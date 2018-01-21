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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Афганистан (168) Порошенко (14134) теракт (1888) Яценюк (7611)

 В результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.

По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане", - написал Порошенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - Климкин

Президент поручил Кабмину оказать необходимую помощь семьям украинских граждан, погибших в Афганистане.

В результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко 01

Свои соболезнования в связи с гибелью людей в Кабуле выражают также другие украинские политики.

Также читайте: Погибших в Кабуле украинцев может быть больше, - Климкин

"В Кабуле в результате теракта погибло много наших соотечественников и невинных людей из других стран. Неописуемая трагедия. Призываю наше правительство и Министерство иностранных дел обеспечить всю необходимую помощь. Глубочайшие соболезнования семьям погибших и всех, кто пострадал", - написал в Твиттер лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

В результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко 02

Читайте: Погибший в Кабуле украинец был сотрудником отечественной авиакомпании, - МИД

Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил информацию о 6 погибших украинцах.

Источник: https://censor.net.ua/n3045681
 
 
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А чого ти тути людей послав, гарант невідомо чого..... Сам на на новий рік Мальдіви погріти зад махнув, а людей в Кабул.....
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Ты дурачок??? Они САМИ туда поехали РАБОТАТЬ !!! На цензоре поцы так и не перевелись В результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5920
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Від доброго життя в Кабул подалися, чи що? Чи може така ситуація в країні нашій, що люди світ за очі тікають, щоб копійку десь заробити, а не ці подачки в 100 доларів зарплати, а з вирахуванням податків - і того менше?
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Начнём с того, что у нас нет внутренних авиационных грузовых перевозок, чтобы пилоты ИЛ-76, АН-12 и прочих летающих грузовиков сидели по домам и работали. Тем более не так много стран, куда их до сих пор пускают из-за шумового порога.
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потому, что Порошенко лишил их тут работы и нормальной зарплаты, своим опусканием курса гривны и своим воровством.
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обітцяли золоті гори на майдані, а в результаті народ отримав дулю
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Санитары отлучились, человек добрался до интернета...
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Та да. Співчуває. Тим хто на заробітках. З Мальдив.
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Шокирован трагической вестью из Афганистана - Порошенко

Сам выдавливает всех граждан на заработки за границу, а теперь шокирован этим...
Даже в Афганистане больше платят больше работникам из Украины, в данном случае авиакомпании, чем в Украине.
Кстати в Афганистане, не смотря на войну на все терракты, сейчас дефляция и курс афганской валюты не падает по отношению к доллару.
Это говорит о том, что дело не в войне, а в том что у нас лолита хуже войны, наносит вред населению своим воровством.
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Он знает, что его скоро скинут, поэтому старается как больше денег себе с народа выдавить, и удрать подальше.
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Это трагедия, жаль летчиков, соболезнования родным и близким.
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Та какая разница кто, люди погибли, и это ужасно. Только обидно, что Петя за наших героев, что в АТО погибают, редко когда соболезнует.
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Скорее всего именно сменный экипаж на отдыхе был.
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Сомнительно шо шоколадний пишет с Украини на каких нтбудь мальдивах валяется. Опять праздники же
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Я сам досить часто критикую дії нашого Президента. Не всі дії, а ті, що мені не до вподоби. Я не є його фанат. Але мені не по собі, коли критикани всюди, на кожній гілці. доречно, чи ні постять відверту дурню, як от у цьому випадку. Представників компанії в Кабул послав не Порошенко, а авіакомпанія, яка до Пркезидента не має жодного відношення. Там відбувалась конференція, в якій брали участь не лише українці. І загинули не лише українці. І Талібан Порошенко не фінансує та не озброює. І сюди його тулити недоречно. Невже так важко зрозуміти, що критикувати потрібно по ділу, під матеріалами, які стосуються безпосередньо його діяльності, або бездіяльності. А вставляння критики, нехай і заслуженої будь-де говорить лише про те, що люди працюють групою і завдання цієї групи - саме лити помиї. Гидко. Ваша критика викликає у більшості нейтральних читачів роздратування.
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А у вас не викликає роздратування, що Українців можно зустріти скрізь- в КамбоджІ, Афгані,Італіі, Полщі, але не в якості туристів , а як дешеву раб силу на рівні з індусами? Українців!!! Маючи родючу землю, природні ресурси- ми, роботяща нація, працюємо десь за океанами бо навіть там нам патять більше, ніж той, хто деребанить нашу землю, маючи офшори і нас з вами,відпочиває на Мальдивах?
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Я спокійно їжджу у Польщу, як ви кажете - "в рабство". Тільки я там себе рабом не відчуваю чомусь. Як і сотні тисяч поляків, які відповідно їздять у "рабство" у Ірландію, в Англію, в Німеччину. Що ж, це - глобалізація. І я вірю, що лише від НАС УСІХ залежить, чи будуть поляки їздити згодом на роботу до нас. А таке вже було - На моїй пам'яті вони везли до себе в 90-х львівські "Електрони", постільну білизну, лопати і топори. І це наша вина, що за цей час ми топталися на місці. Бо обирали популістів - подобається нам слухати казки і вірити казкарям.... А щодо України, то повірте, що "раби", які приїжджають з заробітків куплять в Україні набагато більше на зароблене, аніж там, де працювали. І хатинки побудують. І ще - зуби лікувати заробітчани приїжджають на Батьківщину, ще й деколи везуть роботодавців своїх. Тому сидіти і плакати, що все у нас погано - принаймні не зовсім чесно. Важко - так. Просто локшину Ляшкову і інших популістів з вух знімати треба. Полякам теж було важко. Але такого роздраю, як у нас. вони не робили.
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Відрізнямося ми з вами. Я не хочу їздити в Польщу. НЕ ХО ЧУ. Не хочу бути там " не рабом". Мені соромно, що в Камбоджі ( В Камбоджі, карл!!!)- українці працюють нарівні з індусами, як з країн 3-го сорту. Вони теж себе рабами не відчувають, тільки заишили і дітей і домівки і 5 місяців без вихідних. Тому я критикувала і буду критикувати того,хто мав зупинити зубожіння націі і після Майдану підняти Країну , зберегти те,як світ сприймав нас в перші часи після Майдану. Але- Мальдиви його вибір,тому критикувала і буду критикувати, подобається це вам , чи ні- мені БАЙДУЖЕ.
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Так і критикуйте, на здоров'я і більше нічого не робіть. А прийде якийсь дядько зі сторони - і зробить вам рай.
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Так я вам відповідаю саме на ваш пост,що вас дратує критика, і вона у вас викликає роздратування. А що я роблю в реаьному житті, то вже інша історія. Хоча, вам теж не сподобається.Але то вже інша історія.
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Олено, мій пост під новиною про Мальдіви зібрав близько сотні лайків. Отам і треба було критикувати. А тулити Порошенка до Кабулу, на мій погляд - недоречно. Тут Лисенко дурню меле - треба критикувати на цій гілці - це доречно. А Порошенко - спонсор Талібану - дурня повна.
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((. Шо ваш пост набрав? Лайків? Кумедний ви. То лайками пишаєтися,то заробітками в Польщі.
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В польщу я їжджу на сезонні роботи підзаробити, шановна. А лайки - то якраз за критику дій Порошенка. Бо багато людей думають так, як я. Тільки на відміну від вас я працюю важко і не чекаю, що мені щось хтось на блюдці принесе. А вдома я роблю меблі на замовлення. І коли є робота, мені не до лайків. Просто зараз Різдв'яні св'ята і замовлень немає. Тому і просиджую біля компа.
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Опаньки."Тільки на відміну від вас я працюю важко"Звідки ви знаєте як я працюю??
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Підсумок. Людина, яка пишається своїми лайками,заробітками не на Батківщині , а в Польщі, яка сидить в інтернет мережі і говорить незнайомій людині " на відміну від вас..."- мені не цікава. І я не помилялася коли писала, що ваша думка мене не хвилює, як і, ТИМ ПАЧЕ, лайки))))
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Шановна, я на Батьківщині, у Львові і в області лише кухонь зробив більше сімдесяти. І пишаюся тим, що мої роботи служать людям і будуть служити років 20. Тому ви знову мимо. Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6762
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Нейтральний читачу, злидні посилають мільйони українців закордон шукати засобів для існування. І Порошенко, звичайно, до цього ніякого відношення не має, тому тебе це не дратує. Пілоти, напевно, знали, коли зупинялися в цьому готелі, що напад на нього, з боку талібів, вже був одного разу і, що розраховувати на те, що все буде як на Мальдівах, не варто. Вони могли не знати, що за безпеку готелю відповідає приватна фірма, яка лика не в'яже - це вже їх смертельне упущення. Хай простить Господь Бог їм їхні гріхи - вольні і невольні.
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А які злидні послали в цей готель ситих європейців?
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Бот, ти ким там в Польщі працюєш? Ґадулам там не платять. Звідки інформація про ситих європейців і мету їхнього там перебування?
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Ще п'ять годин тому повідомили про загиблого громадянина Німеччини, про грека і ще декілька європейців. Погугли - будеш знати більше. А в польщу я їжджу на збір яблук. І про бота фантазуй далі. А в Україні я меблі роблю на замовлення. І пишу на Цензорі пости, коли роботи немає. Мені теж нелегко, але надіюсь лише на себе. Тож твої кпини - недоречні.
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А замість дідуся Панаса не пробував влаштуватися? Біля мене живуть двоє таких, що меблі роблять, і безліч тих, що в Польщі яблука збирають. Ніхто з них на Цензорі пости не пише. Найбільше, на що вони здатні, це показати свою пику у Фейсбуці. А ти тут такі гарні байки розказуєш про свою самодостатність. Ну, для людей з такими феноменальними природними якостями, як в тебе, держава взагалі не потрібна - вони від неї не залежать і з нею ніде не стикаються, а якщо стикаються, то дають хабар і продовжують своє "автономне" існування. Одна тільки незадача, що все це - примітивні побрехеньки.
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Шановний, не вважайте людей, які роблять меблі зовсім дурними. Я вам розкажу, як це робиться. Спочатку їдете до клієнта і знімаєте заміри, потім робите проект, в тому числі і комп'ютерний, після того ще раз їдете до клієнта з проектом і так можна декілька разів. Після погодження робите креслення на міліметрівці і на комп'ютері. Опісля робите деталювання і по деталюванню - карту розкрою. Потім з катою розкрою їдете на фірму, де продають плиту ДСП і замовляєте порізку. Окрім того по розмірах ящиків замовляєте фасади. Потім збираєте все докупи, купуєте фурнітуру і складаєте. Ви вважаєте, що без вищої освіти це можна зробити? А людина з вищою освітою, нехай і з інженерною не може поста написати? І ще - дід Панас - це про вас. Ви відірвані від життя. А щодо Польщі - я туди їздив ще в 1991році, торгував у Перемишлі на стадіоні, в Ярославі, в Замосцю. А тепер меблі у Львові роблять купу фірм і людей, тому конкуренція жорстка. Отож приходиться їздити періодично і на сезонні роботи, коли немає замовлень. І ще - я за ніками не ховаюся, є мої сторінки і в соцмережах, в тому числі і з меблями. Так що, шановний, поганий з вас провидець. Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7215
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Просто никто не помнит, как поляки в кризис свой 90-ых бегали по всему миру, к нам в том числе, тягали баулы, устраивались по Европе чернорабочими, чтобы заработать лишнюю копейку и зазорным для себя это не считали. А у наших лже-патриотов нос царапает потолок, но при этом только скиглить могут и ждать готовенького от доброго дяди.
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А те же литовцы до сих пор на сезонные работы ездят в Швецию и пашут как волы на полях.
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Ось і я про те ж саме. Працювати - не стидно, лінитись стидно. З кацапами жерся - теж закидали, що вони будуть у себе в нужник на вулиці ходити, а туалети в Польщу мити не поїдуть. Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8861 А поляки їздили по всьому світу і багато в чому їхні гроші, зароблені за кордоном вислані в Польщу їх економіку і підняли. Я їх зустрічав навіть в Будапешті у 1991 році, бо Угорщина в той час була благополучніша. А тепер, заме завдяки своїй настирності і згуртованості вони ту Угорщину теж обігнали.
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Все страны восточного блока СЭВ прошли через это, а многие до сих пор работают не на родине.
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Що ти мелеш, служака, а чого ж гроші українських гастарбайтерів українську економіку не підняли, а самі гастарбайтери зараз польську піднімають.
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Я свою підняв. А на тебе робити не хочеться. І, до твого відома, так роблять багато людей. Ти на хатинки подивись, що заробітчани побудували. Йди, працюй, і буде тобі добре! Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3079
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Бреше цей дядько. Я продививився його профіль у Фейсбук. Гарно конспірується під гастарбайтера, а насправді - біля корита, порохоботствує.
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Не знаю кто брешет, но это нормально для нормальных людей - едут работать туда, где больше платят. Европейцы с удовольствием едут в те же Эмираты, потому что в Европе средней руки инженер-строитель не зарабатывает столько, сколько платят арабы и не считают это позором для себя. Так же, с трудом и отбором рвутся туда работать врачами, учителями и т.д.
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І що ти там побачив? Що я Лісотех закінчив? Вуйку, не лінуйся, шукай краще - в тебе часу вільного, як я бачу дофіга. Ти хоч щось корисного для людей своїми руками зробив? "Білий комірець"? Живеш з відрахувань виробничників?
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Мафіозі, ти спікер ЛОДА чи обласної ради?
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Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1101 Приємно, що ти мені такий пост виділив!!! А я після розлучення у Львові не проживаю з 2015 року! Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1101
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І ще - я справді меблі роблю. Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6503 Спасибі, своїм мафіозі ти зробив мій вечір!!!!! Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6503
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Ще одна слуга народу підпряглася до "складальника меблів". Цікаво, вона, також, "пеньок" з Лісотехнічного?
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Вуйку, я меблі не складаю, а роблю. Це, якби тобі пояснити, це як співати під фанеру і самому пісні писати. Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 857 А на рахунок ботів - почитай мої пости хоча б днів за пять. Там з тими ботами, до яких ти мене відніс, у мене війна. Просто ти у Фейсбук зайти не полінувався, а на Цензорі на декілька днів зайти тобі ліньки. Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 857
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Яка укр.авіакомпанія? Відповіді не знайти.Може якась приватна, як була в Азарова?
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Sources say the attack left at least 43 people dead, including the 11 Kam Air employees who were all foreigners.
Kam Air - афганская авиакомпания со штаб-квартирой в столице страны Кабуле, выполняющая регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки в страны Ближнего Востока, Средней Азии и с августа 2010 года - в столицу Австрии Вена.
Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Кабула.

Медіаресурс Tolonews, посилаючись на джерела, повідомляє про 43 вбитих, серед яких були 11 працівників афганської авіакомпанії Kam Air, іноземців.

Можна гадати чи були всі ці іноземці українцями, але те, що авіакомпанія не українська - поза сумнівом.
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Блд, впечатление что обитатели Цензора только что вышли из СССР и впервые в жизни узнали о международном рынке труда, что командиры и экипажи воздушных и морских судов негосударственных компаний комплектуются работниками независимо от национальности, критерий отбора которых только профессионализм и опыт, подтвержденный документами, сертификатами, рекомендациями и резюме. А что до несчастных украинцев, которых Порох якобы заставил ехать горбатится за копейки в жопу мира, т.е. Афганистан, то пожалуйста, порекомендуйте вместо них знакомых вам американцев или немцев в качестве КВС и экипажей АН-12, АН-24 или Ми-8.
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Да, Порох никого ни к чему не принуждает, он, вообще, ни при чем. Миллионы арбайтеров из самой нищей страны Европы, просто, рванули на "международный рынок труда", а он тем временем рванул на Мальдивы. И всем хорошо.
А украинским пилотам вцепившимся в штурвал единственного в авиакомпании Kam Air АН-24 просто не повезло.

Воздушный флот авиакомпании Kam Air Fleet
Тип самолёта В эксплуатации Примечания
Ан-24 1
Boeing 767-200 1
McDonnell Douglas MD-82 1
McDonnell Douglas MD-83 1
Всего 4
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На международном рынке труда, о котором вы отзываетесь так пренебрежительно, и из самой нищей страны Европы, о чем вы с гордостью сообщаете, я задолго до Пороха заработал себе с женой на Мальдивы и не только. По секрету сообщу вам две подробности: я не плиточник и Мальдивы не Фонтан. Задолбал перелет, ливни и влажная жара на месте. Не рекомендую, хотя может и неудачный сезон. Удачи.
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Лучше на Сейшелы. Хотя тоже не ближний свет.
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Ирадочка, честно говоря, моря-океаны поднадоели и уже давно. Это Порох еще молоденький Через теракт у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4114
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко
 
 
 
 
 
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