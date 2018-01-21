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 Никаких двусторонних встреч президентов Украины и РФ не было с 2014 года, - пресс-служба Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - сообщили агентству в пресс-службе.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - сказал он в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Франсуа Олланда проводили переговоры в Минске в феврале 2015 года. По итогам был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Последняя двусторонняя встреча Порошенко и Путина была в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3045682
 
 
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Наверное это не совсем правда..Куда летал поросенко,так сказать,отдыхать? Без семьи, в дорогущих апартаментах провел неделю? Сам ли он там "отдыхал"? И почему именно Мальдивы? А потому что это один из самых дорогих курортов и малообеспеченого,скажем так, украинца на Мальдивах не встретить...
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П.С. А почему поросенко сам туда летал, а не послал скажем, какого нить хмыря из обслуги? Потому что не доверяет никому....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикаких двусторонних встреч президентов Украины и РФ не было с 2014 года, - пресс-служба Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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