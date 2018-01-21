 "Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - Климкин

Об этом чиновник написал в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины.

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