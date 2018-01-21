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 Политика Украины
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 Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в "Борисполе". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Международном аэропорту "Борисполь" 270 музыкантов военных оркестров почтили героизм защитников ДАПу.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, 21 января, в день памяти украинских "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта, военные оркестры Вооруженных сил Украины Киевского гарнизона и Национальной гвардии Украины дали импровизированный концерт в терминале Международного аэропорта "Борисполь".

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270 военных музыкантов исполнили два музыкальных произведения: "Тишина" и "За честь и славу". "Первая композиция символизировала дань героям-"киборгам", которые самоотверженно защищали Донецкий аэропорт, а следующим произведением военные исполнители подчеркнули, что украинские военные с честью и славой до конца будут оборонять родную землю", - говорится в сообщении.

Организаторы флешмоба в "Борисполе" сообщили, что аналогичные акции прошли в аэропортах и ​​общественных местах Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова, Одессы, Харькова, Чернигова и Винницы.

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Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в Борисполе 01
Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в Борисполе 02
Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в Борисполе 03
Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в Борисполе 04

Источник: https://censor.net.ua/n3045678
 
 
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Кому сыграли ? Кучерявенькому жиденку ?
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такие комменты только из "россии" приходят..
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Ну да , от ахентов мацквы . Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 3105
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ото ей повезло, в Лугандонию попасть - на радостях ноги от танцев сотрёт до пелотки...)))
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красиво, строго, сдержанно, всё как и должно быть по военному......
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До речі, хороша ідея. Ми своїх і пам'ятаємо, і вшановуємо. А писати дурню з приводу цієї новини насправді можуть тільки "запарєбрікі". Абідна, да?! Музыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 5642
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А у меня от первых аккордов мороз по коже, и две мысми, противоречащие друг другу. Одна-они погибли и их не вернуть. Вторая- а как там на Мальдивах. на острове затеряном в Индиском океане? Тишина неверное как на кладбище. Какой прекрасный отпуск!
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А все-таки я більш, ніж впевнений, що останнє, про що думали оркестранти - це відпустка Порошенка на Мальдівах. І взагалі, до даного допису тулити Президента погодьтеся. якось недоречно.
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Недоречно былобы если бы он не был главнокомандующим армии воюющей страны.
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Тобто, виважаєте, що Порошенко мав би диригувати військовим оркестром? Чи військовий оркестр повинен був держати політичні плакати під час виконання реквієму?
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а что с канадской зарплатой на Мальдивы не можешь поехать? Или ты в Членососовку Ёбургской губернии к теще ездишь в отпуск, брюкву квасить на нестираных портянках. Хороша та брюква! Нафиг те мальдивы?
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Кстати, а ты случайно не фантазируешь насчет "Порошенко на мальдивах"? У тебя с ним что-то было там раньше? Он реально разбил тебе сердце, братан. Вот ссука! Он на мальдивах с семьей, и может даже с другим любовником, а тебя бросил как бесприданницу в снегах Альберты. я бы тоже говном за такое поливал...
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А хто тебе не пускає на мальдіви? Грошей шкодуєш , чи нема? Так зароби. Не можеш.А хто тобі доктор
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Вічна пам*ять загиблим Кіборгам.

Шана і повага усім Героям-Захисникам ДАПу.
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Мать Игоря Брановицкого, погибшего в ДАП, тоже наверное поедет на Мальдивы этой зимой отдыхать.
Что с флагом случилось? Проксим?
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Ну собери денег, открой сбор денег для родственников погибших, мальдивы не мальдивы, а в Затоку с детьми. Или ты только пи..ть да жаловаться мастер-гундастер? Судя по твоим комментам, основное о чем думают канадцы это как там Порошенко на мальдивах.
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Vedana соберет. Она считает Порошенко выдающимся украинским президентом. Они тут его от имени всей диаспоры встречали и носилися як з писаною торбою. Вместо того, чтобы потребовать от него продать бизнес, вернуть деньги из офшоров, и прекратить обворовывать воюющую страну.
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Ну ты тоже хорош, требовал от Лолиты, чтоб она из-за тебя бизнес продала? Вот он тебя и отфутболил, нашел себе другого, более покладистого. Ну и жениться он на тебе не сможет, это исключено, учитывая его должность. не зал..пался бы, был бы рядом с Лолой на мальдивах, счастливый и загорелый. А так, давай снег расчищай в своей Альберте. Довыпендривался значит...
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а з яких луйов він повинен продавати бізнес? Скільки в нього в офшорах? Хто тобі забороняє користуватись офшорами? Який закон України забороняє користуватись офшорами?
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Это норма закона в Украине и на западе, стал президентом, обязан уйти от бизнеса. Я не президент, поэтому мне совесть позволяет использовать офшеры. Премьер Исландии ушел в отставку, после скандала с его офшерами. Почему? Потому что не этично!
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Я Вас розспамила.
От не розумію. Обізвали мене абсолютною брехухою (Ви інакше сказали, я пам*ятаю дослівно, просто не цитую) і дурепою. Доказів, звичайно, не надали. Бог з Вами. Але, як я така вже геть погана, то чого пишете мені ? Не реагуйте взагалі на мою особу.
По другому коменту.
Це коли я таке писала ? То хто бреше ?
Вдома я. В Житомирі. Вчора прилетіла.
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1. Правда и Ведана не совместимые вещи. Это мои слова.
2. У вас есть шанс послушать из первых уст, что про власть Порошенко думают в народе. Надеюсь вылечат вас. Все от проводника и дворника до учителей и юристов проклинают и ненавидят.
3. Если будете в Киеве на жд вокзале, то предельно осторожно надо себя вести. За пол часа было две попытки меня обокрасть. Там пол вокзала- бомжи и воры. Народ просто звереет от этой жизни.
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Хто звіріє від такого життя Бомжи , вори чи громадяни Канади?*
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1. Хоч не відмовляєтеся від своїх слів. Ви можете думати, що хочете, переконувати не збираюся, але стверджувати про незнайому людину настільки категоричні речі - щонайменше не розважливо і занадто сміливо. В усякому разі - то Ваше. (Я психологічні портрети форумчан не викладаю, то для мене).
2. Чула і чую, то не новина. Лікувати мене не потрібно. Дякую за турботу.
3. Ні, не буду. Звичайно, всі 26 років бомжів і злодіїв у нас ніколи не було.
До побачення.
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Главное слиться с согражданами, и не показывать сколько у вас в кошельке, чтобы не получить трубой по голове. Не осуждаю людей, их жизнь толкает на все это, но голову свою берегу, потому что она у меня одна. И не так уж много от меня можно поживиться. НЕ стал миллионером.
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Завали пасть, чмо жидовское. Этот ДАП можно было стереть с лица земли с расстояния в несколько десятков километров, а не укладывать пацанов в гробы.
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Я - українка.
Хлопці відмовилися йти. З того, що я читала.
Прошу не відповідати. Хамло мені не цікаве.
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Слава героям! Позор панамско-мальдивскому президенту и главнокомандующему.
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Героям Слава! А ты не расстраивайся. Найдешь себе другую Лолиту. Может Гройсмана? Они чем-то похожи с тем кренделем, который насрал тебе в душу и укатил на мальдивы с другим.Вроде даже родственники. Ты как любовница в семье останешься тогда.
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Бери себе этого баклана Гройс-мана. Смерть ворогам!
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ЧТО??? Ты и с Гнойсманом успел разосраться? Ну ты Дон-Жуан... Не, я по дядькам не того, и по мальдивам не скучаю...
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музыка - это хорошо, это прекрасно..., но еще бы деревья посадить в память о ребятах, погибших... ведь их было почти 200..., это целый лес бы стал...
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Как вы уже задолбали, троляки!
А что, по твоему, президент должен быть на передовой?
Или может твой любимый ср@лин на передовой бывал? Музиканти військових оркестрів вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту й зіграли в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 4284
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Дашковський старий совковий злодій- люмпен) і все що це бидло розповіло не варто і виїденого ..
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Есть и будут в стране герои не озабоченные баблом. Вечная память!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМузыканты военных оркестров в память о защитниках Донецкого аэропорта сыграли в "Борисполе". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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