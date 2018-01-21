 Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в "Борисполе". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, 21 января, в день памяти украинских "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта, военные оркестры Вооруженных сил Украины Киевского гарнизона и Национальной гвардии Украины дали импровизированный концерт в терминале Международного аэропорта "Борисполь".

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270 военных музыкантов исполнили два музыкальных произведения: "Тишина" и "За честь и славу". "Первая композиция символизировала дань героям-"киборгам", которые самоотверженно защищали Донецкий аэропорт, а следующим произведением военные исполнители подчеркнули, что украинские военные с честью и славой до конца будут оборонять родную землю", - говорится в сообщении.

Организаторы флешмоба в "Борисполе" сообщили, что аналогичные акции прошли в аэропортах и ​​общественных местах Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова, Одессы, Харькова, Чернигова и Винницы.

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