснює зниження курсу гривні сезонними факторами - Цензор.НЕТ 9969
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экономические санкции против рашки а обесценивается гривна. Странно как-то.
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Но товарооборот с агрессором увеличивается...
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нут так лучшая пьяная жаба галактики вернулась из отпуска.
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Те ж саме було? Тю, то чого ми переживаємо? )))
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А розумний, знаючи, що так вже було, підстрахувався б. Видно це не про Гройсмана. Хіба що йому подобається на граблях танцювати. Хоча, насправді - сказав і не подумав. "Минулого року було те ж саме", - Гройсман пояснює зниження курсу гривні сезонними факторами - Цензор.НЕТ 3204
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правильніше лохів розводити. Блін, при царському режимі люди грамоти не знали і були забиті та тупі, після радянської влади вроді вже всі читати і писати вміють, а й до нині не доганяють що пани слугами народу не бувають.....
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Официальные курсы валют НБУ на 20.01.2017:
доллар 27,442159

евро 29,275295
рубль 0,46236

На 21.01.2018
доллар 28.77748500
евро 35.20925300
рубль 0.50701000
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Самое прикольное, что в рашке за полгода рубль ни на копейку не обезценился, хотя их санкциями давят, а у нас почему то сезонный фактор.
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К сожалению у нас просто ФАКтор во власти и он не сезонный!
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Да потому что нельзя удержать валюту ничего не делая. А так да, можно дальше смеяться над мостами, трубами и космодромами паРашки.
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потому что они звр сжигают, искуственно сдерживая курс, долго это продолжаться не сможет, цены то в ржублях растут на все там
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Золотовалютные резервы России к 1 сентября (2017) увеличились до почти 424 миллиардов долларов. Это максимальное значение с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центробанка. На 1 августа объем резервов составлял 418,5 миллиарда долларов.
За июль запасы золота в резервах выросли на 0,72 процента, или на 12,4 тонны, и на 1 августа составили 1729,4 тонны.
С начала 2017 года ЦБ приобрел 115,15 тонны золота: в июне закуплено 9,33 тонны, в мае - 21,8 тонны, в апреле - 6,2 тонны, в марте - 25 тонн, в феврале - 9,3 тонны, в январе - 31,1 тонны. При этом стоимость этого металла в резервах за июль возросла на 1,8 процента - до 70,04 миллиарда долларов.
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так это дутые цифры, толку то, если пенсии сокращают, покупательная способнсть населения падает, цены на все растут и вообще роисся стремительно катится в опу, это факт
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Судя по его постам, до пенсии ему лет 40..
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Нет не сокращают - просто рубль упал в 3 раза , с индексацией доходы сократились на 30-50% ну и пенсии естественно. Ваша же ватан ТВ слюной брызжжет. Включи економические новости.
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а ми, ясний перець, летимо у верх!!! У нас мінімальна пенсія зросла відсотків на 10 у цьому році - а ціни раза вдва підскочили, покупна здатність основної маси населення ясно росте - уже буханку хліба по 350 гр за 10 гривень купляють люди, по 2-3 яйця, бо на більше грошей з такими цінами не хватає.
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Где ты видел хлеб по 350 гривен? Шо ты пи..ш? Ты с лугандосии вещаешь?
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Ага! Резервный фонд просрали, а в феврале ЦБ будет доллары скупать за рубли, ой не 2,5 ли лярда долларов надо твоей пидарашке? Нефть расти не будет. И ёто в российских новостях. Посмотри передачку царьград - там ватнички анализируют официальную статистику РФ и кровью какают и призывают Сбербанк начать работать в Крыму, а олигархов определиться они за русский мир или с западом. ЦБ отжимает банки типа Промсвязь. Если Озеро скупает себе золотишко на черный день еще не значит что вам мудакам тупым что-то достанется с их золота. Олигархи выводят капитал и продают предприятия. Ото строчи пока 11-80 дают, бо скоро под пиз..линой работать за отвар из ягеля будешь
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Это должно как-то оправдать курс гривны ?
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С 2009 по 2014 доллар был 8 . В течение пяти лет , почему ,знаешь ? Тоже самое и с рублём и это не может не радовать , ЗВР то не бездонный .
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так студентам про це в кінці 2013 року не розказували, і на майдані вожді, які грозились відбудувати бруківку на хрещатику, також про це мовчали, люди дурні поклали голови, щоб одні олігархи змінили других, а воно стало в країні ще гірше, ніж при недоумкуватому зекові.
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А что ж на доллар и ЕВРО сезоны не действуют?...
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A когда баланс начинаем сохранять,то ситуация уменьшается и всё остаётся в пределах прогнозируемых. Что это за ситуация такая?

Источник: https://censor.net.ua/n3045685
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Было тоже самое только цифры немного выросли
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Таки да, только цифры "немного" выросли (в кавычки нужно брать). Ну, для Гроси это действительно "немного", а гривня все падает и падает, интересно, до какого предела.
В прошлом году на это же время был такой курс гривни:
https://korrespondent.net/business/financial/3803203-kurs-valuit-na-20-yanvaria-hryvna-nemnoho-ukrepylas
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Курс валют НБУ на 21 января

2015 - USD Доллар США 15.7848

2016 - USD Доллар США 24.6610
2017 - USD Доллар США 27.4422
2018 - USD Доллар США 28.7775
https://finance.i.ua/nbu/?d=21&m=1&y=2018
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объясняет падение курса гривни в январе уменьшением экспорта и необходимостью выплат зарубежным кредиторам.... А ще лиш тільки один Петя з виводком вивіз 500тис $ щоб погріти свої кістки на острові.
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В прошлом году было то же самое (опускание курса гривны) - Гройсман.
И так будет каждый год пока существует воровская Лолита, гройсман и их преступное кодло.
И так будет каждый год опускаться гривна а значит и жизненный уровень населения.
Перспектива - полное уничтожение Украины. путём выдавливания рабочих рук за границу, путём обнищания населения, путём отмены лечения в результате реформы, итд...
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На днях появился новый мем - Лолита. Я что-то пропустил, что (кто) за этим прячется?
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Набери в Google "лолита порошенко" и - узнаешь..))
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грося, это тебе не труселя на винницком рынке продавать... неуч мля...
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Так называемое
"повышение" минимальной зарплаты ударило по наиболее работоспособной, квалифицированной части населения, зарплата которой, в отличие от чиновников,
не привязана к минимальной зарплате. Это еще шаг к дальнейшей стагнации
экономики.
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просто есть группа людей, которые получили доступ к печатному станку, печатают гривны, скупают за них всю валюту в Украине и выводят кто в оффшор, кто в слепой траст, становясь при этом долларовыми миллионерами и поднимаясь в списках блумберг ТОП самых богатых людей планеты. Такого воровства Украина еще не помнит, обдирают всю до нитки, только аграрии завезли валюту экспортом, как шоколадные барыги уже в очереди за ней, у руля люди которым абсолютно все равно на страну, в которой они живут, они не считают себя гражданами этой страны, они тут чужие.
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Все накрылось медным тазом гройся,воровство ваше уже достало и Европу и Америку.
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Всё идет по плану...
План идёт по кругу...
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Высокообразованные мародеры довели экономику до дефолта,а виноваты агенты кремля.
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Візьму на себе сміливість і трішки поясню Гросіку-трусепродавцю значення слів, як то кажуть, на пальцях. Сезонні коливання валюти - це коли після певного періоду, защвичай місяць-два валюта повертається до своєї ПОПЕРЕДНЬОЇ вартості. Якщо ж ж валюта і в подальшому починає стрімко падати вниз, то це девальвація, а якщо грошей у тебе так багато, що їх хочеться спалити, але нема за що купити сірників, то це інфляція.
Так, що Грося, як то кажуть в Одесі: "Ви або хрестик зніміть, або труси одіньте".
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йдеться про обмінні курси валют, а не про внутрішні ціни
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Всякая "реформа" барыг не может быть
ничем, кроме очередного обмана...
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Вот только она каждый раз падает и остается на полшестого.
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Гройсман не дивує.Дивують ті,хто від бандитів чекає покращення свого життя.
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Когда "сезон" пройдет разве возвращаеться курс на преждние позиции?нет,там же и ост аеться.
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Блуждали в потёмках...
а он разъяснил...
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А до революции, на 5 копеек ,можно было неделю бухать.
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До революции я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа! Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры.
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"В прошлом году было то же самое", - Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными факторами.

"Пан Голохвастов Гройсман, Ви вєлікій вчоний..."
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До наступного сезону можна і не дотягнути.
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Это все неправда. Проблема Украины только одна - олигархический феодализм. Небольшая кучка олигархов имеют все активы страны. Все заводы, горно-обогатительные комбинаты, шахты, карьеры и т.д., все это работает не на Украину, а на оффшоры кучки олигархов. Притока валюты в страну нет, потому что все прибыли заводов присваиваются олигархами и выводятся в оффшоры. Олигархи держат деньги в оффшорах. Поэтому валюта даже не заходит в страну. Поэтому гривна будет падать и дальше. Пока украинский народ не поймет в чем его проблема, не уничтожит олигархов как класс и не вернет все предприятия себе.

Возможно, гривна и рубль достигнут в этом году паритета.
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Якщо зібрати всі економічні перли гросісі. варто переписувати підручники.
Воно що дійсно настільки хворе. В Америці Трамп пройшов медкомісію на профпригодність.
коли у нас це буде нормою закону для наших розумових калік.
Дійсними вважати лише довідки від американських комісій.
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Что то давно премьер не выходил на улицу к народу ? даже в рашке противный путлер и то собирает всех и ему звонят задают вопросы а наши винницкие говорят что пуйло самый плохой в мире ...я что то сомневаюсь что украинцев погибло больше на войне с путлером чем в быту от винницких математиков
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порохоботы видос в студию когда Гройсман последний раз выходил к людям поговорить как дела какие вопросы наболелые ...
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Інфляція за 2017 - почти 17%, це значить що бабла жидок надрукував на 17% быльше ніж у 16-ому. А так як, наша країна під керівництвом талановитих вінницьких жидків, в 2017 році імпортіє більше чім експортує на 1.4 міллярди баксів, то за це треба платити і купувати шо? Валюту... і якщо в 16 році у нас був маленький профіцит у 0.3 ярда а у 15 аж цілих майже 4 ярди провіциту, то шо ми бачимо зараз? Бачимо що з сраки у Гросі не тільки руки а й мозок. Більш того, за цей час( 2 роки геніального керування цього імбіцила з обличчям дитини)державний борг виріс з 65.5 мільярдів на кінець 15го до 75 міллярдів на кінець 17 го..... Я не маю слів.... Я маю бажання при можливості відкуярити цього дебіла.
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Тошнит уже от этой лжи. Они действительно считают нас дебилами...
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Был луны обратный привкус превращен в сквозняк и влилось небо в твой шестиугольный рот.
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В прошлые годы нас поддерживал МВФ. В этом году, похоже, могут устроить показательную порку, так что не факт, что гривна укрепится весной-летом. Показал один "как управлять страной"
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Этот сезонный фактор на три буквы называецо. МВФ "Минулого року було те ж саме", - Гройсман пояснює зниження курсу гривні сезонними факторами - Цензор.НЕТ 1127 На этот раз не выклянчили вот и гривна поплыла. Эх по речке-речке плыли.... "Минулого року було те ж саме", - Гройсман пояснює зниження курсу гривні сезонними факторами - Цензор.НЕТ 3915
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а что недоверие инвесторов по причине коррупции - сезонный фактор? Зимой -то так факторы сезонные, ОРЗ, корь там, снег и обострение коррупции? Ну а по этой причине зимнее недоверие инвесторов. Только лохи об этом не знают.
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Ніякого економічного аналізу і урахування вливу політично-економічних факторів, головне для Вовочки Гройсмана щось ляпнути, наче "свідомий" у цьому питанні, поки не має відповідального голови Національного банку України, головне "Аля улю гони гусей..." аби курс такими темпами не ріс далі, а там потім, що буде, те і буде, головне, щоб на сьогодні нічого не заважало плановому процесу відрахування (відмивання) і переведення коштів у "свої" офшори...
Як може не рости курс гривни, коли вже в кінці 2017 року і на початку 2018 року Кабінет міністрів України на чолі з Вовочкою Гройсманом зробив ряд кроків, що призвели до його росту, а далі ситуація буде також "не фонтах", бо значно багато факторів впливають і будуть впливати й далі на курс гривни...Ось деякі із факторів, які Вовочка Гройсман раховує невагомими:
1) За останні 3,5 місяці 2017 року Кабінет міністрів України профінансував із бюджету окремі статті більше ніж на 150 млрд. грн, які зараз намагаються на початку року перевести у валюту і вивести через офшори на рахунки у банки за кордон, тому і здійснюється тиск на курс, бо попит перевищує пропозицію...
2) Бюджет України на 2018 рік прийнятий з дефіцитом більше, ніж у 80 млрд грн,, що на початок року становить 2,8 млрд.$, які необхідно до кінця року заробити чи знайти, тобто позичити, а так на сьогодні поповнення бюджету заплановано за рахунок інфляції гривни,тобто печатання нових купюр...
3) В 2018 році Україна повинна сплатити державний борг на суму більше від 2,1 млрд. $, а на обслуговування боргів необхідно більше 1,5 млрд. $, що становить на сьогодні більше 103 млрд. грн...
4) На початок року в Україні різниця між експортом і імпортом від'ємна, тобто закупляємо на сьогодні більше, ніж продаємо... В 2017 році було закуплено в Європі більше 8 млрд. куб.м природного газу на суму більше 2,5 млрд. $...
5) В найближчий час МВФ і Світовий банк розвитку відмовився надавати транш, тому додаткових валютних надходжень у країну чекати не приходиться...
6) В 2018 році запланові значні додаткові виплати з бюджету на підвищення заробітних плат і пенсій, які потребують додаткових надхожень в бюджет в порівнянні з виплатами в 2017 році...
В 2017 році дефіцит Пенсійного фонду України з відрахувань заробітних плат становить більше 150 млрд. грн... В 2018 році недостача виплат на пенсії буде компенсуватися з бюджету, сума якої закладена попередньо в нього... і т.д.
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"На початок року в Україні різниця між експортом і імпортом від'ємна, тобто закупляємо на сьогодні більше, ніж продаємо...
В найближчий час МВФ і Світовий банк розвитку відмовився надавати транш, тому додаткових валютних надходжень у країну чекати не приходиться... "

Крім офіційного сальдо зовнішньої торгівлі та руху капіталу є й інші фактори які впливають на реальний платіжний баланс - контрабанда, необлікований ввіз валюти заробітчанами. Динаміка курсу визначається співвідношенням попиту та пропозиції на валюту, залежить не тільки від транскордонного руху коштів, але й від змін валютних заощаджень - державних та приватних, навчені попереднім досвідом криз громадяни теж щось "під матрас" зберігають.

" В 2017 році було закуплено в Європі більше 8 млрд. куб.м природного газу на суму більше 2,5 млрд. $... "
Мабуть, сума імпорту більша буде:
Україна в 2017 році збільшила імпорт природного газу на 26,8% (на 2,971 млрд кубометрів) порівняно з 2016 роком - до 14,5 млрд кубометрів.
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Вот лживые мудаки, они даже не скрывают что грабят народ каждый год назвав это "сезонным фактором". Зачем подымать пенсии и заплаты чтобы потом обвалить гривну и без зазрения совести обокрасть людей еще больше?
Грабить народ во время войны, вы ненасытные барыги хуже лысого ботокса.
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Для нынешней власти в Украине есть лишь один актуальный вопрос, на который она не может и едва ли сможет найти ответ. Это - куда.....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"В прошлом году было то же самое", - Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными факторами
 
 
 
 
 
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