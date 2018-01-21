 Госпогранслужба задержала россиянина, который незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца

"Вчера в полдень участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. Через несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение отдела взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. "Но прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, ведь у него были признаки обморожения конечностей. Гражданина РФ немедленно доставили в теплое помещение и вызвали карету "скорой", - говорится в сообщении.
Медики поставили диагноз: "обморожение кистей рук и ног". В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.
По факту обращения гражданина РФ о получении статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Мужчина находится на стационарном лечении под охраной.
😺😺
по собственному желанию???
к КАРАТЕЛЯМ???
в сезон ОХОТЫ НА СНЕГИРЕЙ???
Зомбо-ящик по ходу дает сбой!!!))))
Главная мечта российской оппозиции
Сперва цитата.
Andrey Malgin:
А вот допустим: Путин - ррраз! - и вывел войска из Донецка. Издал указ о возвращении Крыма. Помечтаем.
Станет ли Украина демократическим, прогрессивным государством, с развитой экономикой, без коррупции, пьяных ментов и судей с бегающими глазами?
В дни Майдана я верил, что да. И что, как в Берлине, со стороны России будут заглядывать через стену: "Ух ты!".
И мечтать как-то туда перебраться, ходы подземные рыть.
Война - ужасная вещь. Правитель, напавший на соседа, - преступник. На войну многое можно списать.
И всё-таки...
Сейчас я почти уверен, что если чудо случится - никакой передовой Украины может и не взрасти. А будут два ненавидящих друг друга Совка, разделённые государственной границей: Совок российский и Совок украинский.
Размножатся делением. Ну ещё и белорусский, конечно.
К сожалению, за плечами общая большевистская история. Она в генах, испорченных напрочь и невосстановимо».
А теперь комментарий.
Ещё один адепт идеи «одиннарот» - из его тезисов выходит, что сейчас между украинцами и россиянами разницы нет, ага.
А есть разница.
Например, если бы Янукович (да хоть бы и Юля) в случае массового восстания на Северном Кавказе оттяпал столь любимую им Ростовскую область, то у нас это вызвало б не эйфорию типа «крымнаш», а ряд вопросов (например, кто будет кормить тамошних пенсионеров) вплоть до горящих покрышек в центре Киева.
Только не надо показывать карты украинской Кубани с сайтов украинских патриотов - покажите мне хотя бы роту украинцев, готовых незадорого сражаться за присоединение к Украине помянутой Кубани. А россияне уже два армейских корпуса борцунов за «Новороссию» набрали. Уже давно третий в процессе - видимо, Сирия добрать мешает.
И это только пример. Чтобы выяснить реально всю разницу, нужно досконально изучить и украинцев, и россиян. Заниматься последним как-то неохота - вгоняет в депрессию.
И кстати, если уж разбирать тезисы, озвученные в процитированном тесте:
1. Автор высказывает надежду, что украинцы построят образцовое государство, удобное для проживания просвещённых россиян-оппозиционеров, куда эти самые россияне-оппозиционеры тихой сапой переберутся на ПМЖ, как только всё сложится. Не сложилось. Какая трагедия.
2. Мимоходом объясняет, почему россияне-оппозиционеры ничего приличного в России построить даже не пытаются: они надеются на нас, морально нас поддерживают и как только у нас получится - тут же к нам слиняют. Но что-то пошло не так.
3. То есть главная идея (она же и мечта) российской оппозиции - ничего не делать в России, ждать, пока украинцы построят у себя приличное государство, подбадривая нас своими «гениальными» текстами, слинять к нам при первом удобном случае и продолжать поучать нас, как нам у себя жить - мы ж сами без них не разберёмся, ага.
4. Средства к существованию на ПМЖ в Украине россияне-оппозиционеры собираются получать от публикаций своих «гениальных» текстов о том, как нам жить, а то и напрямую от руководящей работы. Нами руководящей - российский народ недостоин их просвещённого управления, а мы сикось-накось, но вроде как достойны. Гены, знаете ли.
5. Всё вышеизложенное - очередная интерпретация сказки о Емеле со щукой: мол, если долго и уверенно ничего не делать, но внятно сформулировать заветное желание, то оно обязательно сбудется. Щас!
6. Украинцы могут не верить в россиян-оппозиционеров или, скажем, в гномиков, но россияне-оппозиционеры в украинцев верят. Гномики пока под вопросом.
Итого.
Процитированный автор-просветитель давно на ПМЖ в Европе, но до сих пор учит, как надо жить нас, а не европейцев. Это потому, что европейцы его в упор не видят, а у нас его многие примечают. Неодолимая тяга к просветительству и руководящей работе из россиян-оппозиционеров так и прёт. Беда России не в 86% «совков» (большинство везде инертно и роль его именно в торможении изменений хоть положительных, хоть отрицательных), а в низком качестве остальных 14%, в том числе помянутых оппозиционеров. А сто первого процента у них в запасе нет, сколько б они его себе ни рисовали.
В общем, в логово дракона российские гномики-оппозиционеры предлагают лезть украинцам, причём под своим чутким руководством. Молодцы!
"Не вірю, що в Росії в найближчому майбутньому відбудеться революція. Навіть якщо скинуть Путіна, не факт, що його місце не обійме хтось гірший, з ким у країні буде лише більше маразму, мракобісся, трешу і мордору", - сказав він.
Директорка викликала в кабінет і каже. "Студенти хотели жаловаться на вас президенту Путину. Мы их еле отговорили". Відповідаю: "Зачем вы их отговорили?! Вы испортили мне биографию!". Повісив би цю скаргу у рамочку
"Коли почалась так звана "Русская весна", працював учителем у коледжі. Щодня намагався приділити декілька хвилин, щоб розвінчати пропаганду, яку студенти чули з телебачення. Виховати в них мислячих людей. Це дуже не подобалось керівництву. Називали посібником фашистів. Зрештою, в червні 2015-го зі мною не продовжили контракту. Директорка викликала в кабінет і сказала, що для мене немає навчальних годин. "Да и вообще, наши студенти хотели жаловаться на вас президенту Путину. Мы их еле отговорили". Кажу: "Зачем вы их отговорили?! Вы испортили мне биографию!". Повісив би цю скаргу у рамочку", - розповідає боєць.
Те, що Росія готувалася до війни, стало ясно 6 років тому, каже він. Вона почала нарощувати армійські потужності. Однак було незрозуміло, з ким Путін зібрався воювати.
"Росія перетворюється на країну, непридатну для проживання. Вирішив, що звідси треба втікати. Не знав лише до якої країни. Коли восени 2013 року почався Євромайдан я звернув увагу на Україну. Не скажу, що доти сильно цікавився українською історією чи культурою. Але зі словами "хохли", "хохляндія" боровся давно. Завжди виправляв: "Не хохли, а українці". Після анексії Криму не хотів жити в країні, яка веде війну проти сусіда, якого раніше називала братом. Жити там стало небезпечно. З родиною переїхав до України й вибором задоволений. Тут вирує життя. Людьми рухає мета побудувати сильну країну. В оточенні товаришів, однодумців це цікаво й хочеться брати в цьому участь. Коли настане слушна пора, розраховую отримати громадянство", - каже "Альтер".
Українську мову йому вдалося вивчити за три роки. Додає, що вона далека від досконалої.
"Якщо володіє російською, немає проблем вивчити українську, аби було бажання. Не вірю тим, хто прожив в Україні 25 років і каже, що не розуміє українську. Вважаю їх недоумками. Якщо вони нездатні, то в них не вистачає чогось у голові. Деякі українські міста російська пропаганда називає російськомовними. Такими вони стали внаслідок Голодомору. Українське населення там знищили і замінили російським. Росія, яка вимагає від когось другу державну мову російську, нехай покаже приклад. Введе другу державну чеченську або калмицьку", - вважає він.
Білорусь іде стопами Криму й Донбасу. За останні два роки проросійський рух загострився. Натовпи з триколорами ходять містом. Діють "центри допомоги Новоросії" в Бресті, Мінську. Про це в розповів боєць з Української добровольчої армії на позивний друг Сябр.
https://gazeta.ua/articles/donbas/_25-rokiv-zhiti-v-ukrayini-i-ne-vivchiti-movu-mozhut-lishe-nedoumki-dobrovolec-iz-rosiyi/815889
2. Я о центрах помощи не слышал, а если и есть, то и на неоккупированной территории Украины ловят тех, кто финансирует орков.
Правда там ещё это офигенно поддерживается государством - в частности по нижению, каких-то налогов и предоставлении некоторых льгот!
Вы совершенно не умеете готовить российского либерала
Как-то раз доводилось встречать мнение, что одна из причин взаимного непонимания между кошками и собаками - принципиально разная жестовая система. Так, собачье «дружище, давай поиграем» (уши прижаты, хвост гуляет) переводится на кошачий примерно как «смерть тебе, падла». Со своей стороны, собака воспринимает дерзким наездом поднятый вертикально кошачий хвост, который, на практике, как раз символ расслабленного миролюбия.
Не уверен, что это правда. Но теория забавная. И хорошо ложится на проблемы адаптации российской либеральной интеллигенции в Украине.
А всё потому, что у украинцев к таким пришельцам, по сути, только одно требование, выражаемое в разной степени вежливости, но в среднем как «да заткнись ты!».
По жестокой иронии судьбы именно это требование они ну никак удовлетворить не могут.
Немного истории
Вот вам текст. Ему ровно сто лет. Точнее, описываемым в нём событиям.
Картина такая: приезжает измученный человек из коммунистического рая на Украину…
По приезде молчит, спит, пьёт и ест - это первая стадия.
Вторая - хвалит, находит, что Украина - прелесть, и язык такой благозвучный, и климат хорош, и Киев красив, и правительство хорошее, всё разумно…
Недели через две входит в третью фазу.
Ещё весел и любезен, но вот он ездил на извозчиках, они уж очень плохи, и мостовая местами неважна,
«Да позвольте, - говоришь ему, - Вы вспомните, что в Совдепии было, мы ведь всего месяца два как работаем, разве можно теперь думать об извозчиках и мостовых, благодарите Бога, что Вы живы».
«Так-то так, но всё же», - уходит и на довольно долгий срок.
Я уже понимал, что для него наступила четвёртая фаза.
Обыкновенно его встречаешь или на улице, или же где-нибудь в театре. Прекрасно одетый, сытый, румяный и чрезвычайно важный.
«Знаете, что я Вам скажу, Ваша Украина - вздор, не имеет никаких данных для существования, несомненно, это будет уничтожено, нужно творить единую неразделимую Россию. Да и украинцев никаких нет, это всё выдумка немцев. Потом, знаете, ну почему это в правительстве держать таких людей», - и пошла критика, и критика без конца.
Кончалось обыкновенно тем, что он заявлял, что очень занят, так как заседает в таком-то и таком-то центральном комитете, где они уже имеют вполне определённые взгляды держав Согласия о будущей их политике в России, и что ему нужно спешить, так как иначе он опоздает.
Чтобы остаться уже в роли беспристрастного наблюдателя, нужно указать ещё на другую категорию приезжих, которые из третьего фазиса не переходили в четвёртый, а находили утешение или в бешеной спекуляции, или же делались постоянными заседателями всяких «Би-ба-бо», «Шато де флер» и других подобных заведений, которые в Киеве, несмотря на периодические гонения, которым они подвергались министерством внутренних дел, к сожалению, всегда процветали.
Но, к сожалению, количество приезжих, посвящающих себя критике или спекуляции, во много раз превосходило количество безобидных забулдыг, которые старались наверстать безвозвратно потерянное время для кутежей в Совдепии.
Кто не узнал - это мемуары гетмана Скоропадского. В том, что именно на его фамилию сменил родную один известный российский эмигрант, мне видится некоторая ирония.Что с ними не так
Совершите над собой усилие и представьте, что вы - российский либерал. Или вообще антипутинец. Ну вот так получилось, Родину не выбирают.
Но жизнь на этой Родине приучила вас к определённой модели социального поведения.
Вы противопоставляли себя карательной системе. Противопоставляли в основном устно и письменно. Максимумом деятельности было выхождение в означенную точку ради короткой поездки в автозаке. Это всё было вашим проявлением гражданской сознательности. Вашим самопозиционированием, тем, как вы выражали себя в жизни.
Но в какой-то момент вы приехали в Украину.
Здесь не важно, видели ли вы в ней «другую, свободную модель России», бежали ли от ФСБ или просто вспомнили, что фамилия вашей прабабушки была Гриценко и родом она была из-под Чернигова.
И вот тут начинается интересное.
Украинцы, вообще, - люди мирные. Единственное, что им нужно от таких гостей - чтобы те молчали и не комментировали политические вопросы. Все.
Просто. Заткнитесь.
Но нет - не просто. Собственно, заткнуться-то как раз они не могут. Не умеют.
Люди могут сменить страну проживания, могут сменить политические убеждения, но модель поведения - значительно более упрямая штука. Если у себя в России они утверждались за счёт самовыражения, за счёт гордого высказывания Своего Отдельного Мнения - с чего вы взяли, что они перестанут это делать в другой стране?
И не важно, какие у них убеждения. Просто потому, что у самих украинцев убеждения разные. Левый или правый, либерал или любитель сильной руки, космополит или сторонник тотальной украинизации, он рано или поздно наткнётся на украинца, который спросит: «Простите, а что это у нас гости учат жить хозяев?».
И публичный диалог пойдёт по наклонной. «Вы бы, дружище, сдержались» рано или поздно превращается в «хлеборезку прикрой, свинособака».
И тут наш герой расплывается в блаженной улыбке. Вот они, родимые репрессии! Вот оно - давление злого мира! Только не как в России, а мягонько так, без прямой угрозы здоровью. Мечта сбылась!
И, естественно, продолжает. И усиливает громкость.
С его точки зрения он всё делает правильно. Как свободный человек. Выступая против системы. Как и раньше.
С точки зрения оппонентов, какое-то мурло в чужом доме ноги на стол выложило.
Что делать
У меня нет ответа.
Теоретически неплохо бы брать с каждого эмигранта расписку вроде: «Я, Антон Владиславович Сергеев-Шехов, обязуюсь перед украинским народом сдержать коней своего красноречия, осознавая, что нарушение этого запрета станет поводом для моей депортации».
Но мы не можем себе позволить такой авторитаризм.
Также можно, разумеется, прибегать к разным средствам внушения.
Но мы не можем себе позволить такое беззаконие.
Увы, всё идёт к тому, что рано или поздно украинскому государству просто придётся максимально усложнить попадание сюда на ПМЖ любых россиян, любящих работу в публичном поле. Возможно, также удалив некоторых уже окопавшихся.
Это на самом деле не очень хорошо.
Но и вряд ли это наша вина. Просто кошке сложно объяснить что-то собаке.
У Кривому Розі судитимуть поліцейського, який тяжко травмував жінку
Сьогодні о 00:01•Магнолія-ТВ
Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно інспектора патрульної поліції управління патрульної поліції в місті Кривому Розі за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, якщо вони супроводжувались насильством, за відсутності ознак катування).
Так, у травні 2017 року вказаний патрульний прибув на виклик до квартири, де на побутовому ґрунті відбувалася сварка, та, виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, застосував насильство до громадянки, спричинивши їй тілесні ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому плечової кістки зі зміщенням. Почувши від потерпілої, що в неї зламана рука, правоохоронець покинув місце злочину.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області
REM: Ответ - возьми любой на страничке, я уже слышал.
Скоро в расее.
Александр Дубинский
Петро Інкогніто, його перша леді Маріна Аеробіка та їх син Льоша Кіслий. пройшли кордон так що їх ніякий прикордоник не помітив
21.01.2018 15:15
В Симферополе умерла беременная девушка, которую выставили в тапочках на зимнюю улицу из больницы им. Семашко.
https://primechaniya.ru/home/news/yanvar_2018/idi_umirat-_bomzhiha-_my_spat_hotim/
Эту сначала "промониторили"
. Блюдо по названием "мох и белый гриб", в основе которого жаренный во фритюре ягель с белыми грибами. Это тебе не лопухом дупу вытирать. На этот салатик, тебе копить надо.