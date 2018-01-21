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Все про:коррупция (7011) прокуратура (2906) Лысенко Андрей (12)

 Вместо антикоррупционных органов нужно создать фонд и поощрять за информацию о взяточничестве, - Лысенко

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко считает, что специальный антикоррупционный фонд для вознаграждения "стукачей" мог бы быть эффективнее содержания профильных структур по борьбе с коррупцией.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, Андрей Лысенко написал на своей facebook-странице.

"Если из стотысячных зарплат, премий, многомиллионных расходов на офисы, авто, спецаппаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный фонд, то небезразличные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров. Для этого не надо годами создавать структуры, законодательство, конкурсы на лучших из худших и обиженных. Надо лишь открыть Единое приемное окно и дать объявления с тарифами в СМИ", - написал он.

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Вместо антикоррупционных органов нужно создать фонд и поощрять за информацию о взяточничестве, - Лысенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045683
 
 
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тю дурний натор!Макрон це головний бухгалтер"Ротшильда"!А Порошенко передав свій бізнес під нагляжом Макрона
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ты чо,тока отошел от новогоднего дурмана?это фигню начала русня постить еще 4 января Замість антикорупційних органів потрібно створити фонд і заохочувати за інформацію про хабарництво, - Лисенко - Цензор.НЕТ 1678.а ты только заметил
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Мне одному кажется, что этот Лысенко косит под дебила, или такой и есть?
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Ну сообщил ,а дальше? Их имена в электронных декларациях На кого стучать , имена известны
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Мне одному кажется, что этот Лысенко косит под дебила, или такой и есть?
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Лисенка наживляють на гачок, як хробака, закидають лохам і дивляться: схавють, чи ні.
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Власної думки у цього клоуна, на будь-яку подію, не може бути по службі, а своя якщо і є, так вона нікому і непотрібна, крім того, саме за це гроші, і звання отримує.
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один уже загинув у боротьбі з корупцією на Байкалі
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интересно, в каком звании подохла лабрадор Конни?
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хто такий лисенко? що він такого зробив щоб набиватися в авторитети?
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З Нового року і по сьогоднішній день на пару з алкопрокурором Луценко висушив 100 півлітрів елітної горілки, віскі, коньяку та текіли.
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Вместо антикоррупционных органов нужно создать фонд
**************
А вмєсто должності Прєзідєнта України треба в Конституції написать - "Прєдсєдатєль Слєпого Траста". А шо, - по крайнєй мєрє буде соотвєтствовать дєйствітільності.
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Лысенко забыл в какой стране он это хочет сделать.
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Ну вот. Балакали балакали сели и заплакали. Короче если бы бабушка была дедушкой. В США после такой бессовестной и наглой лжи это тело в камуфляже уже как минимум клевали вороны. Ладно, расходимся ещё на 10 лет, раз готовы это терпеть. К тому времени пойдёт пар со сраки а щас гречку хай кушают.
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Украина это не США. Приедь покажи пример, как это делается, поделись опытом. Как приезжали добровольцы со США в АТО. А если ты бояры накатил и поп..здеть по крутому решил так иди лучше трусы постирай. Сделай США еще чище и светлее.
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Я в швеции живу. Просто нехер делать и на форум зашел на пару дней. я уже 12 лет как не гражданин украины. Помогал материально в 2014. Советов в принципе не даю и избирать не имею права. Выражаю свое мнение и никого не агитирую. Так что не трать на меня время, тролль
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Вместо антикоррупционных органов нужно создать фонд и поощрять за информацию о взяточничестве, - Лысенко.

А директором фонду призначити Лисенка - другана по чарці Луценка. Це вже повний абзац...
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Писец дыбилы вроде питар всего лиш языком метет что ему скажут, а НАБУ поперек горла)))))
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лучшее средство от перхоти у коррупционера..
Замість антикорупційних органів потрібно створити фонд і заохочувати за інформацію про хабарництво, - Лисенко - Цензор.НЕТ 2804
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Це вже не поїздки на
Мальдиви…
Набагато серйозніше і потенційно
небезпечніше. Сьогодні стало
відомо, що Порошенко час від
часу проводить таємні зустрічі з
Путіним. Без жодного
інформування суспільства, нас з
Вами - ні про мету, ні про
формат, ні про результати цих
зустрічей. Ні до, ні під час, ні
після їх завершення. Які питання
Порошенко обговорює з Путіним у
закритому режимі: Донбас? Крим?
Чи як йому вигідно обміняти свої
підприємства в Росії на російські
активи в Україні? Невідомо. Де
вони зустрічаються? Напевно не
на Банковій. Тоді де: у Кремлі? В
Сочі? На Алтаї? На своїх віллах у
Іспанії? Невідомо. З ким
Порошенко літає до Путіна: з
Клімкіним? З Медведчуком? З
дружиною? Невідомо. Що дали ці
зустрічі, про що вдалося
домовитися, про що не вдалося?
Невідомо. І це - неправильно.
Неприпустимо!
Анатолій Гриценко
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Если ничего неизвестно, то как ты знаешь что он проводит? Я скажу что ты недоумок но тайный. Никто тебя в тупости не заметил, все говорил правильно, но достоверные источники говорят недоумок, хотя доказать это нельзя - ты же тайный недоумок? Ну и в дурку тебя. Нравится такая логика?
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Короче нужно создать Миротворец-2, и вносить туда всех врагов Петрушки.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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"Вместо антикоррупционных органов нужно создавать коррупционный фонд и поощрять взяточничество", - Лолита
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песенка про стукача https://www.youtube.com/watch?v=Fn1hVy697DI
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Вообще то, идея не нова! Так было в Испании времен каудильо Франко, так было в ГДР. Такое есть и полицейской системе США низового звена. Многие стучат за идею, многим за это доплачивали. Но они своим стуком защищали систему с ясными и четкими правилами. А что нам предлагает "полковник" Лысенко. Ведь в украинской политике правила меняются на ходу. И никто не будет защищён от того, что изменится закон, и придется сидеть стукачу.
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За годы независимости так называемой "элитой" в
Украине создана политическая система полной безответственности тех, кто
прорвался к власти. Главное любыми способами оказаться у корыта - с помощью
лжи, подкупа, невыполнимых обещаний, фальсификаций при подсчетах. За свое
воровство и ложь эти "покупатели Апачей" не несут никакой
ответственности, поскольку не перед кем. Сами они все повязаны, а у общества
нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у власти. Нет законов об
импичменте президента, роспуска парламента, отзыва депутатов. В такой системе
никакой "сверхчестный" суд невозможен...
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фонд - это хорошо, но в антикоррупционных органах весь смысл в комплексе вместе с антикоррупционным независимым судом, а так толку с этого фонда, ну поступит информация, кто этих коррупционнеров будет судить? нынешние суды и нынешние прокуроры? они наверно и сами себя все пересажают? Лысенко с виду вроде умный мужик, как можно нести такой бред то?
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Якби тих корупціонерів, що показують затриманими кожен день на хабарях, саджали в тюрму, а не відпускали з зали суду, то рівень корупції знизився в рази.
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та, пля, отдавайте ~10÷15% от награбленного группе следователей - и быстро всех за ж-пу возьмут...
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естественно если дело довели до посадки...

только Зрада НИКОГДА не примет такой закон...
А если и примет - то Парашенко НИКОГДА его не подпишет...
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"Замість антикорупційних органів потрібно створити фонд і заохочувати за інформацію про хабарництво"

говорящая голова озвучила, что "верха" ну никак не хотят антикоррупционных структур.
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Лучше бы он потери в АТО озвучивал как раньше , ГПУ это явно не его . Или может лавры Басурина ему покоя не дают , то же в безмозглые клоуны хочет . Ему бы к своим коллегам следакам подойти , у них же не все дипломы купленные , у кого то и настоящие есть , они ему объяснят ,что взяточничество это такой же вид преступления как и любой другой , как кража на пример , давай завтра уголовный розыск разгоним , или как он там сей час называется , и будем платить стукачам ,в надежде , что они за бабки своих подельников сдавать будут. Еще ему объяснят , что когда и тот кто дает и тот кто берет в теме и обоих это устраивает , то стучать не кому будет , даже за бабки.
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Коррупция - это не конфеты учителю или врачу, а это воровство
из бюджета, иначе говоря - казнокрадство. Только по этой причине в Украине
появились миллиардеры и миллионеры...
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Подозреваю что Лысенко е___тый на всю голову. Может у него как у Парубия - справка об умственной неполноценности с раннего детства. А может посттравматический синдром после того как набухался и головой об асфальт приложился. Может он на коксе? Говорят в прокуратуре до хрена таких "перцев". Короче, я бы ему посоветовал помнить мораль басни Крылова - "Коль стырил сыр, так жри, собака, и не хрен по деревьям лазить!"... Ну вот почему то всех самых гнилых людей в своей жизни я встречал не в тюрьмах, а в прокуратуре. Парадокс.
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Переводят стрелки...
Вывесили плакаты для лохов "я не даю взятки"...
и гребут миллиардами из бюджета страны...
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"поощрять за информацию о взяточничестве..."
--------------------------------------------------
И фсё??? А наказывать или сажать кто будет, лысый пень?
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лысый хорош пургу гнать. уже и так все ясно - ссыте...
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Всякая "реформа" барыг не может быть
ничем, кроме очередного обмана...
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Сталинский подход "Настучи на соседа".Но тогда придется создавать управление по расследованию кляуз, а также службу, которая будет пытаться предотвратить взятки в новом управлении. А это обойдется не дешевле.
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Мячня ! Стріляти й тільки !! -Все інше Заохочення !
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Покажи пример как это делается. не можешь? Дамбас паражняк не гонит?
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Давно пора! Только кто колоть будет их всех? И кто будет расстреливать коррупционеров?
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а еще лучше отменить неприкосновенность!
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Какой еще фонд? Что он несет. У нас уже и так одни фонды.Во всех структурах куда не посмотри,одни шоколадные фонды.Состоящие из кумовьев,жен, детей,друзей и братьев.Пусть лучше владелец этих фондов закон об антикоррупционном суде наконец-то домусолит.А то все никак не может решить великую дилемму,чтобы и своих воров не обидеть и европейцам угодить.Доиграються,до того,что приостановят все и лишат всякой поддержки.
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Что-то НЕЯСЕН сам МЕХАНИЗМ ? Это если тупо выбрать Любого чинушу, ну типа никогда его невидел, и такой Тупо звонишь - ПОДНЯЛ такой БАБЛА.

Стали другими дела,
Стали считаться со мной,
Знают кто теперь я
Утебя талант,
Закладывать - ЗАРАБАТЫВАТЬ
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А в Украине есть те кто не берет взяток на руководящих постах??????????Я наверно че то проспал....проснулся ,а в Украине начиная с начальника отдела и више никто взяток не берет....Жуть - кто ж их назначит на ети должности без взятки и без перспективи получать мзду .....Я например знаю сколько стоит назначить руководителя районного центра .Только за деньги его и назначили....без денег никак....и т д.
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Опять клоуна-олигофрена выпустили на сцену для проверки реакции людей .
Антикоррупционный суд барыгам что серпом по мудям , вот и изгаляются изобретатели хреновы.
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кагал думает, что это проканает для западных кредитодателей вместо антикоррупционого суда..? Замість антикорупційних органів потрібно створити фонд і заохочувати за інформацію про хабарництво, - Лисенко - Цензор.НЕТ 2111
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заинтересованные стукачи



Похоже обществу.. вместо антикоррупционеров предлагают новую профессию..
Профессиональное стукачество..
в реформу образования.. уже включили?
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ЕС и МВФ сказали что Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями венецианской комиссии. США через посла сказали то же самое. Евросовет сказал что антикоррупционный суд одно из условий безвиза, которое должно быть выполнено. что кто говорит в Украине их не волнует - от президента до последнего чиновника. Реформы= безвиз, кредитование, военная помощь, экономическая помощь. Нет реформ - гуляйте. Упрашивать никто не будет, и помощь свернут.
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им уже плевать на это.
подредактируем немного Sotnika
"Мы имеем дело с небольшой группой лиц..Вместе со своими соратниками они "создают невыносимые условия", вынуждающие оппонентов Кремля людей эмигрировать из страны для того, чтобы потом эта шушера завалила изнутри пещеру и таким образом спасла себя.У них, по большому счету, другого выхода уже нет.Они видят, что происходит в этом мире.Поэтому они будут зачищать на всех уровнях: остаешься - сам виноват. И они специально это делают. Они нагнетают это именно для того, чтобы люди уезжали"
ЗЫ адиннарот(с)
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Да надо идти дальше! Нах эта Генпрокуратура!?
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а если США С ЕС закинут "стукачей" в офшоры и слепые трасты.???...кашаладам будеть "швах"
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Коррупция это сговор между берущим и дающим ... кто стучать то будет ??? и куда ??? все остальное это принуждение к взятке .
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Який там фонд В Україні кожен дає чи бере. Принаймні податків не платить. Тому на Цензорі всі проти.
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Податки платять в Україні всі без винятку - від груднячків до бомжів - 20% ПДВ на всі товари і послуги і + завищені тарифи, картельні змови на ціни, акцизи, марки, довідки... Відкрий cost.ua і ти дуже здивуєшся скільки насправді ти вже заплатив в 2017 навіть якщо офіційно уникаєш сплати податків.
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Беда, коль пироги начнёт печи сапожник...
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Петр Алексеевич, Бог вам судья за то , что вы предали Украину, НО.. бля, хотя бы не "Лолитой"😂😂😂
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Как по мне, так фонд вознаграждения за отстрел быдлоэлиты будет самым эффективным способом борьбы с коррупцией.
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і це офіційний голос ГПУ. Чому мені соромно?
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Я смотрю большая половина постов обвиняют Лысенко в дурости. Наверно идея могла бы иметь неплохое продолжение. Если её так херят дружно. Это хотя и не продуманная акция предлагается но отвергать её нельзя! Власть боится потери монополии на расследование и сбор информации, народ не допущенный к кормушке! Выдаивание попавшегося коррупционера, и решение можно ли его наказывать или сразу отмазывать, если он честно делится, и его концы в верхах правят или законы пишут. Подобный закон существует но он так напугал офшорных, что его заветировал харант офшорных. Народ не имеет права себя защищать, не имеет право самостоятельно фиксировать вымогательство с себя взятки, и другие нарушения своих прав, если их нарушает чиновник от власти.
На самом деле Лысенко не чего нового не предложил, народ и так стучит, но силовик приняв сообщение, стоит перед делемой , смогут они хорошо выдаить клиента, или он под серьёзной крышей, в семье и его трогать нельзя! Если бы нужно заплатить деньги, то тогда и регистрировать сообщение пришлось и не реагировать они бы не смогли. Провокация взятки у нас запрещена! И это повод отмазаться от наказания за полученную взятку, и уйти от ответственности. Но так как у нас вся власть , погрузла во взяточничестве, то не пройдёт не один закон, позволяющей бороться реально с этим.
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Не вместо, а совместно с этими органами, они оплачивают за информацию! Во всём мире, информация стоит денег, сил, затрат, и если её хотят продать силовикам, то по чему они не должны иметь права за неё официально заплатить сумму, достойную её.
Или её нужно продавать только криминальным структурам, чтобы усилить их власть на чиновника? Дилема? А пока у нас на словах борятся с коррупцией, мы спускаемся по списку на самое дно! Уже на 30 позиций, ниже параши.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо антикоррупционных органов нужно создать фонд и поощрять за информацию о взяточничестве, - Лысенко
 
 
 
 
 
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