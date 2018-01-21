 В результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших.
По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане", - написал Порошенко.
Президент поручил Кабмину оказать необходимую помощь семьям украинских граждан, погибших в Афганистане.
Свои соболезнования в связи с гибелью людей в Кабуле выражают также другие украинские политики.
"В Кабуле в результате теракта погибло много наших соотечественников и невинных людей из других стран. Неописуемая трагедия. Призываю наше правительство и Министерство иностранных дел обеспечить всю необходимую помощь. Глубочайшие соболезнования семьям погибших и всех, кто пострадал", - написал в Твиттер лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.
Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.
По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил информацию о 6 погибших украинцах.
Ты дурачок??? Они САМИ туда поехали РАБОТАТЬ !!! На цензоре поцы так и не перевелись
Сам выдавливает всех граждан на заработки за границу, а теперь шокирован этим...
Даже в Афганистане больше платят больше работникам из Украины, в данном случае авиакомпании, чем в Украине.
Кстати в Афганистане, не смотря на войну на все терракты, сейчас дефляция и курс афганской валюты не падает по отношению к доллару.
Это говорит о том, что дело не в войне, а в том что у нас лолита хуже войны, наносит вред населению своим воровством.
Kam Air - афганская авиакомпания со штаб-квартирой в столице страны Кабуле, выполняющая регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки в страны Ближнего Востока, Средней Азии и с августа 2010 года - в столицу Австрии Вена.
Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Кабула.
Медіаресурс Tolonews, посилаючись на джерела, повідомляє про 43 вбитих, серед яких були 11 працівників афганської авіакомпанії Kam Air, іноземців.
Можна гадати чи були всі ці іноземці українцями, але те, що авіакомпанія не українська - поза сумнівом.
А украинским пилотам вцепившимся в штурвал единственного в авиакомпании Kam Air АН-24 просто не повезло.
Воздушный флот авиакомпании Kam Air Fleet
Тип самолёта В эксплуатации Примечания
Ан-24 1
Boeing 767-200 1
McDonnell Douglas MD-82 1
McDonnell Douglas MD-83 1
Всего 4