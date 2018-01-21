 В результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.

По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане", - написал Порошенко.

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Президент поручил Кабмину оказать необходимую помощь семьям украинских граждан, погибших в Афганистане.

Свои соболезнования в связи с гибелью людей в Кабуле выражают также другие украинские политики.

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"В Кабуле в результате теракта погибло много наших соотечественников и невинных людей из других стран. Неописуемая трагедия. Призываю наше правительство и Министерство иностранных дел обеспечить всю необходимую помощь. Глубочайшие соболезнования семьям погибших и всех, кто пострадал", - написал в Твиттер лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

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Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил информацию о 6 погибших украинцах.