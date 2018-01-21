Вместо антикоррупционных органов нужно создать фонд и поощрять за информацию о взяточничестве, - Лысенко.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, Андрей Лысенко написал на своей facebook-странице.
"Если из стотысячных зарплат, премий, многомиллионных расходов на офисы, авто, спецаппаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный фонд, то небезразличные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров. Для этого не надо годами создавать структуры, законодательство, конкурсы на лучших из худших и обиженных. Надо лишь открыть Единое приемное окно и дать объявления с тарифами в СМИ", - написал он.
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А вмєсто должності Прєзідєнта України треба в Конституції написать - "Прєдсєдатєль Слєпого Траста". А шо, - по крайнєй мєрє буде соотвєтствовать дєйствітільності.
А директором фонду призначити Лисенка - другана по чарці Луценка. Це вже повний абзац...
Мальдиви…
Набагато серйозніше і потенційно
небезпечніше. Сьогодні стало
відомо, що Порошенко час від
часу проводить таємні зустрічі з
Путіним. Без жодного
інформування суспільства, нас з
Вами - ні про мету, ні про
формат, ні про результати цих
зустрічей. Ні до, ні під час, ні
після їх завершення. Які питання
Порошенко обговорює з Путіним у
закритому режимі: Донбас? Крим?
Чи як йому вигідно обміняти свої
підприємства в Росії на російські
активи в Україні? Невідомо. Де
вони зустрічаються? Напевно не
на Банковій. Тоді де: у Кремлі? В
Сочі? На Алтаї? На своїх віллах у
Іспанії? Невідомо. З ким
Порошенко літає до Путіна: з
Клімкіним? З Медведчуком? З
дружиною? Невідомо. Що дали ці
зустрічі, про що вдалося
домовитися, про що не вдалося?
Невідомо. І це - неправильно.
Неприпустимо!
Анатолій Гриценко
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
Украине создана политическая система полной безответственности тех, кто
прорвался к власти. Главное любыми способами оказаться у корыта - с помощью
лжи, подкупа, невыполнимых обещаний, фальсификаций при подсчетах. За свое
воровство и ложь эти "покупатели Апачей" не несут никакой
ответственности, поскольку не перед кем. Сами они все повязаны, а у общества
нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у власти. Нет законов об
импичменте президента, роспуска парламента, отзыва депутатов. В такой системе
никакой "сверхчестный" суд невозможен...
только Зрада НИКОГДА не примет такой закон...
А если и примет - то Парашенко НИКОГДА его не подпишет...
говорящая голова озвучила, что "верха" ну никак не хотят антикоррупционных структур.
из бюджета, иначе говоря - казнокрадство. Только по этой причине в Украине
появились миллиардеры и миллионеры...
Вывесили плакаты для лохов "я не даю взятки"...
и гребут миллиардами из бюджета страны...
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И фсё??? А наказывать или сажать кто будет, лысый пень?
ничем, кроме очередного обмана...
Стали другими дела,
Стали считаться со мной,
Знают кто теперь я
Утебя талант,
Закладывать - ЗАРАБАТЫВАТЬ
Антикоррупционный суд барыгам что серпом по мудям , вот и изгаляются изобретатели хреновы.
Похоже обществу.. вместо антикоррупционеров предлагают новую профессию..
Профессиональное стукачество..
в реформу образования.. уже включили?
подредактируем немного Sotnika
"Мы имеем дело с небольшой группой лиц..Вместе со своими соратниками они "создают невыносимые условия", вынуждающие
оппонентов Кремлялюдей эмигрировать из страны для того, чтобы потом эта шушера завалила изнутри пещеру и таким образом спасла себя.У них, по большому счету, другого выхода уже нет.Они видят, что происходит в этом мире.Поэтому они будут зачищать на всех уровнях: остаешься - сам виноват. И они специально это делают. Они нагнетают это именно для того, чтобы люди уезжали"
ЗЫ адиннарот(с)
На самом деле Лысенко не чего нового не предложил, народ и так стучит, но силовик приняв сообщение, стоит перед делемой , смогут они хорошо выдаить клиента, или он под серьёзной крышей, в семье и его трогать нельзя! Если бы нужно заплатить деньги, то тогда и регистрировать сообщение пришлось и не реагировать они бы не смогли. Провокация взятки у нас запрещена! И это повод отмазаться от наказания за полученную взятку, и уйти от ответственности. Но так как у нас вся власть , погрузла во взяточничестве, то не пройдёт не один закон, позволяющей бороться реально с этим.
Или её нужно продавать только криминальным структурам, чтобы усилить их власть на чиновника? Дилема? А пока у нас на словах борятся с коррупцией, мы спускаемся по списку на самое дно! Уже на 30 позиций, ниже параши.