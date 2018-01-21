 "Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - Климкин

Об этом чиновник написал в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.
"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - говорится в сообщении.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: 9 украинцев погибло в результате нападения террористов на гостиницу в Афганистане, - ВВС
Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.
По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины.
Также читайте: В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИДИсточник: https://censor.net.ua/n3045679
И что оффшорный любитель отдыха на Мальдивах - огорчился ???
Ентеббев Кабул і покарати талібів!
Якась заплутана послідовність!!!
Но 6 - лучше, чем 9. Хотя тоже хреново, но пусть Паша лучше будет прав!
щоб було чітко за методичкою ,ольгінський...
کنفرانس
Возможно были представители украинских вузов, IT-компаний.
з
У ВВС - 9
А у Климакса - 6...
Кому верить??? Ой вей...
Шо б вы барыги так у себя в барсетках деньги считали!!!
СУКИ
вон как югик усё набу розсекретил когда те только одну шалаву с миграционки зацепили...
Kam Air - афганская авиакомпания со штаб-квартирой в столице страны Кабуле, выполняющая регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки в страны Ближнего Востока, Средней Азии и с августа 2010 года - в столицу Австрии Вена.
Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Кабула.
Медіаресурс Tolonews, посилаючись на джерела, повідомляє про 43 вбитих, серед яких були 11 працівників афганської авіакомпанії Kam Air, іноземців.