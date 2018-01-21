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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Афганистан (168) теракт (1888) жертвы (779) Климкин (1505)

 "Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о гибели шестерых граждан Украины в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле.

Об этом чиновник написал в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 9 украинцев погибло в результате нападения террористов на гостиницу в Афганистане, - ВВС

Напоминаем, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины.

Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле, - Климкин 01

Также читайте: В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3045679
 
 
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Думаю мусульманский батальон уже в Баграме.Будут алмазные приски Паншера охранять,ведь не зря туда Талибам гумконвои Хуйло отсылать начал?
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та и хуйло с ними и их диамантами. тут местечковые, в междусобойчике, с дележом янтаря на свои комнаты никак не могут стрелку забить, шоб разобраться))
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Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - Климкин
И что оффшорный любитель отдыха на Мальдивах - огорчился ???
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А у тебя сквозит злорадство. Патамушта - ватник.
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от таких новостей можно и завтраком за 4 куска поперхнуться...
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Наказую організувати рейс на Ентеббе в Кабул і покарати талібів!


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і шо - 2 ряжених 200-кілограмових колобка
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Блин! Что происходит? Утром 1 авиатор погиб, выехал консул. Потом По данным ВВС жертвами нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле в воскресенье утром стали 18 человек, в числе опознанных - девять граждан Украины. И наконец Климкин: "Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - говорится в сообщении.
Якась заплутана послідовність!!!
Но 6 - лучше, чем 9. Хотя тоже хреново, но пусть Паша лучше будет прав!
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ну,официально докладывают только подтвержденные данные.
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Ждем лолитные соболезнования. Это ж не какая-то там солдатня в окопах. Про воинов мы еще спивччуття, даже с крокодильими слезами, не слышали
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Как думаешь, Офшорник когда с соболезнованиями выпрется? С утра? Или когда проспится?
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На висєр кацапа Клімкінда.
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Порохатство приступило к любимой тактике - тицяють сворой спам. Працюйте, цуцики
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Не слышу крокодильих слез гастербайтера. Видать чачей запивает пятничное окунание.
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не забудь ще пригадати Ліпецьку фабрику..

щоб було чітко за методичкою ,ольгінський...
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Тільки на прохання лолотрудящіхся. Нагадую. Спікер Верховної Ради пан Парубій заявив, що росія вже сто років веде війну проти України. Незгодні є? Незгодних нема....Так ось на 84-му році цієї війни Офшорник купує Ліпєцьку фабрику, інвестуючи гроші в економіку окупантів. Щось ще, дудра?
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Уже один раз уничтожили всех авиаконструкторов и инженеров из Киева и Харькова.
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Один точно из авиакомпании. А остальные с Ай-Тишной конеренции?
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Про авіаторів зрозуміло, а яку конференцію можна проводить в Кабулі? "Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - Климкин - Цензор.НЕТ 2914
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ІТ там точно не займаються, а мак дійсно є. Особливих зв'язків з Афганістаном зараз нема.
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Алмазные россыпи там опять засветились!!!
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Это конференция Linux по Министерству высшего образования (دا د لوړو زده کړو وزارت په اړه لینوکس

کنفرانس
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Для нашої освіти така конференція не потрібна.
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Возможно приглашали наших спецов помочь в организации обучения в афганских вузах.
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і якого дідька вони в той Кабул поперлися? Не знали яка там обстановка? Не розумію людей, які лізуть в пекло, приносячи горе рідним. На даний час мене більше цікавить інфляція в нашій країні, вже хліб як в голодному Ленінграді по 300 гр буханці випускають, а продають за червонець. Молоко по 400 гр в пакетиках продають, скоро на міліграми перейдемо!Оце україну довели за 4 роки хазяйнування, вже краще той зек би країною правив, ніж ці горепатріоти.
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Пора зрозуміти, що без організації, як казав Ленін, перетворення для блага народу зробити в Україні не можна. А організації від народу на сьогодні в країні не має - є полівтичні партії-проститутки, які обслуговують клас можновладців. Ні семенченки, ні тягнибоківці чи тим більше ляшківці для народу полегшення не принесуть, 27 років - достатній період, щоб це зрозуміли навіть бовдури несусвітні.
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Конференция была посвящена использованию Linux в высшем образовании. Проводило Афганское министерство.
Возможно были представители украинских вузов, IT-компаний.
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Та чхати я хотів би на ту конференцію в пеклі війни.
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Представники вузів відмовляться, а за свій рахунок ніхто не захоче їхати.
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Наверное был договор между министерствами образования. Афганская сторона могла принимать за свой счет. Скоро все узнаем.
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слышь, придурок, езжай в Ростов, и пусть он там над тобой правит. А за всех украинцев и за меня в том числе, расписываться не хуй. Поняло, чмо ипаное?
з
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Що там олігархи правлять, що тут - вибору не має. Як писав Шевченко, людей у ярма запрягли пани лукаві.....може і ти до цих панів відносишся, хто зна.
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Зачем? Если Порожопенко втихаря и шифруясь летает на Мальдивы пока на фронте гибнут украинцы, то на погибших в Афганистане ему и подавно наплевать.
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9 украинцев погибло в результате нападения террористов на гостиницу в Афганистане, - ВВС

У ВВС - 9
А у Климакса - 6...

Кому верить??? Ой вей...
Шо б вы барыги так у себя в барсетках деньги считали!!!
СУКИ
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Спішив помилки граматичні допустив , не Україну, а Україну, після знаку оклику відступ не зробив.
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Типа почему бы Петю и не на.пать, коль он сам постоянно врет?
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Климкинд путает 9 и 6 исходя из позы камасутры, или из за тупости？
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Вот и отправить его послом в Кабул, что бы был в курсе событий...
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Я бы его под землю отправил, как и пэтю и раду
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На фронте гибнут , такой движухи нет . Наркотрафик , оружие ?
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Це повний капець. Дивує тільки те, чому так багато українців було в Афгані.
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На заработки поехали,у нас зарплаты не очень высокие.
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Не ну прицепились к человеку... Ну не привык он о ситуации за рубежом докладывать, растерялся... О чем угодно высказывался, а тут на и ... пук....
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В большинстве своем всем на всех наплевать! Но,слава Богу, есть еще люди ,способные разделить твое горе! Благослови их , Господи !
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Думаю Петро Олексеевич был бы куда более рад если бы ты доложил 100 баксов, а это ему пофиг.
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Ого...а шо они там делали?... прям не амеры, а ВСУ там рубежи держат)
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може укладали угоду про постачання шоколаду
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Доложил а он наложил!!! Да пэтрусю по-моему по херу мороз лишь под боком была спАртсменка с телеканала Украина за тиньки дергать!
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давайте лолиботы промычите... тамжынашилюди.
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Срамота. По всьому світові наші заробітчани. Маючи такі ресурси, родючу землю, вимушені микатися по світу на заробітках.
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Українці в Кабулі))) Соєві бариги вирішували питання зі зброєю
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Парашенка о докладе КлимЧУГУНкина: "Воно, канечна, довбо*б, но такие мне тоже нужны".
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Я от не розумію, стільки товчеться народу коло Петьки, невже не можна його нагнути аби підписав відмову від посади, випадково в нього щось пульнути, чи допомогти з вікна вилізти десь на п'ятому поверсі? Клімкін, невже ван не кортить стати Героєм України?
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Почему там было так много украинцев? Зачем ехать в такую дыру на конференцию?
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так килимкин уже тысячам пуштунов гражданство украинское продал=ведь доходное дело..
вон как югик усё набу розсекретил когда те только одну шалаву с миграционки зацепили...
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Кому нужны теперь эти "обставини"? Людей не вернуть...(((
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Sources say the attack left at least 43 people dead, including the 11 Kam Air employees who were all foreigners.
Kam Air - афганская авиакомпания со штаб-квартирой в столице страны Кабуле, выполняющая регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки в страны Ближнего Востока, Средней Азии и с августа 2010 года - в столицу Австрии Вена.
Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Кабула.

Медіаресурс Tolonews, посилаючись на джерела, повідомляє про 43 вбитих, серед яких були 11 працівників афганської авіакомпанії Kam Air, іноземців.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - Климкин
 
 
 
 
 
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