 Госпогранслужба задержала россиянина, который незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца

"Вчера в полдень участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. Через несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение отдела взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

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Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. "Но прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, ведь у него были признаки обморожения конечностей. Гражданина РФ немедленно доставили в теплое помещение и вызвали карету "скорой", - говорится в сообщении.

Медики поставили диагноз: "обморожение кистей рук и ног". В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.

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По факту обращения гражданина РФ о получении статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Мужчина находится на стационарном лечении под охраной.