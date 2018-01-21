 Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в "Борисполе". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, 21 января, в день памяти украинских "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта, военные оркестры Вооруженных сил Украины Киевского гарнизона и Национальной гвардии Украины дали импровизированный концерт в терминале Международного аэропорта "Борисполь".
270 военных музыкантов исполнили два музыкальных произведения: "Тишина" и "За честь и славу". "Первая композиция символизировала дань героям-"киборгам", которые самоотверженно защищали Донецкий аэропорт, а следующим произведением военные исполнители подчеркнули, что украинские военные с честью и славой до конца будут оборонять родную землю", - говорится в сообщении.
Организаторы флешмоба в "Борисполе" сообщили, что аналогичные акции прошли в аэропортах и общественных местах Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова, Одессы, Харькова, Чернигова и Винницы.
Шана і повага усім Героям-Захисникам ДАПу.
Что с флагом случилось? Проксим?
От не розумію. Обізвали мене абсолютною брехухою (Ви інакше сказали, я пам*ятаю дослівно, просто не цитую) і дурепою. Доказів, звичайно, не надали. Бог з Вами. Але, як я така вже геть погана, то чого пишете мені ? Не реагуйте взагалі на мою особу.
По другому коменту.
Це коли я таке писала ? То хто бреше ?
Вдома я. В Житомирі. Вчора прилетіла.
2. У вас есть шанс послушать из первых уст, что про власть Порошенко думают в народе. Надеюсь вылечат вас. Все от проводника и дворника до учителей и юристов проклинают и ненавидят.
3. Если будете в Киеве на жд вокзале, то предельно осторожно надо себя вести. За пол часа было две попытки меня обокрасть. Там пол вокзала- бомжи и воры. Народ просто звереет от этой жизни.
2. Чула і чую, то не новина. Лікувати мене не потрібно. Дякую за турботу.
3. Ні, не буду. Звичайно, всі 26 років бомжів і злодіїв у нас ніколи не було.
До побачення.
Хлопці відмовилися йти. З того, що я читала.
Прошу не відповідати. Хамло мені не цікаве.
А что, по твоему, президент должен быть на передовой?
Или может твой любимый ср@лин на передовой бывал?