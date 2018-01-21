 Никаких двусторонних встреч президентов Украины и РФ не было с 2014 года, - пресс-служба Порошенко. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - сообщили агентству в пресс-службе.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - сказал он в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Франсуа Олланда проводили переговоры в Минске в феврале 2015 года. По итогам был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Последняя двусторонняя встреча Порошенко и Путина была в 2014 году.