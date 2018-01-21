Вместо антикоррупционных органов нужно создать фонд и поощрять за информацию о взяточничестве, - Лысенко.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, Андрей Лысенко написал на своей facebook-странице.

"Если из стотысячных зарплат, премий, многомиллионных расходов на офисы, авто, спецаппаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный фонд, то небезразличные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров. Для этого не надо годами создавать структуры, законодательство, конкурсы на лучших из худших и обиженных. Надо лишь открыть Единое приемное окно и дать объявления с тарифами в СМИ", - написал он.

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